José Bracamonte, el sommelier que decidió apostar por la música

Bracamonte desarrolla sus dos pasiones, el sommelier y la música.

Hijo de la actriz Mirna Bracamonte y sobrino de Cecilia Bracamonte, José Bracamonte conoció el arte desde muy pequeño. Sin embargo, el destino lo llevó a disfrutar de la carrera del sommelier, una actividad que le ha traído grandes satisfacciones. Incluso ha sido ubicado en los primeros puestos de la guía Summum.

Reconocido como uno de los sommeliers peruanos más importantes de Sudamérica, con casi 20 años de experiencia; Bracamonte, como se hace llamar, ha decidido unir las dos facetas.

No pretende alejarse de su carrera; pero tampoco quiere dejar de compartir con sus seguidores su arte. Esta vez, el artista presentó su segundo sencillo, al que ha titulado ‘Parte de mí', bajo la producción de PJ Records, disquera ubicada en Miami de los artistas y productores internacionales Periko y Jessi León.

“Yo ingreso al mundo de la música desde niño. Viendo a mi madre actuar, llenar teatros, hacer reír y llorar al público, haciendo sentir. Me di cuenta de que yo también podía hacerlo y ganarme la vida a través del arte. Sabía que sentía algo especial con la música, que me llevaba a otro lugar, de que me permitía llenar un espacio en mi corazón a través de sonidos y letras desordenadas que se me venían a la mente. Siempre me preguntaba qué significado tenían”, contó Jose Bracamonte a Infobae.

El experto en vinos relató que no había actuación de colegio en la que no participaba, siempre estaba presente. Y no solo eso, recitar poesía era otro de sus grandes pasatiempos.

“Desde adolescente la poesía me cautivaba, así que escribía y seguía las estructuras que seguían otros artistas, así me preparaba para ordenar lo que serían mis composiciones. De hecho, algo que marcó mi vida, fue la muerte de mi padre a los 5 años. Posiblemente, el arte llenó más ese vacío y se fue convirtiendo en un ritmo de vida. Lo más irónico fue que a mis 9 años, mi madre se casó con quien influenciaría mucho en mi vida, su esposo Henry”, contó.

Este hombre, revela el hoy cantante, era un diplomático venido de Nueva York, que llegó a Perú a trabajar y a vivir. “Él había sido cantante de música soul en Estados Unidos de muy joven y le había ido muy bien. Así que su música, su estilo, su mundo y todos los viajes a los que nos llevó en mi adolescencia, me convirtió en un amante del canto. Por eso tuve clases de canto con varios profesores y me decidí a grabar siempre en estudios profesionales desde muy joven”, dijo.

Camino al sommelier

Sin embargo, el hecho de elegir una carrera, hizo que se alejará de la música. Es aquí donde descubre cuál sería su segunda pasión. “Ya mis 19 años, cuando decido estudiar una profesión, decidimos con mi madre desarrollarme en una carrera que no esté vinculada al arte. Y fue la administración hotelera la que me jaló muy fuerte”, recordó José Bracamonte, quien confiesa que no se arrepiente de esta carrera, pues conoció el sommelier, que le ha dado “viajes por el mundo” y dinero que le permite “reinvertir en la música”.

“Amé a la música desde los 7 años y el sommelier desde los 19 años. Hoy cumplo casi 45 años y me siento agradecido de poder comprender los caminos en lo que tuve que trazar mi destino para poder salir adelante en varias profesiones. Siempre, conectado con el público, de diferentes formas y en una vida muy sabrosa como escenario”, señaló.

El cantante se encuentra enfocado en sus dos facetas, y lejos de decir que es difícil subsistir en la música, el artista aclara que todo se logra con esfuerzo y mucha proyección. Solo así, “puedo asegurarles que es rentable”.

Bracamonte lanzó su segundo tema.

“En ambos casos, de ambas profesiones, se repite una constante. Trabaja bien y serás eterno. Cuando te das cuenta de que algo funciona, repite la fórmula y mejórala. Siento que eso me hizo ser feliz. Cundo alguien me preguntaba, ¿el sommelier es una profesión? Ahí es donde más estudiaba al personaje, ya que, una profesión nueva, siempre es mucho más interesante que una conocida. Y de hecho, cuando me decían, ¿por qué sigues invirtiendo en la música? Yo sabía que si lo seguía haciendo, iba a poder obtener grandes ganancias, estando varios kilómetros adelante de otros”, aseguró.

“Avanzando y perfeccionándome en el rubro. Cuando sabes que 200 personas quieren escucharte hablar de vinos en una cena o los haces reír, llorar, recordar con tu música, eso significa que estás haciendo mucho por ellos y por ti”, concluyó el artista, cuyo reciente tema ‘Parte de mí’, puede ser escuchado en todas las plataformas digitales.