Paramore en Lima: Apertura de puertas, recomendaciones y mapa de ingreso al Estadio San Marcos

La banda estadounidense Paramore ya se encuentra en tierras peruanas para ofrecer su único concierto en Lima como parte de su gira ‘Paramore in South America’ este jueves 2 de marzo en el Estadio San Marcos.

La exitosa agrupación vuelve a pisar los escenarios luego de 12 años de ausencia y deleitará a sus fanáticos con sus mejores éxitos como ‘This Is Why’, ‘Decode’, ‘That’s What You Get’, ‘Misery Business’, entre otras canciones que han ganado millones de reproducciones en todas las plataformas musicales desde sus lanzamientos.

Horarios del concierto

A través de las redes sociales se difundió información necesaria para el concierto de Paramore en Lima. La apertura de puertas del Estadio San Marcos será a partir de las 16:00 horas. La banda conformada por conformado por Hayley Williams (vocalista), Taylor York (guitarra), Zac Farro (batería) se presentará ante sus fieles seguidores desde las 21:00 horas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, no se ha anunciado algún artista o agrupación telonera. Sin embargo, los asistentes esperan que algún DJ los ponga a bailar al ritmo de la música moderna, al igual que ha ocurrido en otros conciertos de la capital.

Programación del concierto de Paramore en Lima 2023. Instagram.

Mapa de Ingreso

Los fans de Paramore pondrán ingresar al Estadio San Marcos por tres puertas diferentes, de acuerdo a la zona correspondiente. Según el mapa publicado en la cuenta oficial de Instagram de la empresa encargada del evento, todos los asistentes entrarán por la avenida Amezaga, Cercado de Lima.

El público que tenga los boletos para el Campo A ingresarán por la puerta 6 del estadio, mientras que las personas que adquirieron sus tickets para el Campo B y Tribuna entrarán por las puertas principales de la misma avenida.

Puntos de ingresos para el concierto de Paramore. Instagram

Recomendaciones

- Se aconseja utilizar transporte público o taxis para acudir al concierto.

- Acércate al Estadio San Marcos con tu Documento Nacional de Identidad (DNI) y entrada impresa o digital para no tener problemas al ingresar.

- Se sugiere llegar con anticipación para evitar las largas colas. Además, se recomienda utilizar sombrero o gorro por las fuertes olas de calor durante las horas de espera.

- Se recomienda no llevar objetos de valor como celulares, laptops, cargadores portátiles, entre otros. Si vas con mochila, colaborar con su revisión.

- Evite comprar a los revendedores, pues podrían darle entradas falsas y no tendrá derecho alguno a reclamo.

Datos importantes

La productora encargada del evento, Masterlive, respondió algunas dudas de los asistentes al espectáculo. Una de las grandes interrogantes de los fanáticos fue si se debía nominar las entradas para ingresar al Estadio San Marcos, así como se ha hecho en otros conciertos.

“Yo tengo las entradas, ¿saben si se deben nominar o no es necesario?”, preguntó un cibernauta. “Este evento no es nominativo, por tanto, no es necesario”, se lee como respuesta.

Asimismo, el recinto no contará con estacionamiento privado para aquellas personas que lleguen al show en sus autos particulares. Caso contrario, deberán estacionar sus carros en los alrededores del estadio.

Aún hay entradas disponibles

La plataforma de Teleticket habilitó más entradas para ver a Paramore en su precio normal sin descuento. Cada usuario podrá adquirir máximo 6 boletos por persona.

Tribuna: s/.153

Campo B: s/.259

Campo A: s/.448