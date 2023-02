Romeo Santos en Lima: Se habilitan 500 entradas para su concierto del 14 de febrero

Salen a la venta más entradas para ver a Romeo Santos el 14 de febrero.

Después de tres exitosos conciertos realizados el 10, 11 y 12 de febrero, Romo Santos cerrará su tour en Perú el martes 14 de febrero, en medio de gran expectativa. Como se recuerda, el cantante hizo sold out en todas las fechas.

Romeo Santos en Perú 2023: artista llegó en su jet privado para realizar 4 conciertos en el Estadio Nacional El show promete impresionantes juegos de sonidos, luces, pantallas y un espectacular show de parte de ‘El Rey de la Bachata’. Conoce todos los detalles de su llegada a Lima aquí. VER NOTA

Teleticket anunció este lunes 13 de febrero, a través de su página, que han puesto a la venta un nuevo lote de entradas. Son 500 los boletos disponibles para la fecha de San Valentín, los cuales - a diferencia de las otras fechas- se están adquiriendo con total tranquilidad.

Cabe señalar que para esta última entrega, el cantante ha prometido una sorpresa especial. Si ya tienes tus tickets, puedes empezar a nominarlos desde ahora.

¿Cómo nominar tus E-Tickets?

1.- Ingresa a Teleticket para que inicies sesión con los datos de la cuenta con la que compraste tus entradas.

Romeo Santos en Lima: Karol G sería la invitada especial en su primer concierto Este 10 de febrero, el popular ‘Rey de la Bachata’ ofrecerá su primer concierto en el Estadio Nacional de Lima, teniendo como sorpresa a la cantante colombiana. VER NOTA

2.- Selecciona la opción “E-Tickets”y luego presiona ‘nominar’ en los tickets correspondientes al show.

3.- Coloca tu nombre, apellido y DNI. Si tienes más de 1 entrada, debes nominar a cada uno de los asistentes.

Estas son las canciones que interpretará Romeo Santos en sus conciertos en Lima ‘El Rey de la Bachata’ llegó a nuestro país como parte de su gira ‘Fórmula Volumen 3′. Entérate cuál es la programación de sus shows. VER NOTA

4.- Presiona ‘aceptar’ y listo. Ya podrás descargar tu E-ticket.

Es importante precisar que debes tener en cuenta que solo tendrás una oportunidad para que ingreses tus datos personales en la plataforma digital, por lo que se recomienda que hagas cada paso con paciencia.

Los asistentes al concierto deberán llevar obligatoriamente su DNI para que sea presentado en la puerta del Estadio Nacional junto al boleto. Cabe mencionar que, si eres extranjero y tienes tu ticket para el espectáculo de Romeo Santos, solo es necesario colocar los 8 primeros dígitos de tu documento de identidad, omitiendo las letras.

Tres exitosos conciertos

Desde el 10 de febrero, los emocionados seguidores de Romeo han publicado diferentes experiencias del concierto en las redes sociales. Si bien es cierto, hay muchos que han comprado solo una fecha, hay otros que han adquirido tickets para los 4 conciertos, haciendo comparaciones y destacando que uno ha sido mejor que el otro.

Romeo Santos se ha esforzado por brindar lo mejor de su repertorio e interactuar con su público. Ha cantado y bailado en el escenario con hombres, niños y mujeres, dejando en claro que lo siguen diferentes generaciones y géneros.

Pequeño enternece al entregar todo de sí en el escenario con Romeo Santos. Twitter

Hubo uno en particular que se presentó en la segunda presentación, un fan que se animó a decirle que lo amaba. “Yo tengo acá 36 días durmiendo afuera por verte, y quiero decirte que para mí es algo que me llena el corazón. Soy varón y te amo”, dijo bastante emocionado.

Romeo Santos lo abrazó muy fuerte y le pidió que no tiene que apenarse por sus palabras. “Vivimos en un mundo de falso machismo, donde los hombres no pueden expresar su cariño y amor porque inmediatamente piensan que son homosexuales”, indicó, resaltando también que la homosexualidad es una opción de cada persona y la respeta.

“Usted es un varón y el hecho que usted me ama a mí, yo te amo a ti”, remató el cantante, quien no dudó en darle un beso en la frente y abrazar una vez más a su fiel seguidor.

Este video no tardó en hacerse viral, no solo por la reacción de Romeo, sino también por la actitud del fan, quien no dudó en expresarse.