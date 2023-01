Gino Assereto después de darse un beso con Nadia Collantes: “Es lo más chévere de la actuación”

Gino Assereto sobre el beso que le dio a Nadia Collantes en Esto es Guerra. América TV.

Gino Assereto se refirió al beso que se dio con su compañera Nadia Collantes, quienes se sometieron a un reto de actuación en la última edición de Esto es Guerra, el lunes 30 de enero. El modelo y cantante contó que se olvidó de su guion, pero lo que tuvo muy presente es que debía darle tres besos a su pareja de interpretación.

Jazmín Pinedo y su curiosa reacción al ver a Gino Assereto besando a compañera de ‘Esto es Guerra’ Jazmín Pinedo y Gino Assereto se vieron las caras en el set de ‘Esto es Guerra’, este último lunes 30 de enero. VER NOTA

Como se recuerda, los concursantes interpretaron una escena de ‘Al Fondo Hay Sitio’, donde Jimmy Alessia se dan apasionados besos. Este reto causó gran revuelo entre los presentes, sobre todo porque Jazmín Pinedo, expareja de Gino Assereto, estaba presente.

Delante de la conductora de +Espectáculos, el modelo y su compañera se dieron apasionados besos. Ante ello, la reportera de América Espectáculos le preguntó sobre su performance.

Quién es Nadia Collantes, la guerrera que besó a Gino Assereto frente a Jazmín Pinedo Nadia Collantes, la competidora por parte de los Guerreros, besó al ‘Tiburón’ en más de una oportunidad para ganar un reto de actuación. VER NOTA

“Me he olvidado de todo, no me acordaba de nada. Por eso, siempre digo que la actuación es bonita, pero aprenderte los guiones es muy complicado”, señaló Gino Assereto, quien también se refrió al beso que le dio a la participante de ‘Esto es Guerra’.

“Es parte es de la actuación, pues. Es lo más chévere de la actuación”, acotó el cantante, quien explicó por qué pidió retomar la escena. “Eran tres besos, no me dejaron, terminan, yo no puedo dejar las cosas a medias. ¿De eso no me olvidé? No, eso no me olvidé”, sentenció con una pícara sonrisa.

Gino Assereto habla del beso que se dio con su compañera.

¿Qué dijo Jazmín Pinedo sobre el beso de Gino Assereto con su compañera?

Jazmín Pinedo sorprendió con su reacción al ver a su expareja besando a Nadia Collantes. Sin embargo, en su programa, este 31 de enero, no dudó en pronuniciarse sobre este episodio.

Jazmín Pinedo defiende a Gino Assereto: “Si una persona quiere tener algún tipo de orientación sexual, es su tema” La conductora de 'Más Espectáculos' salió al frente al respaldar a su expareja y dijo que él se toma con humor los rumores acerca de su sexualidad. VER NOTA

“Ambos están cumpliendo con su trabajo, así se den un beso de mentira, o un beso de verdad, a mí ya no me tendría por qué importar porque nosotros somos amigos, somos papás, hace ya cuatro años que no estamos juntos”, aclaró la modelo.

Asimismo, recordó que ella está en una relación con el uruguayo Pedro Araujo, con quien ya ha ido de viaje. Jazmpin Pinedo indicó que espera que Gino también encuentre el amor y de besos de verdad.

“Yo estoy en una relación muy feliz, muy contenta y yo espero que estos besos no sean de mentira y él también pueda tener besos de verdad y pueda ser feliz al lado de una buena mujer, que es lo que al final a mí me importa. Que encuentre a alguien ideal para que pueda ser feliz, yo también, y eso en conclusión, para que mi hija también lo sea”, dijo.