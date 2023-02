Digna Calle: extrabajadores acusan a congresista de no haberles pagado sus beneficios laborales

Extrabajadores acusan a Digna Calle por no haberles pagado sus beneficios laborales|Video: Contra Corriente

Digna Calle estuvo en las últimas horas en las diferentes portadas de los medios de comunicación tras su renuncia a la Mesa Directiva como segunda vicepresidenta. Esta vez, su nombre está en medio de una acusación por parte de sus extrabajadores y proveedores del centro médico Dafi Salud, donde laboraron y no les habrían pagado sus beneficios laborales. Esta empresa pertenece a la legisladora y a su esposo Aron Espinoza, actual regidor de Lima Metropolitana.

“El señor Aron me pide que trabaje en el área de Prensa de candidato Daniel Urresti, al final hablé con su asistenta y me dijo que ellos ‘no me iban a pagar’. (...) Cuando hablo con él (Arón Espinoza) me dice ‘sí, yo te voy a pagar’. Al final, nunca me pagó”, declaró Nini Accilio, extrabajadora de Dafi Salud, a ContraCorriente.

De la misma manera, Edgar Saavedra, extrabajador de Dafi Salud, afirmó que cuando salió de la empresa se le tuvo que pagar su liquidación y cuando programaba con la parlamentaria para que pueda recibir este monto siempre “le postergaba”.

No obstante, no es el único caso. Esta vez, Yuliana Ango, proveedora de lunas, denuncia que la excongresista no le pagó el servicio de luna que realizó a la empresa. “Me siento estafada, porque son cuatro años que no (tengo) sus respuestas. Señora Digna, se lo suplico como mamá que me cancele los S/28 mil que me debe”, aseguró.

Extrabajadores acusan a Digna Calle por no haberles pagado sus beneficios laborales. Foto: Andina

Respuesta del regidor

Sin embargo, el regidor de Lima Metropolitana indicó que Accilio le estaba “amenazando” a su esposa. Además, calificó como “un chantaje” y pidió a su extrabajadora pasar por una prueba “psicológica o psiquiátrica”.

También, manifestó que todo se trataría de una “persecución política” y que son pocos los casos que denuncian. “Nosotros no tenemos problemas con nadie. Lo que pasa que hoy, como soy regidor de Lima y el canal siempre lo entrevista al alcalde de Lima, pues qué estará pasando acá. Porque estoy haciendo mi trabajo fiscalizador de repente es”, afirmó.

Red de Dafi Salud

En parte, la legisladora Calle no pudo dar sus versiones, debido a que se encontraba en Estados Unidos, de acuerdo con su récord migratorio. Desde ese país se conecta a través de la plataforma de Zoom para asistir a algunos debates.

Esta información también lo confirmó la legisladora Lady Camones (APP). “Bueno, la congresista Digna Calle, no es la primera vez. Generalmente, ella está fuera del país llevando a cabo estos Plenos, por eso que exige tanto el cierre. Por conductas como ella, estamos como estamos”, aseguró.

Renuncia a la Mesa Directiva

El último sábado 4 de febrero, la congresista Calle decidió dar un paso al costado de la Mesa Directiva. A través de un video publicado en sus redes sociales, indicó que su decisión recae en el último panorama de adelanto de elecciones que no llegó a concretarse.

En este material, acusó a sus colegas “de no querer hacerse responsables” de la situación que vive el país en medio de protestas. En este sentido, afirmó que “no quieren renunciar a su sueldo ni a los privilegios”.

“El país no aguanta más, señores congresistas, por ello, con el respaldo de mi partido Podemos Perú, he tomado la decisión de renunciar irrevocablemente a la Mesa Directiva e inmediatamente presentaré mi licencia sin goce de haber”, fueron sus palabras.