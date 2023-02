Vladimir Cerrón: Fiscalía pide variar comparecencia con restricciones por prisión preventiva por 36 meses

Fiscalía de la Nación pide variar comparecencia con restricciones por prisión preventiva por 36 meses

El Ministerio Público solicitó revocar la medida de comparecencia restringida por prisión preventiva por 36 meses contra el líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón. En esta oportunidad, por la investigación que se le sigue por el presunto lavado de activos y organización criminal por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

Vladimir Cerrón es condenado a cuatro años de prisión efectiva por colusión en caso ‘Aeródromo Wanka’ El Juzgado Anticorrupción de Junín dispuso que la pena contra el líder de Perú Libre se efectúe una vez que sea confirmada en segunda instancia. También deberá pagar una reparación civil que asciende los dos millones VER NOTA

Ante ello, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior de Justicia programó la audiencia para este miércoles 15 de febrero a las 10:00 a.m., la cual se realizará de manera presencial.

El juez que deberá tomar la decisión es Leodan Cristobal Ayala ante el requerimiento formulado por el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de lavado de activos.

Perú Libre no presentará candidato a la segunda vicepresidencia de la Mesa Directiva del Congreso Vladimir Cerrón informó que la agrupación del lápiz indicó que evaluarán apoyar o abstenerse en la elección del reemplazo de Digna Calle de Podemos Perú. VER NOTA

De acuerdo con el documento, el magistrado a cargo deberá tomar su decisión de manera inmediata luego de recoger todos los argumentos y también en un plazo que no excedería de las 48 horas. En caso, se decide que procede, Cerrón iría a prisión.

Vladimir Cerrón podría recibir 36 meses de prisión preventiva. Foto: Andina

Como se recuerda, el pasado 20 de febrero la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional volvió a rechazar el pedido del Ministerio Público sobre el pedido de prisión preventiva contra Cerrón. Ante ello, se presentó la solitud de revocatoria de esta decisión.

Vladimir Cerrón será candidato a la presidencia en eventual adelanto de elecciones Vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, señaló que Pedro Castillo ayudó a visibilizar la imagen de exgobernador VER NOTA

En ese momento, la sala concluyó que los argumentos presentados por la Fiscalía y de acuerdo con la línea de legislación no evidenciaron que el líder de Perú Libre “tenga un propósito de sustraerse a la acción de la justicia”.

Medidas de comparecencia con restricciones

De acuerdo con el Poder Judicial, se le impuso no ausentarse de su localidad de residencia, no podrá viajar al extranjero, informar sobre sus actividades al juzgado, no podrá comunicarse con los coinvestigados, testigos y peritos del caso. Además, tendrá que pagar la suma de S/20 mil por cauciones.