Marcos López no la pasa bien en Feyenoord: es suplente y su equipo es líder en la Eredivisie

Marcos López no empezó con el pie derecho este 2023 con el Feyenoord. (Getty Images)

Marcos López se mostraba como uno de los jugadores peruanos con mayor proyección internacional de los últimos años. Y es que desde que salió de Sporting Cristal rumbo al San Jose Earthquakes de la MLS ha sido constante en su rendimiento, lo que le ha llevado a ser un habitual convocado a la ‘bicolor’, además de tener la oportunidad de dar el salto al Feyenoord de los Países Bajos. Sin embargo, cuando parecía que se adueñaría de un puesto en el once titular, lo ha perdido en este 2023 y la situación está a su favor, ya que su equipo es el líder de la Eredivisie.

Antes que todo, es importante recordar que el lateral izquierdo venía siendo un fijo en las alineaciones por sus entrenadores en el conjunto estadounidense. Primero para Matías Almeyda y luego para Alex Covelo, el peruano se ganó un espacio en base a buenas actuaciones y versatilidad, tanto para desempeñarse en la zona de la defensa como en el ataque.

Los cuatro goles y tres asistencia que acumuló a lo largo de cuatro temporadas sirvieron para que el Feyenoord lo considere apto para que pueda competir en una de las mejores ligas del mundo como la holandesa. El traspaso se habría cerrado en un monto que superaría el millón de euros, de acuerdo con la información del portal Transfermartk.

Inicios en Feyenoord

El jugador nacional se incorporó al elenco de Rotterdam a mediados del 2022 y de a pocos se fue haciendo con un hueco en el once titular. El técnico Arne Slot lo hizo debutar como inicialista ante el Sparta Rotterdam y, desde entonces había rendido en un buen nivel.

“Con Tapia hablé (por su pasado en Feyenoord). También con un compañero del Emmen que juega aquí en Holanda (Miguel Araujo). Me recomendó algunos lugares para visitar y me dijo que esté tranquilo porque los vuelos son cortos. Sobre Rotterdam, me dijeron que es un lugar muy bueno. La gente es muy fan del Feyernood. Estoy feliz por el lugar en el que me toca estar. Voy a aprovecharlo al máximo”, expresó López para el canal oficial del cuadro neerlandés.

El lateral izquierdo de la selección fue oficializado con el conjunto de Róterdam hasta 2026 (Video: Feyenoord)

Marcos López en Europa League con Feyenoord

Pero Marcos López no solo en el campeonato local tuvo participación, sino también en la Europa League. Esto se vio reflejado en los cinco encuentros que jugó, enfrentándose ante equipos como la Lazio de Italia, el Midtjylland de Dinamarca y el Sturm de Austria. De hecho, los holandeses quedaron primeros en su grupo tras sumar ocho puntos y están a la espera de los encuentros de la ronda eliminatoria de ‘Play-Offs’ para conocer a su próximo rival en los octavos de final. En esa línea, es importante destacar que en esa etapa podría chocar con el Barcelona de España, Manchester United de Inglaterra, Juventus de Italia, Ajax de los Países Bajos o Sevilla, entre otros grandes clubes.

Marcos López en un partido con el Feyenoord ante la Lazio por Europa League. (Agencias)

Marcos López y su pérdida del titularato en Feyenoord

Marco López empezó a perder su sitio en el Feyenoord en diciembre del 2022. Justo en el parón de las competencias por el Mundial de Qatar 2022, su equipo disputó una serie de amistosos y en todos fue suplente. En su lugar, el DT Arne Slot apostó por Quilindschy Hartman, un lateral promisorio de 21 años que habría encajado de gran manera en el once titular. Con su irrupción, el peruano solo ha sumado un minuto de los últimos cinco partidos.

La apuesta del estratega le ha funcionado, ya que el ‘Club del Mosa’ se ubica como líder de la Eredivisie tras haber acumulado 42 puntos en 19 jornadas. Le lleva dos puntos al segundo (AZ Alkmaar) y cuatro al tercero (PSV Eindhoven).

Evidentemente, queda aún muchos encuentros para que Marcos López pueda recuperar su puesto y, además, intentar no perder su lugar en la selección peruana, donde actualmente es el titular por encima de Miguel Trauco.