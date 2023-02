Alexia Barnechea, sus castings fueron rechazados varias veces, pero nunca se detuvo: “Me gustaría postular al Miss Perú”

Alexia Barnechea brindó una entrevista a Infobae.

Desde que tenía 6 años, Alexia Barnechea sabía que quería estar en televisión. Aún no encontraba un camino definido, pero tenía la necesidad de demostrar su talento y cuánto podía lograr con él. Antes de pisar los estudios de ‘De Vuelta al Barrio’, la guapa modelo de 18 años cuenta que pasó por muchos casting, innumerables, resalta. Sin embargo, hubo una razón que no la dejó decaer, su madre, a quien le dedica todo lo logrado.

En conversación con Infobae, Alexia Barnechea cuenta cómo ha sido su crecimiento desde que decidió buscar un lugar en el peleado mundo del entretenimiento. Aun está encontrándose así misma, luchando con sus miedos e inseguridades propias de la edad, sin embargo, ella sigue adelante. Hoy en día es una de las figuras más requeridas por las marcas, es conocida como actriz gracias a su interpretación en ‘De Vuelta al Barrio’, destaca como influencer y es ganadora del certamen internaciona ‘Miss Teen Beauty Global’.

También resaltó su apoyo a Alessia Rovegno, la admiración que siente por Natalie Vértiz, lo que espera de Luciana Fuster como la nueva candidata al Mis Perú 2023 y su deseo de ser parte del certamen de belleza en un futuro.

Sorprendiste como ganadora del Miss Teen Beauty Global, ¿cuál será tu labor en esta etapa?

Mi tarea es representar a las adolescentes del mundo, luchar contra el bullying. Estamos trabajando en proyectos sociales, pero como acabo de recibir la corona todavía están en planificación. También tengo proyectos personales, propios, que tienen que ver con el baile, la ayuda social y la autoestima de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del Perú. Me emociona y estoy a la espera de que todo eso ya tome rumbo y que la gente pueda saber en qué estamos trabajando.

¿Te proyectas como la próxima Miss Perú?

Justamente estaba leyendo mis comentarios y la gente me pregunta mucho eso. Como acabo de cumplir 18 años, técnicamente podría postular para ser Miss Perú. Pero como acabo de ganar el Miss Teen Beauty Global, quiero llevar mi título de la mejor manera posible y solamente concentrarme en esa corona.

Lo descartas ahora, ¿pero más adelante?

Por ahora, sí. De repente, más adelante. Yo respeto mucho el concurso y creo que es un certamen para personas de más de 20 años. A los 18, 19, creo que no me expondría porque es súper, súper difícil ganar un Miss Perú, Para ganar el Miss Teen Beauty Global he tenido que trabajar mucho, me he esforzado mucho. Para el Miss Perú debe ser mucho más fuerte, me gustaría, pero quiero ser más madura y haber crecido más para poder lanzarme.

¿Te refieres a estar madura mentalmente, por las críticas?

Totalmente, es un ambiente distinto. La competencia es fuerte, pero ésta se hace más dura y difícil cuando tu país tiene conflictos en cuanto a su futuro representante. Vi que algo parecido le pasó a Alesia Rovegno (actual Miss Perú). Por eso también salí a defenderla públicamente en mis redes, la gente le estaba criticando un montón porque no se llevó la corona en el Miss Universo.

¿A ti qué te pareció su desempeño en el certamen internacional?

En verdad, creo que hizo un trabajo impecable. Dio lo mejor de sí y como peruanos debemos aplaudir eso, su esfuerzo y su compromiso. Llegar hasta dónde llegó no es fácil, en absoluto. Cuando me fui a Brasil la gente incluso también pensaba que yo me había ido por contactos o no sé, por dinero o cosas así.

Te refieres a la competencia final del Miss Teen Beauty Global...

Sí, lo que ellos no sabían es que yo en el 2019 gané la corona nacional y es por eso que me fui a Brasil a competir con otros países. Me estuve preparando por un montón de tiempo, me esforcé mucho y gracias a eso, también me pude ganar la corona internacional. No fue nada gratis, no me regalaron el puesto ni nada.

Este certamen no es muy sonado en Perú, pero ya tiene años, ¿verdad?

Sí, ahí concursan varios país, entre ellos Perú. Definitivamente, aquí en Latinoamérica no era como tan sonado, o de repente en Perú, no era tan sonado, pero Luciana Fuster, por ejemplo, también concursó cuando era adolescente. Entonces sí, es un curso que tiene bastante tiempo, yo no puedo estar más feliz de poder ser la representante de mi país.

Tú ganaste el concurso nacional en el 2019, y recién en el 2022 viajaste para luchar por la corona internacional....

Sí, no se pudo antes por la pandemia. Ahí se paralizó todo y recién se empezó a activar con fuerza en el 2022.

¿Quién es la persona que te ha apoyado en este sueño?

En abril voy a salir en mi primera película, en el cine, en la pantalla grande, me ilusiona mucho. De eso hablaba con mi mamá hace unos días. Ella me preguntó sobre quién quería que sea mi acompañante en el avant premiere. Me dijo dile a un primo tuyo que te acompañe o alguien con quien puedas divertirte. Yo le dije: ‘mamá yo no quiero compartir ese momento con nadie que no seas tú. Yo quiero compartir ese momento solamente contigo’, que es gracias a ella que estoy donde estoy. Incluso en el concurso de belleza solamente la tenía a ella, en el baile también.

Fue la primera que confío en ti..

Sí, siempre la he tenido a ella, desde un principio porque ella es la que me hacía confiar en mí. La que me hacía notar que sí podía destacar en algo, que sí podía competir contra mí misma para autosuperarme, superar mis miedos. Así que las metas que estoy cumpliendo, que me tracé cuando era muy chiquita, y que por fin se están haciendo realidad, es definitivamente gracias a ella, gracias a su apoyo. Ella vio algo en mí y supo cómo impulsarlo.

Tú creciste en medio del mundo del entreteniento, ¿no despegaste los pies de la tierra en algún momento?

Algo que yo creo que es sumamente real e importante es juntarte con personas que te aportan. No solamente con buena energía, sino como persona espiritualmente. Yo soy una persona que sigue bastante su religión, que creo en Dios, en la espiritualidad y cada vez que me encuentro con personas que probablemente no quieran lo mejor para mí, mantengo una relación netamente profesional e intento manejarme de esa manera. Cuido mucho a las personas con las que trato, a las personas con las que paro siempre. Busco siempre aportar a los demás y que ellos me aporten a mi. Mi mamá me guía siempre por ese camino y yo aprendí, siento que estamos juntas en esto.

¿Tu padre ha cumplido algún rol en tu carrera?

Bueno, mi papá es doctor, entonces como que no entiende mucho acerca de este mundo. Igual mis padres son separados, así que no es que tenga a mi papá tan presente. Yo lo quiero un montón, es un padre increíble, pero definitivamente mi mamá es mi mundo, es todo para mí.

¿Fue difícil el camino que has recorrido?

Yo empecé bailando desde los 6 años, porque siempre me gustó expresarme a través de mi cuerpo. A mi me pasaba que cuando era chiquita no sabía cómo expresarme con palabras, era muy tímida, le tenía miedo al rechazo, a fracasar. El comunicarme corporalmente fue una habilidad que desarrollé desde pequeña. Gracias a eso empecé a soltarme un poco más hasta que luego apareció la oportunidad de hacer un casting para salir bailando en Yo Soy, con una chica que invitaba a Sia que se llama Grecia. Ella me enseño a descubrir el amor por todo lo que tenía que ver con el entretenimiento. Ella me dijo, ‘este es tu momento de brillar’. Salí al escenario y sentí que era lo mío, que no solo quería bailar, también quería actuar y aprender más cosas que tengan que ver con el arte.

¿Postulaste a muchos castings?

Hice castings por varios años, fui rechazada por un montón de productoras, un montón de personas, pero felizmente eso no me detuvo y seguí. A los 13 conseguí mi primer papel en De Vuelta al Barrio. Ahora me estoy formando también en teatro para poder seguir con esta rama que me fascina. Quiero estudiar en actuación en una universidad, pero también me gustaría complementarlo con otro tipo de carrera. Expandir mis oportunidades laborales. A mí me encanta hacer contenido, es algo que uso como herramienta de exposición, para que la gente conozca mi arte. Suguiendo este camino, me proyecto estudiando una carrera de marketing, publicidad o, incluso, business. Siento que todo en algún punto se puede hilar. Aún estoy en la búsqueda de mi carrera para completar mi faceta artistica.

¿Estudiarás en el extranjero?

Ahorita estoy estudiando teatro, pero el próximo año probablemente empiece mis planes para irme del país a estudiar. Las carreras son cuatro o cinco años. Es lo que me proyecto, pero tú sabes que a veces los artistas cambian sus planes por las oportunidades laborales que se le presentan. Es importante también aprovechar el momento. Mientras ello sucede, estoy juntando dinero para poder irme a estudiar y recibir una mejor educación. También estoy pensando en una nueva modalidad de hacer contenido a distancia, para seguir trabajando mientras estoy en otro país y continuar con las alianzas comerciales que he hecho. De todas maneras, yo pienso regresar a mi país.

Te han comparado mucho con Natalie Vértiz, ¿cómo lo tomas?

A Natalie la quiero un montón, la aprecio muchísimo. De hecho ella fue mi primera profesora de modelaje cuando tenía 9 años, fui parte de su primera promoción de su escuela de modelaje. Aún seguimos en comunicación, siempre nos reímos de que la gente nos compare. Ella me dice, yo siento que eres mi mini yo, y yo feliz, porque la admiro un montón, que me comparen con ella es un gran honor para mí.

¿Te gustaría seguir los pasos de ella? Me refiero no solo en el modelaje, sino también en la conducción.

Natalie tiene una imagen súper limpia, se nota una mujer centrada y eso es lo que yo también quiero aprender. ¿Seguir sus pasos? Me encanta cómo maneja su carrera, yo estaría feliz de tener un programa, intentar cómo me va. He estado en ciertos eventos, pero yo sé que la tele es un mundo completamente distinto. Así que espero que en algún momento se dé la oportunidad, yo acepto el reto.

¿Eres muy estricta con tu fisico?

La única vez que he hecho dieta ha sido porque necesitaba ganar un poco de peso. Siempre intento comer saludable, no soy tanto de comer grasa. Intento tomar bastante agua porque eso me ayuda un montón, no solamente a la piel, sino a mantenerme hidratada y todo eso. Yo trato de ser lo más natural posible. Sinceramente no tengo una dieta muy estricta, tengo bastante libertad, pero yo más o menos sé cómo medirme. Hago deporte, bailo dos horas dos veces a la semana. Actúo, eso también es súper, súper agotador, porque hago mucho trabajo corporal. La combinación de todo eso, me ayuda a mantenerme en mi forma.

Luciana Fuster va a postular en el Miss Perú, ¿cómo a ves como candidata?

Luciana tiene experiencia en estas cosas, pero me gustaría ver una faceta distinta de ella, me gustaría ver algo nuevo. Luciana tiene a su favor que muchos la conocen, pero también puede ser una pequeña debilidad, porque si la gente ve más de lo mismo puede jugarle en contra. Estoy segura que puede usar la plataforma que tiene de la mejor manera posible, tiene absolutamente todas las capacidades para hacerlo. Así que me gustaría conocer esta nueva faceta de Luciana como Miss. Estoy segura que si se esfuerza un montón, lo va a lograr.

