Cómo retomar el SIS cuando termina mi seguro de EsSalud

Es el seguro que reciben las personas de bajos recursos o vulnerables.

El Seguro Integral de Salud (SIS) se implanto en el Perú en el 2011 y desde entonces muchos peruanos fueron afiliados a este seguro, incluso sin que algunos se hayan enterado. Desde entonces, continúa trabajando con el objetivo de brindar clidad de vida a los ciudadanos de bajos recursos, también conocido como poblaciones vulnerables.

Sin embargo, en el transcurso de nuestra juventud podemos acceder a un nuevo trabajo y ser colocado en planilla, añadiendo muchos beneficios a nuestra espalda, como el EsSalud. Ahora ¿qué pasa si nos volvemos a quedar sin trabajo? Naturalmente, cuando el vínculo con el empleador finaliza y por consecuencia se deja de realizar aportes, la “desafiliación” se da de manera automática

Es aquí cuando nace una nueva incógnita ¿También retomamos al SIS de manera automática cuando termina el seguro de EsSalud o debemos tramitarlo nosotros? Pues lo primero que pasa cuando te afilias a otro seguro es que tu SIS gratuito queda sin validez. Pero, si esta cobertura ha sido por solo un tiempo y te encuentras nuevamente sin ella, entonces deberás solicitar que te levanten la anulación para que puedas seguir teniendo a disposición el SIS ¿Cómo hacerlo? Te lo detallamos en la siguiente nota.

Existen algunos requisitos para solicitar el subsidio.

Paso a paso para retomar SIS:

Puedes hacerlo de forma presencial acercándote a los Centros de Atención SIS, también puedes acercarte a un Centro MAC, en dos pasos y totalmente gratuito:

1. Acércate a un Centro de Atención SIS con tu DNI para corroborar que tu cobertura ha sido anulada, solicitando que levante la anulación.

2. El representante verificará que te encuentras empadronado al SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares) y de ser así, imprimirá un documento donde se especifica el motivo por el que anularon tu cobertura SIS y donde también aparece que te encuentras nuevamente afiliado. Debes firmar y guardar ese documento que demuestra que estás afiliado nuevamente.

¿Cómo puedo saber si tengo SIS?

Averiguar si estás afiliado es bastante rápido y fácil. Puedes hacerlo descargando la aplicación móvil “Asegúrate e infórmate” o a través del siguiente enlace que te direccionara a su página web:

Si realizas la consulta por medio de la página web, deberás seguir los siguientes pasos:

-Debes seleccionar DNI o datos personales

-Ingresa tus datos de acuerdo a lo que seleccionaste

-Da click en consultar y luego en buscar

-Verifica la información que aparezca e imprime

Otra forma de hacerlo vía WhatsApp. Para Lima y Callao escribe al número: 941 986 682. Además, puedes enviar un correo electrónico a: sis@si.gob.pe o llamar a la línea gratuita 113 y marcar la opción 4.

¿Que es el SIS y para qué sirve?

El Seguro Integral de Salud (SIS), es un seguro de salud que está dirigido para todos los peruanos y extranjeros que residen en el Perú y no cuentan con otro seguro de salud vigente. Existen muchas personas que no saben que cuentan con este seguro, dado que un gran número de pobladores que no contaban con seguro de salud fueron afiliados al SIS Para Todos de manera automática. Por eso antes de afiliarse, revise si ya cuenta con este seguro siguiendo los pasos señalados líneas más arriba.

Su función principal proteger la salud de todos los residentes del territorio peruano que no cuentan con un seguro de salud, dándole prioridad a las poblaciones vulnerables que se encuentren en situación de pobreza y pobreza extrema.

Planes de seguro que tiene el SIS

-SIS Gratuito

-SIS Para Todos

-SIS Independiente

-SIS Emprendedor

-SIS Microempresas