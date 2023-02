Asociación Nacional de Periodistas se pronuncia ante agresiones por parte de grupos extremistas

Miembros del grupo radical agredieron física y verbalmente a hombres y mujeres de prensa.

Hombres y mujeres de prensa de TV Perú Noticias y Panamericana Televisión fueron víctimas de agresiones por parte del grupo llamado La Resistencia. El hecho ocurrió luego de que los medios participaran de una conferencia de prensa convocada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Si bien se trata de un ataque grave contra la integridad de los periodistas no es la primera vez que sucede.

La Asociación Nacional de Periodista ha informado que los trabajadores de TV Perú Carla Cieza junto a su camarógrafo, Piero Sánchez, fueron víctimas de agresiones físicas y verbales. Thalía Rosales de Panamericana Televisión fue acosada por miembros de La Resistencia quienes le gritaron “prensa vendida”. Los ataques fueron registrados mientras los periodistas venían realizando su labor informativa.

A través de su cuenta de Twitter, la ANP señaló que el serenazgo de Lince no reaccionó ante los actos de violencia a pesar de que “se solicitó ayuda frente a los ataques y no intervino”. En el video difundido en redes sociales se logra apreciar como un efectivo de seguridad municipal se encuentra en el lugar de los hechos, pero no actúa ante los ataques de los cuales es víctima el equipo de prensa que trabajaba en el lugar.

Grupo radical agredió a periodistas de TV Perú y Panamericana Televisión.

Durante los últimos días, el llamado grupo La Resistencia ha estado hostigando a distintas figuras vinculadas al mundo del periodismo. En algunos casos se ha presentado en sus hogares para realizar plantones en los que insultaban la labor de estos. En el pasado se han registrado intentos de boicotear presentaciones de libros, incluso aquellas en las que participaron expresidentes como Francisco Sagasti.

Grupo ultraderecha

El excandidato al Congreso Juan José Mulico Gonzáles, alias “Jota Maelo”, era uno de los rostros más visibles de La Resistencia durante sus inicios ya que fue el fundador del grupo radical. Una publicación de La República da cuenta de un vinculación con la muerte del, excombatiente de Cenepa, Ezequiel Huamaní en 1998 por el cual fue procesado. Entre sus miembros se encontraba la congresista Rosa Bartra quien confirmó su vinculación en el 2019.

Entre los otros miembros detectados se encuentran:

Flor de Milagros Contreras León

Juan ‘Jota Maelo’ Muñico Gonzales

Mary Cabrera Valdivia

Roger Ayachi Soria

Flor Contreras León

José García Danuso

Mary Vela Gamero

Zósimo Negreiros Ponte

José Sánchez Escalante

Edith Galarza Gerónimo

Vilma Gonzales Vidal

Elvis Occ Montano

En mayo del 2022 La Resistencia no dudó en atacar a los asistentes de un show cultural organizado por la “Biblioteca Miguelina”, en donde se encontraban niños y niñas. Cuando se percataron que en el evento se hablaba sobre diversidad y enfoque de género, interrumpieron un número artístico infantil y comenzaron a agredir con insultos y palos a los asistentes. Los menores tuvieron que ser protegidos ante los ataques de los radicales y la feria tuvo que ser cancelada.