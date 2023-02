1190 Sports respondió a Best Cable por acusación de competencia desleal en venta de transmisiones de la Liga 1

1190 Sports salió a aclarar dichos del presidente de Best Cable. (Liga 1)

El presidente de Best Cable, Demóstenes Terrones, acusó a 1190 Sports de competencia desleal al contratar a operadores que, en su opinión, malbaratean las suscripciones al nuevo canal que emitirá los partidos correspondientes a la Liga 1 desde la temporada 2023. En dicho marco, la empresa que se encarga de la explotación de los derechos televisivos de la mayoría de equipos del torneo por encargo de la FPF, respondió al dueño de la compañía de telecomunicaciones.

La compañía internacional con base en Estados Unidos negó tener un trato preferencial con tres nuevos operadores recientemente anunciados en diferencia a los dos primeros como Best Cable y DirecTV Sports, señalando que la oferta que sus nuevos aliados llevan al mercado son correctas debido a su tamaño.

“Ante informaciones vertidas en algunos medios que pueden dar lugar a interpretaciones erróneas con relación a la comercialización de la Liga 1 Perú, 1190 Sports desea aclarar que las condiciones bajo las cuales ofrece los canales al mercado son completamente equitativas, respetando los aspectos básicos de distribución del mercado de televisión paga local, tales como el volumen de suscriptores o las características tecnológicas de la empresa”, indicó la empresa de marketing deportivo.

Los operadores en mención y que han causado la molestia de Demóstenes Terrones son Cable Mundo Perú (45 nuevos soles), Latin Cable (49 nuevos soles) y USA RED (50 nuevos soles).

“Confiamos y continuamos trabajando a diario para expandir el alcance del campeonato con la convicción de que muy pronto más peruanos podrán disfrutar del mejor fútbol local a través de una mayor cantidad de operadores en Perú y el mundo, haciendo de la Liga 1 la mejor experiencia de entretenimiento deportivo”, finalizó 1190 Sports.

El pasado mes de enero, Best Cable anunció que desde el 4 de febrero del 2023 sus tarifas sufrirán un aumento de diez nuevos soles (Lima costará 60 nuevos soles mientras que Casma un valor de 50 nuevos soles) para alcanzar los montos solicitados por 1190 Sports, denunciando que el cobro que dicha empresa hace a los otros operadores es “irrisorio” y de una proporción de “10 a 1″.

Demóstenes Terrones, presidente de Best Cable.

Administrador de Cienciano criticó a Best Cable

Tan solo horas después de que Best Cable criticara a 1190 Sports, Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, cuestionó al accionar de la empresa peruana, asegurando que cuando el ‘papá' jugaba en segunda división y sus partidos eran transmitidos por dicha señal no cumplieron con lo estipulado.

También defendió al Consorcio Fútbol Perú -operador de GOLPERU-, con el que ya firmaron renovación de contrato y esperan levantamiento de la medida cautelar por derechos televisivos para hacerlo válido.

“Vamos a ver si Best Cable, que me atrevo a decir que paga aproximadamente un millón de dólares, cumple mes a mes con 1190 Sports para lograr el objetivo. Cienciano ya trabajó con Best Cable cuando estaba en segunda división, pero no cumplió con los pagos ni con las fechas. Pueden tener la mejor intención, pero no tienen el respaldo por si el negocio no funciona”, indicó en el canal de Youtube Dgo Caster.

“Si Best Cable tiene el 4% del mercado en el Perú, DirecTV entre 18% y Movistar más del 60%. ¿Qué le vamos a decir a nuestros sponsors? ¿Qué ya no irán por Movistar, sino por Best Cable? Van a querer pagarnos menos. Esta propuesta de ofrecer el producto a varios operadores de cable, está generando un desorden en la industria. Para salir a vender un producto, hay que estudiar bien el mercado, pero nos damos cuenta de que no existe un buen manejo de parte de 1190 Sports”, finalizó.