Dalia Durán respondió a las acusaciones de los primos de John Kelvin: “Tienen que demostrar lo que dicen”

Dalia Durán está nuevamente envuelta en una acusación por parte de los primos de su agresor, John Kelvin. Jimmy y Doris Gardella Sarmiento se presentaron la noche del 15 de febrero en el programa de Andrea Llosa para pedir la tenencia de los hijos del cumbiambero con la cubana, pues aseguran que los menores no están bien con su madre.

En sus declaraciones para el programa ‘Andrea’, los primos del cantante nacional señalaron que uno de los hijos de Dalia les ‘contaba cosas’ e incluso que era la cubana quien, supuestamente, levantaba a su hijo mayor para que ‘le escribiera cosas feas a su padre’.

Ante ello, Dalia Durán no se quedó callada y decidió responder. En conversación con ‘El Popular’, señaló que ella siempre crio sola a sus hijos, pues su excuñada expresó que siempre la apoyó, pero la modelo lo niega.

“Es una infamia. Ellos no saben nada porque recién aparecen, yo los crié solita. Ya les llegará la hora a cada uno por vulnerar a unos pequeños”, señaló al inicio.

Por otro lado, mencionó que ambos primos del artista deberán demostrar todo lo que han dicho en el programa, de lo contrario no tendría problemas en acusarlos de manera legal. “De un momento a otro ahora se preocupan por mis hijos. Tiene que demostrar eso, sino se verá en problemas con la justicia. Me duele que los expongan. Mi hijo mayor ya me contó todo”, agregó.

Además, aseguró que tiene todas las facultades para hacerse cargo de sus hijos, por lo que no dejará que se los quiten. “Cuando se trata de mis bebés que no se equivoquen conmigo. Esta vez yo cuento con todo y no dejaré el proceso hasta las últimas consecuencias. Ellos seguirán conmigo porque estoy con todas mis facultades psicológicas y morales”, sentenció.

¿Qué dijeron los primos de John Kelvin?

Jimmy y Doris Gardella Sarmiento comentaron desde el inicio que el objetivo es tener la custodia de los menores. El primo señaló que su familiar siempre ha estado dispuesto a disfrutar de sus hijos, pero ha tenido algunos inconvenientes por su expareja.

“Estoy aquí por mis sobrinos. Necesitamos estar más cerca de ellos, darles nuestra ayuda porque no están solos. Siento tristeza porque John Kelvin lo único que siempre ha querido es disfrutar de sus hijos. Cuando estaba detenido la primera vez, pasaron muchas cosas con sus hijos y él se sentía impotente. Queremos la tenencia”, expresó al inicio.

Además, comentó que ‘se han enterado de algunas cosas’ por parte de su sobrino mayor. “Nosotros tenemos miedo porque una madre no puede levantarlo a las cuatro de la mañana para que le escriba cosas feas a su padre”, sostuvo.