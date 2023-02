André Carrillo habló de la final del Mundial de Clubes ante Real Madrid y su regreso a Alianza Lima

André Carrillo agradeció a Ramón Díaz por colocarlo en una nueva posición.

En la semifinal del Mundial de Clubes disputada entre Al Hilal y Flamengo, André Carrillo sorprendió jugando en una posición diferente a su habitual juego como atacante por banda. Su entrenador, Ramón Díaz lo ubicó como centrocampista para enfrentar a los brasileños, jugando todo el partido y siendo clave en el triunfo por 3-2.

El futbolista de la selección peruana se refirió a sus nuevas funciones dentro del terreno de juego, pero señaló que no es la primera vez que juega de volante y cumpliendo obligaciones defensivas. La ‘Culebra’ se mostró satisfecho con el rendimiento obtenido desde la llegada del director técnico argentino a su club.

“Yo ya llevo jugando un tiempo en esa posición, no de doble cinco, pero sí en un sistema 4-3-3, yo juego un poco más avanzado realizando el trabajo defensivo. En esta oportunidad (contra Flamengo) me tocó jugar en un 4-4-2 y los dos por dentro, ya lo había hecho, pero no en tantos partidos. Me sentí bastante cómodo jugando allí”, declaró en el programa Estudio Fútbol.

“Soy un jugador que le gusta tener la pelota, en el mediocampo tu tienes mucho más contacto con el balón que por la banda. Yo creo que es la madurez de un jugador, por suerte desde que llegó Ramón Díaz me colocó en esa posición y he rendido bastante bien. Yo mismo me he sorprendido. Todos los futbolistas quieren jugar y me tengo que acomodar a la posición que sea, siempre estoy dispuesto”.

El canterano de Alianza Lima también habló de como se vivió la semifinal ante Flamengo que le permitió al cuadro saudí la clasificación a la final del torneo organizado por FIFA, en la que enfrentarán el sábado 11 de febrero al Real Madrid desde las 14:00 horas de Perú en el Estadio Moulay Abdellah de Marruecos.

“Estamos muy contentos porque todo el mundo sabe del alto nivel que tiene Flamengo. Cuando clasificamos para el Mundial de Clubes sabíamos que debíamos ir paso a paso. El Wydad (rival en cuartos de final) también fue complicado y con Flamengo sabíamos las armas que tenía, de su poderío. A ellos se les complicó con un hombre menos y nosotros pudimos controlar la mayor parte del partido. Ahora a disfrutar de este momento. Esperamos mañana darle una alegría a todo el pueblo peruano”, indicó en otro momento de la entrevista.

Ramón Díaz dirige a André Carrillo en Al Hilal desde febrero de 2022.

Andrá Carrillo en la Liga de Arabia Saudita

André Carrillo fue claro al mencionar que el fútbol de Arabia Saudita pasa por su mejor momento desde hace ya buen tiempo, solo que la reciente llegada de jugadores importantes como Cristiano Ronaldo a Al Nassr han puesto mayores reflectores sobre la liga.

“Yo creo que el fútbol árabe ya estaba pasando hace mucho por un buen momento, tiene mucho nivel, pero lo que no tenía era la visibilidad que pueden tener otras ligas. Ahora se está haciendo mucho más conocida porque se están contratando jugadores, están transmitiendo el campeonato en diferentes países. Desde que he llegado a esta liga mi nivel competitivo es el mismo y hasta podría decir que se ha elevado. He mejorado muchísimo”.

André Carillo y su regreso a Alianza Lima

El deportista de 31 años culmina contrato con Al Hilal a finales de 2024 y en la recta final de su carrera contempla regresar a Alianza Lima luego tras más de una década y anhela lograr un título nacional, además de jugar una Copa Libertadores.

“Cuando estuve en Alianza no tuve la misma responsabilidad que capaz regresando en estos momentos. Soy hincha del club y en algún momento espero regresar para defender los colores, jugar una Copa Libertadores, levantar un título en Perú, sería un sueño. También para que mis hijos vean al equipo donde yo empecé. Vamos a ver como sigue mi carrera y ya tomaré una decisión más adelante”, finalizó.