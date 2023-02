Congresista Katy Ugarte presentó su renuncia a la bancada del Bloque Magisterial

Ugarte se desempeñó como ministra de la Mujer durante la gestión de Castillo. (ANDINA)

La congresista Katy Ugarte presentó su renuncia irrevocable al grupo parlamentario Bloque Magisterial, este martes 28 de febrero, a través de un oficio enviado a la bancada.

El documento está dirigido al vocero Paul Gutiérrez Ticona y recoge los motivos de la legisladora para retirarse del grupo legislativo. Esta alega diferencias entre sus colegas parlamentarios y cuestiona las “convicciones” de los mismos.

“Es grato dirigirme a usted para expresar mi cordial saludo y, a la vez, presentar mi renuncia irrevocable al Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional , la misma que se efectúa por razones de consciencia y princios , debido a que, la referida bancada, ha tomado algunas posturas contrarias a las convicciones por las que decidimos, en su momento, conformar un grupo parlamentario ”, se lee en el texto difundido por El Comercio.

La exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) -durante la pasada gestión del expresidente Pedro Castillo- ingresó al Congreso de la República junto a sus colegas de Perú Libre (PL), sin embargo, optó por retirarse a otra bancada junto a legisladores de las mismas filas.

“En un contexto en el que atravesamos una profunda crisis política, social y económica, que exige de nosotros un alto grado de coherencia con las demandas de la población que nos eligió como sus representantes, he tomado esta decisión de renunciar al Bloque Magisterial de Concertación Nacional ”, añadió.

En el oficio, que lleva su rúbrica, también expresó sus saludos y “éxitos” hacia su ahora exbancada. Finalmente, agradeció a sus compañeros por el espacio que ocupó en el grupo parlamentario.

“Sin embargo, quiero desearles éxitos como bancada parlamentaria y agradecerles por el tiempo que formamos parte del mismo grupo político. Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi mayor consideración y estima personal”, puntualizó.

Ugarte es una de las defensoras de Castillo Terrones y el golpe de Estado que perpetró, sin apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional (PNP), el pasado siete de diciembre.

La parlamentaria niega dicha situación y califica, hasta el momento, como un “decir” el mensaje a la nación del exmandatario, comunicado a nivel nacional donde este anunció la disolución del Congreso y el “reordenamiento” de instituciones como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, Poder Judicial o Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Mientras la justicia tenga que ver si es inocente o no, para mí la presunción de inocencia existe. Él no ha firmado ningún documento que haya golpeado al país”, manifestó a su llegada a la Dinoes Katy Ugarte. (...) Para mí no es golpista. Es un presidente que ha sido acorralado prácticamente, constantemente por la oposición”, afirmó en su momento.