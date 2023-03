Luis Benavente sobre AMLO: “[Se muestra] muy al estilo de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Fidel Castro”

Para el analista político Luis Benavente, AMLO busca asumir el liderazgo de una oposición contra el Perú. (Héctor Vivas/Getty Images)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha ganado cierto espacio en la agenda nacional a partir de sus diversas y continuas declaraciones sobre la coyuntura política peruana.

En este contexto, ha llamado la atención su fuerte respaldo al expresidente Pedro Castillo, quien en diciembre último intentó dar un golpe de Estado cerrando el Congreso.

En estos últimos días, y luego del retiro definitivo del embajador peruano en México, por ejemplo, López Obrador declaró que no “aceptan toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo”. “Se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo y, luego, establecer de facto a un gobierno autoritario y represor”, complementó.

Luces de Hugo Chávez

El analista político Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, explicó que López Obrador suele basar sus declaraciones con temas que no se apegan a la realidad, sino que más bien resultan siendo falacias políticas.

“Él [López Obrador] sostiene que el expresidente [Pedro] Castillo fue víctima de un golpe de Estado, lo cual sabemos que no es cierto. También tilda de espuria e ilegítima la sucesión de Dina Boluarte, lo cual tampoco es exacto. Independientemente de que cualquier persona puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Boluarte, el sistema jurídico institucional de un país que tiene un Estado de Derecho tiene determinados causes”, señaló en declaraciones para RPP este martes.

Las declaraciones de AMLO suelen estar basadas con temas que no se apegan a la realidad, indicó el analista político Luis Benavente. REUTERS/Luis Cortés

Benavente también indicó que López Obrador tiene una “diatriba” relacionada al Perú muy al estilo de antiguos dictadores de países en la región.

“[López Obrador tiene] de alguna manera una diatriba contra el Perú, muy al estilo de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Fidel Castro, que daban discursos con lenguaje fuerte, violento, agresivo, descalificando e insultando a los adversarios políticos”, mencionó.

Para el analista político, AMLO busca asumir el liderazgo de una oposición contra el Perú. En este escenario, por ejemplo, es que se ha negado a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, este comportamiento deja entrever significativos riesgos para la propia democracia mexicana.

“[López Obrador] busca liderar esta posición contra el Perú y ha llegado al extremo de no entregar la secretaría pro tempore [de la Alianza del Pacífico a Perú], con lo cual además muestra una señal autoritaria porque el sustento de no entregarla no es legal, ni corresponde a la verdad”, señaló.

“Y esto también comienza a preocupar a los mexicanos. ¿Por qué? Así como no entrega la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú, un día puede no entregar la presidencia de México, más aún si ya en otro módulo de conducta política se está pareciendo a [Fidel] Castro, a [Hugo] Chávez, a [Nicolás] Maduro, con algunas conductas que lo muestran autoritario”, añadió el analista político.

¿Durará este gobierno?

En otro momento, Benavente señaló que, “sin lugar a dudas”, es “difícil” que el actual Gobierno y Congreso puedan proyectarse para varios meses considerando la percepción y postura de cierto sector de la ciudadanía.

AMLO ha tildado de espuria e ilegítima la sucesión de Dina Boluarte. | AFP

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela, por ejemplo, que la presidenta Dina Boluarte cuenta con un 77% de aprobación, mientras que la del Congreso supera el 90%.

Sin embargo, el analista político señaló que la caída de ambos poderes “podría llevar a una mayor complicación” por el mensaje que se estaría dejando.

“El mensaje que quedaría es que -si la calle se incendia a partir de ahora, una calle con distintos planos de lectura, una calle legítima que tiene derecho a la protesta, pero también una calle donde hay una maniobra desestabilizadora por estrategas políticos que buscan otra cosa y para eso se valen del derecho a la protesta legítimo de otra mayoría- si a esta calle no le gusta algo, pues simplemente se incendia y en el Perú se hará lo que diga la calle. Esa calle no es tan democrática, no es tan orgánica”, precisó Benavente en diálogo con RPP.