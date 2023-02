Restos de turista Blanca Arellano fueron repatriados a México

El 7 de noviembre de 2022, Blanca Arellano fue reportada como desaparecida por sus familiares.

Los restos de la turista mexicana Blanca Olivia Arellano Gutiérrez, quien visitó el Perú y desapareció el 7 de noviembre del 2022, ya están en poder de sus familiares en México, luego de recibir la autorización de la fiscalía peruana para su repatriación. Como se recuerda, el cuerpo de la mujer de 51 años fue encontrado en una playa de Huacho, al norte de Lima. El principal sospechoso del feminicidio es el peruano Juan Pablo Villafuerte Pinto, a quien le dictaron nueve meses de prisión preventiva.

María Alejandra Arellano, hermana de Blanca, declaró al medio Foro TV que viajó el último domingo 12 de febrero a Lima para coordinar el traslado del cuerpo de su familiar.

“Ya me habían notificado de que podía disponer de los restos de mi hermana. De ahí llegamos a Huacho para hacer los trámites con fiscalía para que me entregaran información, entre ellas la del ADN, para que pudiera liberar los restos de mi hermana y así fue. El miércoles (15) nos los entregaron y el jueves fue cremada mi hermana con autorización de la fiscalía. El lunes (ya en México) se ofició una misa por su descanso”, relató María Arellano.

El caso Blanca Arellano

La sobrina denunciaba que antes había conversado con el peruano Juan Pablo Villafuerte, ya que creía que este era el novio de su tía, pero él le aseguró de que no sabía nada de Blanca y que se habría ido a México.

Blanca Arellano Gutiérrez desapareció el 7 de noviembre.

“Hola, en primer lugar, yo no era ningún novio, ella se encontraba como indigente, sin lugar donde vivir y mi único delito fue alcanzarla y darle dinero de vez en cuando para que pueda comer. En su mal estado de salud mental habrá confundido las cosas y su sobrina no puede dar colgando mis fotografías como si yo fuese un criminal, eso está mal. Yo no me escondo de nadie porque no hice nada malo”, declaró luego Juan Pablo.

El miércoles 9 de noviembre, unos pescadores de Huacho hallaron en la playa Chorrillos de esta localidad los restos descuartizados de una mujer.

Luego, las autoridades de la zona recogieron un anillo, que puso en alerta a la familia de Blanca, ya que la ciudadana mexicana tenía una sortija similar.

Sangre en la vivienda del sospechoso

El 15 de noviembre, la Policía Nacional allanó la vivienda del principal sospechoso y encontró una bandera mexicana, ropa de mujer, maletas, restos de cabello y también de sangre en varias zonas del departamento. Horas después se conocieron las imágenes escabrosas del interior de la vivienda. Sangre en la cama, piso, pared, cocina, baño, lavadero y en utensilios como tijeras, bolsas y otros.

Además, una persona que tiene una tienda ubicada muy cerca de la vivienda del sospechoso reveló a la prensa que el joven había comprado varias bolsas negras de basura el periodo en el que la mexicana estaba desaparecida

Luego de que se revelaran estos datos, la familia de Blanca Arellano decidió viajar al Perú y seguir las investigaciones.

El jueves 17 de noviembre, la Policía pudo capturar a Villafuerte Pinto, de 37 años, estudiante de Medicina y de Biología, en una vivienda de San Juan de Lurigancho, pues estuvo no habido luego de que las autoridades allanaran la vivienda que habitaba en San Juan de Miraflores.

Villafuerte Pinto fue trasladado al penal de Huacho, en la provincia limeña de Huaura, luego de que el Poder Judicial dictara prisión preventiva por nueve meses contra el presunto feminicida de la ciudadana mexicana Blanca Arellano.