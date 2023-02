Sebastián Lizarzaburu habla del beso de Andrea San Martín con integrante de producción de ‘Esto es Guerra’. Instarándula

Luego que la propia Andrea San Martín expusiera en una transmisión en vivo el beso que se dio con el integrante de la producción de Esto es Guerra, Francesco Méndez, Sebastián Lizarzaburu fue consultado al respecto. Como se sabe, el modelo y la influencer concluyeron su relación hace unos meses. Hoy en día, indican que tienen una buena relación de padres.

Critican a Sebastián Lizarzaburu por presumir que besó a dos mujeres en un mismo día Los conductores del programa 'Amor y Fuego' no pudieron evitar mostrar su indignación al escuchar las declaraciones del popular 'Hombre roca'. VER NOTA

Desde su ruptura, Sebastián Lizarzaburu fue captado en más de una oportunidad con bellas jovencitas. Sin embargo, es la primera vez que Andrea San Martín es protagonista de una situación similar.

Ante ello, los seguidores del exchico reality no dudaron en consultarle qué opinaba al respecto. Muy tranquilo, Sebastián indicó que no se “chupa” y responderá la duda de sus fans.

Andrea San Martín comparte imagen donde se le ve besando a integrante de producción de ‘Esto es Guerra’ La expareja de Sebastián Lizarzaburu se dejó grabar en un en vivo mientras besaba a un bailarín e integrante del reality de América TV. VER NOTA

“¿Qué opinas del ‘ampay’ de Andrea San Martín?”, es la pregunta que le hicieron al popular ‘Hombre Roca’ en su cuenta de Instagram. “Todo el mundo quiere que responda a esta pregunta. ¡Yo no me chupo! Para empezar, esto no fue un ‘ampay’. Eres ‘ampayado’ cuando no eres consciente de que te están viendo o grabando y ellos se grabaron”, señaló en un inicio, para luego referirse al beso de su expareja.

“Pues nada, mi relación con ella está súper bien y ella tiene todo el derecho de divertirse y hacer lo que quiera”, acotó, destacando que Andrea San Martín tiene toda la libertad de besarse con quien desee.

Como se recuerda, Andrea San Martín se dejó grabar en una transmisión en vivo de su compañero. Incluso, sin ningún problema, se acercó a Francesco Méndez para darle un apasionado veso. Las imágenes fueron compartidas por la propia influencer y el miembro de producción. Sin embargo, Instarándula se encargó de publicar varios videos de la transmisión que le enviaron sus ratujas.

Leslie Shaw y el curioso consejo que le dio ‘El Prefe’ cuando la vincularon con Tommy Mottola Leslie Shaw aseguró que su novio ‘El Prefe’ tomó con buen humor los fuertes rumores que la vinculan con el esposo de Thalía. VER NOTA

Aquí se ve cómo San Martín y Méndez se dan apasionados besos, ven los comentarios y continúan besándose. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado, pero sí ha dejado ver que al día siguiente, domingo 12 de febrero, disfrutaron de un día de playa juntos.

Sebastián Lizarzaburu habla del beso de Andrea San Martín con bailarín.

¿Quién es el hombre que besó Andrea San Martín?

Andrea San Martín se besó con Francesco Méndez Passoni, integrante de producción de Esto es Guerra. Además, es bailarín, pues perteneció a varios realitys de América TV, entre ellos ‘El Artista del Año’, programa de Gisela Valcárcel.

Según se puede ver en su red social, Méndez Passoni es muy activo en sus redes sociales, donde publica fotos de él en el gimnasio, en diferentes lugares del país y en su trabajo. Gusta también de la playa, la piscina y de hacer deporte. Pese a que solo tiene 88 publicaciones, cuenta con más de 34 mil seguidores en su cuenta de Instagram.