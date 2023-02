Tepha Loza muestra cómo sorprendió a su novio por San Valentín: “Te amo y sí, pues, soy intensa”

Tepha Loza sorprendió a su novio con romántico detalles. Instagram

Al igual que muchas figuras de la farándula, Tepha Loza decidió sorprender a su novio Mario Neumann con un romántico detalle. La joven publicó un video de cómo fue la realización de esta sorpresa y le dedicó un extenso mensaje resaltando cuánto lo ama. Además, aceptó lo intensa que puede ser.

Los románticos mensajes que la farándula nacional dedicó por San Valentín Este martes 14 de febrero, fecha en que se celebra el Día de San Valentín, diversas figuras de la farándula local se tomaron unos minutos para dedicar tiernos mensajes a sus respectivas parejas. VER NOTA

Como se recuerda, la pareja lleva meses de relación, sin embargo, Tepha Loza ya confesó que está a la espera de su anillo de compromiso, resaltando que para el amor no hay plazo de tiempo. Incluso, señaló que ya sueña con tener hijos con su pareja, con quien ya convive.

“No me alcanzaría expresar todo lo que siento. Solo déjame decirte que disfruto cada momento a tu lado, no hay momento en el que dejemos de reír. Hoy por hoy eres mi motivo, por la cual tengo las mismas ganas que tú en seguir creciendo, mejorando y aprendiendo, solo esa fortaleza que nos une para seguir adelante, no somos perfectos, pero tú haces que mis días lo sean, gracias por ser mi amigo y ahora mi vida, a seguir disfrutando de este amor bonito, puro y sincero que nos une día a día y por esa familia hermosa que poco a poco vamos construyendo”, se puede leer en su texto.

Magaly Medina envía romántico mensaje a Alfredo Zambrano por San Valentín La 'Urraca' utilizó su cuenta de Instagram para expresarle todo su amor a Alfredo Zambrano, con quien se encuentra casada desde el 2016. VER NOTA

La dedicatoria concluye: “¡Te amo y sí, pues, soy intensa y amo ser así contigo, te amo! Feliz día mi San Valentín”.

Tras esta publicación, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos felicitaron a la modelo por el detalle que preparó para su pareja, mientras que otros le pidieron que cuide más su corazón y no se enamore tan rápido.

San Valentín sensual: playlist de canciones para la intimidad con tu pareja Llega el día más romántico del año. Te compartimos una lista de canciones por San Valentín que mezclan el romance, sensualidad y pasión. VER NOTA

Cabe recordar que Tepha Loza inició este romance poco tiempo después que terminara con el futbolista Sergio Peña, con quien no duró mucho.

Pide que no comparen a su pareja con Sergio Peña

En una entrevista para ‘América Hoy’, la modelo pidió que no comparen al deportista con Mario Neumann, pues hay mucha diferencia entre ellos.

“Yo, por respeto hacia mi actual pareja, no voy a mencionar a la otra persona, porque ya no tengo nada que mencionar. Está haciendo su vida, yo no sé nada de él. ¿Si Mario es un hombre maduro? Sí, muchísimo más maduro la verdad, no hay comparación de verdad. ¿Para qué vienen las comparaciones? No ganaría absolutamente nada, sería redundar en el tema y que lo vuelvan a mencionar. No hay comparación definitivamente”, dijo la modelo, quien indicó que tiene muchas en común con su novio.

“¿Qué me enamoró de él? Muchas cosas, el que sea atento, que se proyecte como yo, que quieras las cosas como yo, es super tranquilo, es cero fiestas, gracias a Dios”, acotó.

Quiere casarse y quedar embarazada en el 2023

En diciembre del 2022, Tepha Loza confesó que pese a tener pocos meses con su pareja, ya se proyecta una familia con él, pues considera que no hay una ley para el amor.

“Yo me proyecto todo, pero ya depende de él. Yo estoy acá (mostrando su mano dispuesta a que le pongan el anillo). ¿Sí me pide matrimonio? Increíble. Me gustaría, de todas maneras. Yo vuelo, me encanta lo que estoy viviendo, estoy disfrutando la vida. Déjenme vivir, si yo soy feliz”, indicó Tepha Loza, que no descartó que le gustaría quedar embarazada en el 2023.

“Hay algunas relaciones que se han enamorado de un momento a otro y ya tienen como 20 años de casados. Como lo dije, no hay norma ni una ley del amor de que después de dos años te casas, porque, sino, está mal”, aclaró la modelo.