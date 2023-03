Yaco Eskenazi se refiere al supuesto fin de ‘Esto es Guerra’: “La tele va cambiando”

Yaco Eskenazi habla de la permanencia de 'Esto es Guerra'.

Yaco Eskenazi se convirtió y sigue siendo uno de los personajes más emblemáticos de ‘Esto es Guerra’, el programa de competencia que sucedió a ‘Combate’ y que continúa vigente durante 11 años. Aunque este 2023 decidieron incluir rostros nuevos, muchos de los participantes siguen siendo los mismos que iniciaron el reality.

El espacio fue un boom en su tiempo, teniendo el respaldo total del rating. Si bien es cierto, hoy en día continúa teniendo audiencia, muchos coinciden en que el programa ya está en su etapa final. Uno de ellos es Nicola Porcella, quien señaló que pese a que puedan regresar los pioneros, ‘Esto es Guerra’ ya cumplió su ciclo.

Infobae le consultó a Yaco Eskenazi sobre estas palabras, la opinión que tiene referente al futuro del programa y si cree que estaría por llegar a su fin. La figura de América Televisión está seguro que si la producción sigue en pantalla, es porque tiene un público que la ve.

“No necesariamente (va a terminar). Yo creo que la televisión va evolucionando. Hoy en día la tele ha cambiado mucho, la audiencia también va cambiando, pero hoy en día ‘Esto es Guerra’ sigue en un horario estelar, la gente lo sigue viendo”, expresó a este medio.

Asimismo, comentó que no podría afirmar que el programa termine o continúe por largo tiempo, porque todo dependerá de la audiencia. “No me atrevería a decir que ya está en su ocaso o tampoco me atrevería a decir que va a durar toda la vida. La tele va cambiando, los públicos van cambiando, las generaciones van cambiando”, agregó.

Yaco Eskenazi en EEG.

Por otro lado, comentó que hay quienes se encargan de observar qué es lo que debería continuar en la televisión y qué no. “Yo creo que hay personas que se encargan de analizar. Muchos se preguntan por qué estoy en tantos programas, hay una persona que se encarga de decidir si yo estoy acá o no. Él analiza y sabe si debo o no. Igual pasa con ‘Esto es Guerra’”, comentó.

Finalmente, señaló que tiene un gran respeto por todos los que integran el equipo de ‘EEG’ y solo espera que todos tengan trabajo.

“Yo tengo mucho cariño a los productores de ‘Esto es Guerra’, a los dueños de ProTV, ellos fueron mis mentores. No soy quién ni me atrevería a decir que a ‘Esto es Guerra’ le queda toda una vida por delante o que va a terminar, yo solo quiero que la gente tenga trabajo y que pueda cumplir sus sueños”, indicó a Infobae.

Yaco Eskenazi vuelve con ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’

Además de ser parte de ‘Estás en todas’ junto a ‘Choca’ Mandros y su esposa Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi seguirá con el formato ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, espacio con el que inició la aventura de conducir frente a cámaras.

‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ se estrenará este domingo 5 de marzo a las 19:00 horas a través de la señal de América Televisión. Yaco y Ethel Pozo tendrán como primeros invitados a Edson Dávila y Michelle Soifer. Los artistas, junto a sus madres, se enfrentarán en un duelo que divertirá al público.