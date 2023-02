Dictador Daniel Ortega pide la liberación y restitución de Pedro Castillo en la presidencia de Perú

Dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, pide la liberación de Pedro Castillo en Perú.

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, pidió la liberación y restitución de Pedro Castillo en la presidencia de Perú. Durante una actividad oficial en Managua, en la que entregó 150 autobuses donados por Rusia al sector de transportistas de su país, lanzó arengas a favor del maestro rural que cumple 18 meses de prisión preventiva por intentar ejecutar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.

“¡Libertad para Pedro Castillo!, ¡Presidencia para Pedro Castillo!, ¡Qué viva la unidad del pueblo peruano!”, gritó Ortega. Sin embargo, el jefe de Estado nicaragüense aprovechó también para atacar al Congreso peruano al acusarlo de haber buscado todas las vías posibles para derrocar a Castillo Terrones por su origen de maestro campesino.

“Allí (en Perú) han sembrado el terror, la muerte, simplemente porque el pueblo decidió elegir a un presidente de origen campesino, un maestro de origen campesino, que anda, no gorra, un sombrerito, un hombre humilde, lo eligieron entonces, empezaron en el Congreso a buscar como derrocarlos”, apuntó.

Según Ortega, el expresidente de Perú siempre buscó lograr consensos con la oposición a tal punto que se atrevió a dejar a algunos aliados de la izquierda. “Estaba tratando ahí de buscar acuerdos, incluso despidiendo a compañeros del movimiento, del partido que lo había llevado a él a la presidencia, porque el Congreso estaba mandando a despedirlo”, aseguró.

Pedro Castillo en Mensaje a la Nación disuelve el Congreso y las instituciones del Estado

El dictador nicaragüense sostuvo que en el país sudamericano hay un “odio de clases” que terminó por acabar con la gestión de Castillo. “Simplemente ahí es el odio de clases, el odio de clases, no pueden ver a un campesino, a un trabajador, a un maestro humilde ocupando la presidencia, para ellos eso es inaceptable, y le empezaron a hacer la guerra, la guerra y la guerra, hasta que le dieron golpe de estado”, manifestó.

Ortega saludó que el pueblo peruano se haya levantado en las calles, pero lamentó también el saldo de más de 50 personas fallecidos en las últimas semanas por las protestas contra el régimen de Dina Boluarte.

“¿y qué dicen los yanquis? ¿qué dicen los europeos?, como que no pasa nada, ahí no hay condena a los crímenes que están contra ese pueblo, no hay condena, no hay derechos humanos que hablen en favor de ese pueblo que está siendo asesinado”, se preguntó.

“Pero a pesar de que le están lloviendo las balas siguen luchando y están reclamando que desaparezca el Congreso, porque el Congreso fue el que le dio el golpe de Estado, junto con los militares, al presidente Pedro Castillo, presidente legítimo de la hermana República del Perú”, apuntó.

Una mujer sostiene un cartel que pide convocar a una asamblea constituyente durante una marcha de manifestantes de oposición que viajaron a la capital desde otras partes del país, contra la presidenta peruana Dina Boluarte en Lima, Perú, el miércoles 18 de enero de 2023. Las protestas buscan un adelanto electoral inmediato, la renuncia de Boluarte, la liberación del presidente destituido Pedro Castillo y justicia por las docenas de manifestantes muertos en enfrentamientos con la policía. (AP Foto/Martín Mejía)

Ortega envió su solidaridad “al pueblo peruano que está defendiendo, que ocupe (Castillo) nuevamente la presidencia, porque él fue electo, y el Congreso decidió destituirlo con la complicidad de los militares y por eso lograron meterlo preso”.

Nueva derrota judicial

La solidaridad del dictador de Nicaragua llega en medio de una nueva derrota judicial para el expresidente Castillo. Hoy se supo que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la cuestión previa planteada por la defensa legal del profesor para anular, porque supuestamente no se le realizó antejuicio político, la investigación en su contra por presunto delito de rebelión y alternativamente conspiración.

“No ha existido el antejuicio político, tampoco existió el pronunciamiento, el derecho a la defensa en sede parlamentaria y luego de ello, levantar la inmunidad al presidente de la República”, indicaba el documento.

El martes 17 de enero, durante la evaluación de la cuestión previa, la defensa de Castillo, a cargo del abogado Eduardo Pachas, argumentó que presuntamente no se le realizó el antejuicio político debido durante el proceso de vacancia que impulsó el Congreso de la República el 7 de diciembre del 2022.

Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declara infundada cuestión previa planteada por #PedroCastillo para anular investigación en su contra por presunto delito de rebelión (alternativamente conspiración) porque supuestamente no se le realizó antejuicio político. pic.twitter.com/XHTBeZvmZH — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) February 1, 2023

Además, alegó que no se consideró el derecho a la defensa de Castillo en el Parlamento Nacional.