Alexandra Balarezo confirmó su postulación al Miss Perú 2023 y contó su historia de bullying

Alexandra Balarezo confirmó su postulación al Miss Perú 2023. Youtube / Miss Perú

La penúltima retadora ha sido revelada. Alexandra Balarezo fue presentada como candidata oficial al Miss Perú 2023, después de que ‘Amor y Fuego’ la captara ingresando a las oficinas de la organización. La modelo de 26 años buscará ser la sucesora de Alessia Rovegno, actual reina de belleza.

“Nací en Canadá, pero mi papá es peruano y mi mamá es francesa. Llegué a Perú a los 16 años, ya voy 10 años acá. Me enamoré totalmente de este país. Estudié Hotelería y Administración en la UPC, me gradué primera en mi promoción. Actualmente, me dedico 100% al modelaje”, señaló la popular influencer en su primera entrevista como retadora.

Asimismo, Alexandra Balarezo reveló que está trabajando en una fundación que se dedica a concientizar sobre el bullying y las consecuencias que esta problemática tiene en la salud mental. “Es algo que yo viví en carne propia y me toca bastante”, señaló.

Por otro lado, indicó que postuló al Miss Perú 2023 porque creía que “era el momento de hacerlo”. “Que la organización haya visto algo en mí es un orgullo y, además, es un honor representar a las mujeres del país. Creo que tengo muchos mensajes y experiencias de vida que puedo compartir para ayudar”, sostuvo.

Alexandra Balarezo en el Miss Perú 2023.

Experiencia con el bullying

Durante la entrevista, Alexandra Balarezo indicó que fue hostigada por sus compañeros de colegio, ya que era la única que no podía hablar bien el español. Las únicas palabras que sabía eran “playa” y “ola”, por lo que le pidió a sus padres regresar a Canadá.

“Me molestaban por mi acento, se burlaban. Yo no quería dar exposiciones. Llegaba a mi casa y lloraba con mi papá, le decía que me quería ir de acá porque no sabía hablar el idioma. Pero al final dije, no. Ya estamos acá, tengo que aprender el idioma. Dejé el miedo y la vergüenza para confiar en mí”, indicó.

En su último mensaje, precisó: “Después de todo lo que pasé, de haber cambiado de país, de graduarme, de trabajar y de superar la ansiedad, el hecho de estar acá y de representar al Perú es el orgullo más grande que pueda tener. Nunca hay que darse por vencido, aprendí a no juzgarme. Los errores nos hacen crecer y ser mejores personas. Soy una mujer mucho más fuerte hoy en día”.

Alexandra Balarezo buscará ser la sucesora de Alessia Rovegno. (Instagram)

¿Quién es Alexandra Balarezo?

Alexandra Balarezo es una popular influencer de 26 años. Ingresó al mundo de la farándula cuando fue relacionada sentimentalmente con Hugo García, actual pareja de Alessia Rovegno. Jamás se confirmó un romance entre ellos, por lo que se especula que solo fueron salientes.

Alexandra Balarezo también ha sido vinculada con Jefferson Farfán.

Eventualmente, participó en la segunda temporada del reality turco ‘El Poder del Amor’, en donde conoció a Hernán del Pozo. Iniciaron una relación amorosa, la cual acabó en malos términos. Actualmente, está saliendo con el cantante y chico reality Asaf Torres.

Alexandra Balarezo se desempeña como modelo, siendo imagen de varias marcas de belleza y moda. Cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram, donde comparte imágenes de sus viajes, trabajo y vida de influencer.