Yahaira Plasencia marca distancia de Pancho Rodríguez: “No hay amistad y estoy tranquila”

Yahaira Plasencia estuvo como invitada en ‘Esto es Guerra’ el último lunes 30 de enero para ser parte de una divertida secuencia. Sin embargo, nunca imaginó que viviría un incómodo momento cuando Jazmín Pinedo le propusiera realizar un reto de actuación con Pancho Rodríguez, con quien estuvo involucrada en escándalos hace algunos meses.

Como se recuerda, desde que el chico reality fue impedido de ingresar al Perú, el nombre de la cantante estuvo involucrado en sus problemas con Migraciones. Una vez resuelto su caso y el chileno retornara a Lima, la salsera le envió una carta notarial para que se retracte de las acusaciones que lanzó en su contra. Aunque, él aseguró que nunca mencionó su nombre, terminó retractándose para acabar con los dimes y diretes.

Tras ello, Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez dieron por terminada su amistad y no se les volvió a ver juntos hasta en la última edición del reality de América TV, donde estuvo la artista y el modelo siendo parte del mismo equipo. Y es que, la misión de la intérprete era apoyar a los ‘rojiverdes’ a ganar puntos, pero fue sorprendida con el pedido de Jazmín Pinedo.

“No sé si me voy a arrepentir, pero tengo una idea. ¿Qué tal si actúa Yahaira y Pancho?”, exclamó la conductora de ‘Más Espectáculos’ y, rápidamente, Johanna San Miguel secundó sus palabras. “Sí, sí. Yahaira y Pancho están soltero. Si tú quieres que tus combatientes tengan un punto extra, tenemos que ver si ambos se atreven”.

En ese momento, la salsera se negó y frente a las cámaras de ‘América Espectáculos’ reiteró su decisión. Según explicó Plasencia, ella aceptó la invitación para promocionar su nominación a ‘Premio lo Nuestro’, de lo contrario, no se habría presentado en el programa.

“No, para nada. No hay forma. Yo vengo acá a divertirme y, aparte también estoy promocionando lo que estoy nominada a Premio lo Nuestro. Por eso estoy presentándome en todos los programas, sino, no me presento”, dijo.

Asimismo, fue consultada sobre su vínculo amical con el combatiente. “¿Ya no hay amistad con él?”, preguntó la reportera y a lo que Yahaira contestó. “No hay absolutamente nada, estoy tranquila y le deseo lo mejor a todo el mundo. Estoy promocionando lo de ‘Los Premios lo Nuestro’, y con eso estoy bien”.

Yahaira Plasencia se refiere a Jair Mendoza

Yahaira Plasencia fue consultada sobre Jair Mendoza, con quien hace poco tuvo una relación. “Se te acusa de continuar en comunicación con Jair Mendoza a escondidas, a pesar de no tener una relación oficial”, le dijo Janet Barboza en el estreno de la nueva temporada de ‘América Hoy’.

En esta ocasión, aunque no quiso dar detalles, se mostró mucho más tranquila. “Aquí sí voy a hablar. Para empezar yo no tengo que esconderme absolutamente de nadie, soy una mujer libre e independiente, no tengo hijos, no estoy casada. Jair y yo somos libre de hacer lo que queramos, lo que sintamos, lo que yo haga con mi vida privada me compete solamente a mí”, indicó.

De inmediato fue consultada por qué su productor Sergio George no está de acuerdo, a lo que la cantante remarcó: “No quiero entrar a ese tema, ya quedó en el 2022, yo estoy feliz, estoy tranquila, estoy bien. Eso es lo único que puedo decir, gracias por su preocupación (...) Sí (continúo trabajando) con Sergio todo super bien, yo respeto las opiniones de todo el mundo, no quiere decir que tengan injerencia en mi vida personal, de eso me encargo yo”, sentenció.