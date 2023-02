“Nosotros no tenemos ningún problema en dejar el poder”, asegura el ministro de Justicia

Por enésima vez, el ministro de Justicia, José Tello, afirmó que la presidenta Dina Boluarte no renunciará al cargo.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, afirmó que “no tienen ningún problemas el dejar el poder”, pero descartó -por enésima vez- que la presidenta de la República, Dina Boluarte, vaya a renunciar a su cargo. Uno de los pedidos de las población movilizada a nivel nacional es que la mandataria dé un paso al costado.

“Nosotros no tenemos ningún problema en dejar el poder, lo único que queremos es que se haga una transición ordenada. Pero el tema de fondo es que mientras haya este tipo de discusiones políticas, esto no le arregla la vida a una persona que tiene problemas de agua y desagüe”, declaró al programa al Al estilo Juliana.

Ante la posibilidad que el Congreso no se ponga de acuerdo para adelantar las elecciones, Tello negó que la mandataria Boluarte vaya a reconsiderar dejar Palacio de Gobierno. ”La presidenta no va a renunciar y tras ella, su gabinete, del cual formo parte, estamos unidos y firmes en esa decisión”, refirió.

Ministro de Justicia, José Tello, explica la decisión del Congreso en torno al adelanto de elecciones. RPP

“Porque lo que viene por delante es un Congreso que en el supuesto negado que ella renunciase se convocaría a elecciones en nueve meses y tendría que discutir, con este nivel de consenso que es muy bajo, si son elecciones generales o solamente presidenciales”, agregó.

Dijo que un segundo escenario es que este actual Congreso se quede hasta el 2026. “No tenemos nosotros garantías de que este proceso sea serio. Si Dina Boluarte y su gabinete están en el gobierno es porque más allá que haya protestas hay un día día que atender de los ciudadanos”, acotó.

Además, pidió no confundir la protesta legítima que sí debe haber con las acciones de violentas que se registran al querer tomar aeropuertos, bloquear vías o atacar propiedad pública o privada.

Entre los pedidos de la población protestante figuran el cierre del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones. (Reuters/Pilar Olivares)

“Lo digo de verdad y quiero ser bien claro. No confundamos la protesta, lo que no debe haber es violencia. Que hayan todas la protestas eso no es ningún problema”, expresó.

Agregó que este tipo de convulsiones sociales también ocurrieron en Chile y Colombia, donde decenas de ciudadanos perdieron la vida.

“No justifica, a lo que voy es que son situaciones que nunca las hemos querido provocar, se han dado estas muertes”, señaló.

El grueso de manifestantes responsabiliza a la presidenta Dina Boluarte del más de medio centenar de muertes en las protestas. (Reuters/Pilar Olivares)

‘Ha sido bastante clara’

El pasado 3 de febrero, Tello también indicó que la presidenta Boluarte no tenía pensado renunciar, así no haya consenso en el Legislativo para el adelanto de elecciones.

“La presidenta ha sido bastante clara en que no va a renunciar. Pero hay que hacer un poco de memoria al mes de diciembre (de 2022), cuando muchos colegas periodistas formularon esa misma pregunta: ¿Qué pasaría en el escenario que no se lleguen a los 87 votos (con la vacancia de Pedro Castillo)? Y se logró 91, entonces particularmente considero que el Congreso tiene que buscar su punto de entendimiento y llegar a un consenso en torno a eso”, respondió a la prensa.