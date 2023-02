Ismael Cala no descarta participar en la política de Cuba: “Si la vida abre la posibilidad de servir al país donde nací, ¿por qué no?”

El conferencista y periodista visitó Lima semanas previas a su conferencia "Maestría de vida". (Cámara: Infobae/Carlo Fernández)

La lejanía del periodismo le permitió a Ismael Cala entregarse de lleno a ser conferencista, labor que lo trae devuelta a Lima después de cinco años. “Maestría de vida”, evento que dirigirá el sábado 18 de marzo, busca que las personas no pierdan contacto con el acontecer político y social que los rodea, pero sí trascenderlo. En conversación con Infobae, el exconductor de “Cala” comenta la coyuntura y recuerda sus días frente a las cámaras de televisión.

La crisis de la política no es un fenómeno que ocurra únicamente en el Perú, países como Nicaragua, Venezuela, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Cuba (país de origen del entrevistado) y demás también la atraviesan. Esta afecta la vida de los ciudadanos y si bien Cala no es partidario de ignorar dicha situación, sí considera que debemos limitar la atención que le otorgamos “para que nuestra vida productiva y salud mental no deje de avanzar”.

Por mucho tiempo la idea de participar en política fue descartada de sus planes, pero Ismael se dijo: “Si tú que hablas de conciencia y valores a otros, le dices no a la oportunidad que se te da de servir a tu país, ¿Por qué tendrías que exigir integridad y honestidad al resto?”.

No se trata de una idea clara o definida, según el propio conferencista, pero “si la vida abre la posibilidad de que Ismael Cala pueda servir al país donde nací, ¿por qué no?”.

Ismael Cala cuestiona la labor de periodistas que se asumen como fiscales. (Foto: Infobae/Carlo Fernández)

Ismael Cala cuestiona que muchas veces no se ha visto un despertar de conciencia colectiva para que un país se alce y reclame el gobierno que merece, pero lo cierto es que en 1959, Cuba vivió un escenario parecido y que cautivó a miles de jóvenes de la isla y la región.

Al ser consultado si habría sido parte de ese grupo de personas, el escritor contestó que “quizás sí porque en ese año Fidel (Castro) no hablaba de socialismo, solo de que iba a acabar con la corrupción como muchos otros hoy en día”.

“No fue hasta 1961 que utilizó la palabra marxismo-leninismo y fue entonces que la gente se dio cuenta de sus verdaderas intenciones: ser un satélite de la Unión Soviética. Quien vivió esa historia vio a un libertador que aparentemente quería sacarnos de los lacres del capitalismo y hacer a Cuba un país mejor. Mucha gente creyó que Fidel Castro era una solución para Cuba, pero luego se dieron cuenta de la verdad”, señala el entrevistado a Infobae.

Ismael Cala durante su último programa en CNN en español.

Hombre de prensa

Ismael Cala ganó popularidad al conducir un programa de entrevistas en CNN en español. En medio de una notoria crisis del periodismo, el conferencista recuerda como un error cometido el querer sacar del entrevistado a la fuerza “algo que estaba en mi mente”.

“El periodista no es fiscal ni juez, nos toca exponer hechos, hacer preguntas y dejar que la justicia haga su trabajo. El periodismo no es el órgano legal de justicia de ningún país”, señaló.

“Creo que el periodismo se ha prostituido porque tanto medios estatales como privados buscan mantener el status quo. Se ha prostituido porque hay agendas ocultas y porque la posición editorial se parcializa. Cuando sucede eso ya no estamos persiguiendo la verdad, sino imponiendo una sesgada, fragmentada y polarizada. (...) Mucha gente sabe que para mí el comunismo y el socialismo es pura mierda, aún así, si entrevisto a un socialista, quiero que esa persona sienta que no le estoy imponiendo mi verdad, sino saber porqué defiende ese proyecto”, concluyó.