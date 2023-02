Quién es Juan Martín Mercado, expareja y padre del hijo de Laura Huarcayo

Laura Huarcayo y Juan Martín Mercado.

Laura Huarcayo se encuentra alejada de la pantalla chica y se dedica a sus negocios personales. Sin embargo, estuvo mucho tiempo en la televisión y se ganó el cariño del público que, hasta el día de hoy, recuerda sus ocurrencias en ‘Bienvenida la tarde’ o ‘Lima Limón’.

Laura Huarcayo se presentó en ‘Mande quien Mande’ y usuarios la piden como nueva conductora La excompañera de ‘La Carlota’ llegó al set de Pachacamac como invitada de un segmento del programa, pero su presencia sorprendió a los usuarios. VER NOTA

La exconductora tiene un hijo de 19 años y recientemente comentó que su primogénito desea convertirse en padre joven y ella no tendría problemas en ser abuela joven. Pero, el padre de Valentino es Juan Martín Mercado, un actor argentino con quien la peruana tuvo una relación y que no terminó de la mejor manera.

¿Quién es Juan Martín Mercado?

El argentino fue actor, además de organizador de eventos. Sin embargo, estuvo un tiempo en nuestro país, pero al regresar a su ciudad dejó la pantalla chica. Su última aparición en la televisión fue en el 2015, en el reality ‘Gran Hermano’. Pero, también tuvo participación en producciones nacionales como fueron “Milagros”, “La mujer de Lorenzo” y “Estos chikos de ahora”.

Juan Martín Mercado.

Laura Huarcayo lo denunció

La pareja no tuvo una relación completamente estable, pues solían terminar y regresaban constantemente. En una ocasión el actor le hizo una locura de amor en el programa de Magaly Medina a su entonces pareja con el fin de retomar su romance. Al separarse, reveló que esto lo había hecho porque le ofrecieron un pago, hecho que la ‘Urraca’ desmintió. Tras varias idas y vueltas, hubo un momento en que Laura Huarcayo decidió ponerle fin a este romance en medio de un escándalo que captó la atención de la farándula peruana.

Carlos Vílchez reveló que cortó el cabello real de Laura Huarcayo en su visita al programa ‘Mande quien Mande’ El actor de comedia pensó que se trataba de sus extensiones cuando luego le dijeron que fue el cabello real de la exconductora de TV. VER NOTA

La exconductora acusó a Juan Martín Mercado de extorsionarla con mostrar fotografías íntimas si no recibía un pago de 600 dólares, por esa razón decidió denunciarlo. Además, lo enjuició por no cumplir con la pensión de alimentos del hijo que tenían. Actualmente, no se sabe qué tipo de relación tengan tras su separación.

Laura Huarcayo y Juan Martín Mercado.

Fue detenido en Argentina

Luego de regresar a su país y estar completamente alejado de la farándula peruana, tuvo un grave problema en el 2017. El actor fue detenido por la justicia de su país pues fue acusado de abusar sexualmente de una joven llamada Belén Torres en el 2012. De acuerdo a la denuncia de la víctima, Juan Martín actuó junto al anestesista Gerardo Billiris, quien la drogó y violentó.

La reacción de Laura Huarcayo cuando la ‘Carlota’ le cortó el cabello en vivo La rubia conductora estuvo como invitada en ‘Mande quien mande’ y nunca imaginó que su excompañero le cortaría un mechón de su cabello. VER NOTA

Su arresto se realizó porque tenía tres acusaciones más de haber violentado a mujeres bajo la misma modalidad.