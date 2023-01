Patricio Parodi y la vez que resaltó la belleza de Flavia Laos ante Luciana Fuster: “La única ganadora”

Patricio Parodi y la vez que resaltó la belleza de Flavia Laos ante Luciana Fuster

Patricio Parodi actualmente es pareja de Luciana Fuster, pero antes no dudaba en minimizar su belleza ante Flavia Laos, su entonces enamorada, Esto se lo hicieron recordar los usuarios de TikTok, quienes viralizaron un video donde se le ve al modelo dando una entrevista para En Boca de Todos.

En este clip se ve a Patricio Parodi aclarando que Flavia Laos, su “gordita”, tenía el rostro más bello de la televisión peruana, y no dudó en aclararlo cuando el reportero del fenecido programa, conducido por Maju Mantilla y Tula Rodríguez, le dijo que tenía dos finalistas en esta categoría,

Ante ello, el modelo señaló que estaba claro que solo había una ganadora, y se trataba de su entonces pareja Flavia Laos, con quien terminó su relación en el 2021. Poco después, confirmó su relación con Luciana Fuster.

“Estamos buscando al rostro más bello de la televisión peruana y hay dos finalistas”, dijo el reportero del programa América TV, quien rápidamente fue interrumpido por Patricio Parodi: “Solo hay uno, cómo van a haber dos finalistas, solo debe haber una ganadora”.

“Mi voto está más que claro. A Lu la estimo mucho, es una integrante de mi equipo, pero yo creo que no hay duda y la única ganadora es mi gordita”, acotó el joven.

Aunque este video es pasado, ha regresado al presente gracias a los cibernautas, quienes vienen viralizándolo a través de TikTok.

Hoy en día, Patricio tiene una relación con Luciana. El romance nació en medio de especulaciones de una infidelidad hacia Flavia Laos. Aunque la cantante y actriz dio a entender ello, el modelo ha preferido obviar el tema.

Flavia Laos Y Luciana Fuster eran amigas.

Austin Palao regresó a Esto es Guerra

Actualmente, Flavia Laos es enamorada de Austin Palao, con quien ha grabado un tema musical y ya ha viajado por varias partes del mundo. Recientemente, el hermano de Said Palao fue presentado como el nuevo jale de Esto es Guerra, sorprendiendo a muchos, pues el modelo aseguró que no regresaría al programa.

Recordemos que la última vez que estuvo en el reality tuvo un accidente por falta de medidas de seguridad y le pidió en vivo a la producción que no exponga su vida de esa manera. Estas quejas molestaron enormemente al productor Peter Fajardo y no fue convocado nuevamente.

La producción de ‘Esto es Guerra’ lo suspendió y jamás lo volvió a convocar, pero el último viernes 27 de enero, el Tribunal hizo un mea culpa y lo volvió a llamar para incorporarlo a la fila de los guerreros.

“Si Usted en algún momento sintió alguna ofensa por parte mía, es momento de pedirle disculpas, pero yo siempre tendré mano dura en este programa. Lo que pase aquí adentro, nunca lo llevaré afuera”, dijo la voz del tribunal.

Por su lado, Austin Palao dijo que en su corazón no existe rencor. “Errar es humano y aceptó totalmente las disculpas. Disculparme también porque en ese momento de mucha euforia dije algo que no debí, no fue mi intensión. De aquí en adelante vendrán cosas positivas. Borrón y cuenta nueva”, expresó el cantante.

Una vez expuestas las disculpas, la pareja de Flavia Laos fue presentado como el nuevo integrante de los Guerreros, cuyo capitán es Patricio Parodi. Tras entregarle su uniforme, el enamorado de Luciana Fuster indicó que nuna ha tenido nada en contra de él. Cabe recordar que Austin fue pareja de Luciana Fuster.