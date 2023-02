Yuriel Celi: técnico de Hull City comparó su fichaje con el de Alexis Mac Allister al Brighton de la Premier League

El técnico de Hull City comparó el fichaje de Yuriel Celi con el de Mac Allister al Brighton.

Yuriel Celi se convirtió en el último jugador peruano de la Liga 1 en cambiar de equipo. Y es que dejó Carlos A. Mannucci para firmar un contrato con el Hull City de Inglaterra. Sin embargo, el conjunto de la Championship lo prestó a Universitario de Deportes, que lo tendrá por un lapso de dos temporadas. En ese sentido, el técnico del cuadro inglés, Liam Rosenior, comparó el fichaje del peruano con el de Alexis Mac Allister en el Brighton de la Premier League.

Yuriel Celi a Hull City: los peruanos que ficharon por clubes de Inglaterra El futbolista de 20 años llegó a un acuerdo con el equipo de la segunda división, pero estará a préstamo en Universitario. VER NOTA

Antes de ello, el DT especificó que la contratación del volante nacional forma parte de un plan a largo plazo y elogió la visión de los propietarios. “Es un potencial fichaje, no estará en mi grupo. Será alguien que buscamos desarrollar y me encanta la forma en que los dueños (del Hull City) me explican cómo quieren invertir en el club. Es alguien que es más un proyecto a largo plazo”, le comentó a Hull Live, medio que cubre la actualidad de dicho equipo.

De la misma manera, reconoció que la aparición del Brexit y la modificación de sus normas causó que la exfigura de la selección peruana Sub 17 no llegue de inmediato al conjunto de los ‘tigres’. “Muchos clubes van a Sudamérica. Obviamente, con el Brexit ha cambiado las reglas en cuanto al registro y los puntos que necesitas para venir a Inglaterra”, mencionó.

Liam Rosenior, técnico del Hull City, habló de la apuesta del club por Yuriel Celi. (REUTERS)

En eso, citó el ejemplo del Brighton, que fichó al campeón mundial con Argentina el 2019 por poco más de ocho millones de dólares y ahora podría recibir seis veces el monto de la inversión. “Miro a muchos equipos. Por ejemplo, veo al Brighton y Alexis Mac Allister ganó el Mundial con Argentina. Ellos lo ficharon como jugador joven. Tenemos que ser creativos en la manera de reclutar y ese es el inicio del proceso”, declaró.

Universitario confirmó el fichaje de Yuriel Celi para la Liga 1 y Copa Sudamericana 2023 El volante de 20 años vivió unas semanas agitadas con la incertidumbre de su futuro, aunque se pudo concretar su desvinculación de Mannucci y la cesión desde el Hull City. VER NOTA

Y es que Yuriel Celi había sido opción en Universitario la temporada pasada, aunque el técnico de entonces, Gregorio Pérez, lo descartaría por una reciente indisciplina, por lo que tuvo que seguir su carrera en Carlos A. Mannucci. Para este año, el cuadro ‘crema’ reactivó su interés, aunque los trujillanos le pusieron una cláusula exclusiva para el extranjero, por lo que su agencia de representación le encontró una solución: un traspaso al Hull City de Inglaterra, que de ahí lo prestaría a la ‘U’.

Plan de Hull City con Yuriel Celi

El conjunto británico pretende contar con los servicios del mediocampista en el largo plazo, teniendo en cuenta la normativa que en el fútbol de ese país, en donde los jugadores deben obtener un puntaje mínimo (15) para acceder a la visa de trabajo. Estos puntos se acumulan con partidos internacionales, los cuales en el caso de Celi, podrá obtenerlos en duelos de Copa Sudamericana o con la selección peruana. Después de ello, el club inglés podría incorporarlo a su plantel para afrontar, sea la Championship (Segunda División) o la Premier League en el caso que logre el ascenso.

Yuriel Celi debutó con la selección peruana en un amistoso ante Bolivia el 2022. (FPF)

Brighton y su apuesta por jóvenes sudamericanos

Ahora en el caso del Brighton, en los últimos años ha apostado por jugadores de Sudamérica. Comenzó con Alexis Mac Allister desde Argentinos Juniors (estuvo prestado en Boca Juniors), luego se llevó a Moisés Caicedo de Independiente del Valle (fue cedido al Beerschot de Bélgica) y de ahí contrató a Julio Enciso, delantero paraguayo de 18 años que viene alternando entre el equipo sub 21 y el plantel principal.

Manuel Barreto valoró el fichaje de Yuriel Celi en Universitario: “Tiene el gen ‘U’” El volante nacional es la última incorporación del cuadro ‘crema’ para la temporada 2023 y fue elogiado por el directivo, quien también habló del retorno de Alex Valera. VER NOTA

Y si vemos el rendimiento de las ‘gaviotas’ en la Premier League, se llegaría a la conclusión que es uno de los equipos que mejor juegan al fútbol. El técnico Graham Potter empezó plasmando su idea que luego de su fichaje por el Chelsea, el italiano Roberto De Zerbi ha seguido por esa línea.

Por el lado del Hull City, pretende ir por ese camino, siendo Yuriel Celi, uno de sus primeros fichajes del cual tienen muchas esperanzas de cara al futuro. Veremos si desempeño en Universitario.