Luciana Fuster rompió en llanto en su primera entrevista como candidata del Miss Perú 2023. Youtube / Miss Perú Oficial.

Luciana Fuster mostró su lado más sensible durante su primera entrevista como candidata oficial del Miss Perú 2023. La modelo y chica reality se emocionó hasta las lágrimas al hablar sobre su madre Rossana Guzmán, quien la ha apoyado en los momentos más difíciles de su vida.

Alessia Rovegno opina sobre postulación de Luciana Fuster al Miss Perú: “Va a hacer un buen trabajo” La actual Miss Perú Universo 2022 comentó que la chica reality tiene muchas actitudes y experiencia en Televisión que la pueden ayudar a quedarse con la corona. VER NOTA

El emotivo momento inició cuando se le preguntó a la influencer quién era la persona a la que más admiraba en la vida. “A mi mami, cada vez que digo eso quiero llorar. Uy no, se me malogra el maquillaje. Definitivamente, admiro a mi madre, es como quien yo quiero ser”, respondió conmovida.

“El amor de una madre es incondicional. No me ha tocado, no soy mamá, pero creo que muchas mujeres que lo son se pueden sentir identificadas. Valoro mucho lo que hace mi mamá por mí y por mi hermana. Es quien aguanta todo conmigo, nunca me deja caer, nunca me hace dudar de quién soy, no ha dejado que se me vaya la cabeza a las nubes”, resaltó.

Por otro lado, la actual pareja de Patricio Parodi explicó que su madre estalló en felicidad cuando le contó que participaría en el Miss Perú. “Ella siempre está feliz de cualquier cosa que yo quiera hacer en la vida, siempre me va a acompañar y siempre me apoyará”.

Luciana Fuster lloró al hablar sobre su madre. (Miss Perú)

Sus deseos en el Miss Perú

Luciana Fuster explicó por qué tomó la decisión de postular al Miss Perú 2023, donde buscará ser la sucesora de Alessia Rovegno. Según la competidora de ‘Esto es Guerra’, considera que este año es la edición ideal para demostrar que puede representar al país internacionalmente.

Melissa Paredes no cree que Luciana Fuster gane el Miss Perú 2023 La conductora de ‘Préndete’ se pronunció luego de que se hiciera público que la chica reality postulará al certamen de belleza nacional. VER NOTA

“Quise esto desde muy chiquita, pero este es el momento. Sentía que me faltaba un poquito de edad, había mucha gente que me decía que estaba en la edad perfecta y otros que me espere un poco más. Yo creo que el momento que tú lo decides es cuando tú sientes que está bien, cuando tu cabeza te dice ‘anda, y haz lo que salga de tu corazón’ (...) Quiero que Perú suene en el mundo, que sea reconocido como uno de los mejores países porque lo somos”, precisó.

Asimismo, aseguró sentirse bastante segura de sí misma, pues sabe cómo lidiar con las críticas que puede recibir por participar en el concurso de belleza. “Yo estoy acostumbrada a todos estos comentarios, intento tomar las críticas constructivas. He aprendido a separar, qué aceptar y qué rechazar. Si tú me tiras una vibra negativa, quédatela, yo no la quiero”.

Luciana Fuster es retadora del Miss Perú 2023.

Experiencia en los certámenes

En el 2015, Luciana Fuster ganó el título de Miss Teen Model Perú, lo que la llevó a participar en el Miss Teen Internacional de dicho año, realizado en Costa Rica. Un año después, fue coronada como Miss Teen Pageant Internacional. Desde entonces, se desempeñó como jurado en algunos certámenes y empezó a trabajar como modelo de marcas publicitarias.

Luciana Fuster fue presentada como retadora del Miss Perú 2023: “La belleza viene desde adentro” Oficialmente, Luciana Fuster competirá por la corona del Miss Perú 2023 para convertirse en la sucesora de Alessia Rovegno. VER NOTA

Dejó de desfilar cuando ingresó a ‘Esto es Guerra’. Tenía tan solo 16 años cuando hizo su primera aparición en pantalla, siendo la vencedora de ‘Esto es Guerra Teens’. Es la más joven del programa.