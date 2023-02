Subsecretario presidencial de Dina Boluarte estuvo involucrado en la contratación irregular de un asesor en la Municipalidad de Breña

La presidenta Dina Boluarte y el subsecretario del Despacho Presidencial, Juan Alcántara Medrano.

Desde el 3 de febrero de este año Juan Enrique Alcántara Medrano es subsecretario general del Despacho Presidencial que antes estaba a cargo de Beder Camacho. Su nombramiento lleva la firma de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien lo trajo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde lo tenía como jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica desde el 2021 cuando asumió la cartera.

Alcántara es abogado por la Universidad de Lima y tiene una maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Trabajó en varias instituciones públicas del Estado entre las cuales está la Municipalidad Distrital de Breña. Allí ejerció el cargo de secretario general de la gestión de José Li Bravo, quien se encuentra investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y peculado doloso.

Debido a su paso por el municipio de Breña, Alcántara fue involucrado en un informe de la Contraloría General de la República. Según el documento 012-2021-2-2151, la entidad fiscalizadora halló responsabilidad penal en el subsecretario de Palacio de Gobierno -junto a otros 13 funcionarios de otras áreas- por la contratación irregular de un locador de servicios que iba asesorar a la administración de Li que está acusada, precisamente, por la presunta contratación de trabajadores fantasmas.

En el informe, al que Infobae accedió, se menciona que Juan Alcántara Medrano gestionó los servicios de un asesor en temas de infraestructura y gestión municipal para el entonces alcalde de Breña. De esta forma se eligió al ingeniero venezolano Daniel Peña Bermudez, quien tuvo un contrato desde enero de 2019 hasta julio de 2021 con un sueldo mensual de S/ 7 500. Sin embargo, la Contraloría encontró varias irregularidades.

José Li Bravo, exalcalde de Breña que es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, peculado doloso y otros.

Vacios en la contratación

En primer lugar, en la convocatoria para el flamante asesor, no se dispuso los términos de referencia que hacía indispensable la contratación para el municipio de Breña.

“Por el contrario, se advierte que los términos de referencia elaborados por la Secretaría General no están redactados en forma objetiva ni precisa, ya que en el perfil elaborado por el área usuaria no guarda concordancia con las activ¡dades a desarrollar a cargo del locador de forma tal que se garant¡ce el cumplimiento de los objetivos institucionales y quede sustentada la necesidad pública de esta contratación”, se lee en el informe de la contraloría.

En segundo lugar, la entidad fiscalizadora menciona que el ingeniero Daniel Peña Bermudez no se encontraba afiliado al Colegio de Ingenieros del Perú. Además, esta persona no contaba con la experiencia para asesor en temas de gestión municipal como se requería en la convocatoria. Aquí se adjunta que fue asesor comercial en la empresa Tealem Gomas (2008), adjunto a la dirección de Recursos Humanos en la alcaldía de la ciudad venezolana Candelaria (2008) y Plásticos Alpa C.A. (2013).

Tercer lugar, a pesar de estas dos irregularidades, se indica que la Subgerencia de Logística y control Patrimonial siguió con la contratación de Peña que llegó a facturar por 26 ordenes de servicio de asesoramiento a la alcaldía de Breña por un monto de S/ 232 500,00.

Informe de la Contraloría halló responsabilidad penal en Juan Alcántara Medrano, subsecretario presidencial.

“Los servicios sol¡citados por la Secretaria General para el Despacho de Alcaldía, son los de asesorar en el mantenimiento de la infraestructura y en diversos temas de la gestión pública vinculados a la actividad edil, se advierte que la dependencia ya mencionada no observó que en el perfil elaborado por el área usuaria no incluían requ¡sitos referidos a la experiencia laboral y la formación académica que fuesen suficientes para cumplir con las exigencias inherentes a dichas actividades, así como que no se incluyese el requisito de la colegiación para poder asesorar en el mantenimiento de la infraestructura”, se menciona en el documento.

Finalmente, la Contraloría requirió a la secretaria general, a cargo de Juan Enrique Alcántara Medrano, que se le entregue los documentos que sustenten que el ingeniero Daniel Peña realizó diagnósticos, formatos, superv¡siones, asesorías, capacitaciones, rotulaciones, asistencias, mesas de trabajo, para la Municipalidad de Breña. En respuesta, Alcántara indicó que tal información debía ser provista por el entonces alcalde José Li Bravo por ser el que tuvo al asesor.

Sin embargo, respecto a la respuesta del actual subsecretario presidencial, la entidad fiscalizadora recuerda un oficio que el exalcalde Li les envió:“a) Que para el caso, los productos realizados por el proveedor son de cumplimiento y acreditación por parte de la secretaría general como área usuaria, administrativamente hablando; b) Que los servicios prestados por dicho proveedor para el despacho de alcaldía, se han recibido a satisfacción hecho que corrobora el Secretario General al otorgar la conformidad correspondiente”.

Adicionalmente, la Contraloría envió oficios a a las gerencias de planificación, presupuesto, racionalización, OPMI, cooperación interinstitucional y servicios comunales y gestión ambiental, así como a las subgerencias de logística y control patrimonial, obras públicas y transporte, riesgos y desastres, salud y bienestar social.

Contraloría concluye que no hay documentos que acrediten los servicios realizados por el ingeniero Daniel Peña a la Municipalidad de Breña.

Responsabilidad

“En consecuencia, se evidencia que ni el locador, ni el área usuaria, ni el alcalde, ni las distintas unidades orgánicas de la entidad, poseen documentos elaborados en el marco de los servicios de asesoría presuntamente prestados a la Municipalidad Distrital de Breña, durante los años 2019,2020, así como los meses de enero a julio del año 2021, que sustenten sus informes de actividades y que den fe de que hubo una prestación objetiva y concreta de los servicios contratados y pagados por un monto total de S/ 232 500,00″, concluye el informe.

La Contraloría determina que la secretaría general, a cargo de Juan Alcántara, y la subgerencia de logística y control patrimonial tramitaron y dieron conformidad a la contratación del ingeniero Daniel Peña a pesar de las irregularidades presentadas durante el proceso y posterior trabajo. Por todo ello, le requirió a la procuradoría anticorrupción que inicie las acciones legales contra los exfuncionarios de la Municipalidad de Breña, entre ellos, se encuentra Alcántara.

Al cierre de esta nota, Infobae requirió el descargo de Alcántara. Sin embargo, no obtuvimos respuesta alguna del actual subsecretario presidencial de la presidenta Dina Boluarte.