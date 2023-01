Alex Valera y Hernán Barcos muestran su frustración por la suspensión de la Liga 1

Alex Valera y Hernán Barcos marcaron 12 y 18 goles respectivamente durante la pasada Liga 1. (Universitario/Alianza Lima)

El inicio de la Liga 1 2023 se ha retrasado hasta en dos ocasiones y el riesgo de una tercera por los conflictos sociales que atraviesa el país y el conflicto por los derechos televisivos entre la Federación Peruana de Fútbol y GOLPERU es latente, y viene generando gran incomodidad entre los principales protagonistas del campeonato: los futbolistas.

Alex Valera preocupado por la Copa Sudamericana

Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes, se pronunció sobre las suspensiones de las dos primeras jornadas del torneo de primera división y expresó su preocupación por los cambios en el calendario del fútbol peruano, indicando que no se puede perder más tiempo pues la Copa Libertadores y Sudamericana empiezan en pocos meses.

“Yo creo que se debería solucionar lo más pronto porque necesitamos comenzar a jugar. Ya se acercan los torneos internacionales -Universitario jugará la Copa Sudamericana y disputará la fase previa ante Cienciano el 9 de marzo- y tenemos que estar en ritmo”, indicó el seleccionado nacional ante la prensa a su salida del Estadio Monumental.

Este sábado 28 de enero, la ‘U’ disputó dos amistosos ante Sporting Cristal en el recinto de Ate. Los ‘cremas’ se llevaron el primer partido por 1-0 y los ‘celestes’ el segundo por 2-0. Valera anotó el gol del triunfo para los de Carlos Compagnucci y valoró el amistoso ante los dirigidos por Tiago Nunes.

“Cristal es uno de los equipos que mejor juego tiene y claro que nos ayuda. El partido estuvo parejo para ambos, aprovechamos la que tuvimos”, declaró el ex Deportivo Llacuabamba.

El delantero de Universitario de Deportes, Alex Valera, dio a conocer su postura sobre la suspensión de la Liga 1

Hernán Barcos criticó organización de Liga 1

Hernán Barcos, bicampeón nacional con Alianza Lima, tampoco ocultó su descontento con la organización de la FPF en cuanto a la fecha de arranque de la Liga 1, pues asegura que desde su llegada al Perú nunca se inició el certamen en la fecha indicada.

“Los dos años que estuve acá en Perú siempre hay una fecha de inicio y después empieza 15 o 20 días después, acá parece que es normal, pero esperemos que no pase más”, criticó el ‘Pirata’.

El club ‘blanquiazul’ lleva casi dos meses de pretemporada y para el argentino todo este tiempo de preparación es un “sin sentido” si es que no se tiene claro cuando iniciará el torneo, más aún ante la posición del club victoriano de no participar en la Liga 1 hasta que le permitan renovar su contrato con el Consorcio Fútbol Perú.

“No sabemos ni cuando va a empezar, ojalá se resuelva rápido. Desde el 5 de diciembre estamos trabajando, parece hasta sin sentido, pero esperemos que se resuelva rápido. Hay que tener paciencia, no queda otra. No depende de nosotros, depende del club y de la Federación, que lamentablemente no están en su mejor momento”, aseguró el ‘Pirata’ Barcos.

El atacante de Alianza Lima, Hernán Barcos, mostró su disconformidad el aplazamiento del inicio de la Liga 1 2023

Matías Di Benedetto destacó amistoso con Sporting Cristal

El defensor argentino de Universitario, Matías Di Benedetto, también se refirió a los duelos de preparación que sostuvieron este fin de semana ante Sporting Cristal.

“Siempre es bueno seguir en competencia, sumando minutos y más contra un gran rival como el que enfrentamos hoy. Nos quedamos con buenas sensaciones para lo que viene”.

También detalló lo que su director técnico le solicita dentro del campo. “Que me haga líder de la defensa, que tenga voz de mando, que sea agresivo en las disputas. Nos pide mucha intensidad, creo que a todo el equipo y lo estamos demostrando en los amistosos”.