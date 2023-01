Quique Wolff y su sesudo análisis de Paolo Guerrero, su trayectoria, jerarquía y talento

Quique Wolf siempre mostró su admiración por los futbolistas peruanos en su programa de ESPN.

Paolo Guerrero alborotó el fútbol argentino con su fichaje por Racing Club y uno de los grandes ídolos de la ‘academia’, Quique Wolff conversó con Infobae para dar su opinión de la contratación del delantero peruano. El reconocido comentarista de ESPN jugó en el cuadro de Avellaneda entre 1967 y 1972, es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del club y siempre ha demostrado su admiración por el futbolista incaico.

Wolff se refirió al salto de calidad que puede darle Guerrero a Racing, como puede aportar en el esquema de Fernando Gago y si podrá rendir pese a su edad y la condición física con la que llega. Además, se refirió a Ramón Mifflin, con quien casi coincide en el cuadro de Avellaneda. Analizó el proceso de Ricardo Gareca en al selección peruana y el ponderó el talento del jugador peruano.

¿Qué opina sobre la llegada de Paolo Guerrero a Racing? Usted como exjugador y también uno de los referentes, ídolos de la ‘academia’

Acá no va por si uno jugó o no jugó. Paolo Guerrero ha mostrado su capacidad futbolística en todos lados donde estuvo. Su llegada a la Argentina es importante y es bueno tenerlo en el campeonato nuestro.

¿Cuál es su opinión de Paolo Guerrero como futbolista?

Más fácil que preguntármelo a mí, es utilizar internet y mirar los lugares en los cuales jugó. Con eso se destaca toda su capacidad futbolística. Los lugares en los que jugó Paolo Guerrero, nadie te los regala. No es porque te miran que tienes cara de bueno, dicen, vamos a ayudarlo. Es por sus condiciones futbolísticas, no voy a descubrir nada nuevo, es un jugador y ha sido constante, tiene grandes condiciones y muy interesante para cualquiera de los equipos en los que le tocó jugar.

¿Cree qué, teniendo en cuenta su edad y condición física, va a poder adaptarse al fútbol argentino?

Creo que los jugadores que saben jugar al fútbol, saben jugar al fútbol siempre. A más edad o menos edad. Mucho más, en el tramo final de la carrera. Porque saben en qué cosas pueden participar y en cuáles no pueden hacerlo. O sea, lo hacen mucho más simple dentro de un campo de juego.

Paolo Guerrero utilizará la camiseta 22 de Diego Milito (Racing Club).

¿Cómo es el hincha de Racing? ¿Cree que Paolo podrá ganarse su cariño?

Primero que todo, los hinchas son iguales en todos lados, más allá de las camisetas que tengan puestas. Todos los hinchas han cambiado con el tiempo también. Aquí en Argentina estamos un poco tristes de que no haya hinchadas de los dos equipos en un partido de fútbol, como en la época en que me tocó jugar, que era lo mejor porque le daba otro colorido.

Pero los hinchas son hinchas. Y si Paolo Guerrero hace las cosas que habitualmente conocemos que hace, y mete goles y juega bien, lo van a recibir de gran manera. Se llame Paolo Guerrero o se llame como se llame.

Los hinchas de ahora son demasiado exigentes. Lo único que pretenden es el resultado final. Y bueno, los grandes jugadores no estarán preocupados por eso. Un jugador como Paolo estará pensando y preocupándose para saber que tiene que estar físicamente bien. Con eso es suficiente porque los futbolísticos lo conocen.

¿Cómo ha percibido el mundo Racing la llegada de Paolo? ¿Ve ilusión en la gente?

Lamentablemente el único argentino que puede contestar soy yo. Yo no sé lo que piensan los demás, no voy casa por casa a preguntarle qué piensan de Paolo Guerrero. Evidentemente, para el hincha en todos los campos, cuando el jugador juega bien, es el mejor y eso lo más importante. Los antecedentes lo muestran como lo que todo el mundo sabe. Pero bueno, ahora vienen los partidos de fútbol, y después la gente dirá que le gusta o no le gusta. Si juega bien o juega mal, esta es una historia que no tiene demasiadas alternativas.

Quique Wolf jugó cinco años en Racing Club.

¿Con Paolo Guerrero, Racing puede dar el salto de calidad para pelearle a Boca y River y ganar a Copa Libertadores?

Yo me haría millonario si supiera todo eso, porque jugaría, no sé, apuestas y seguramente ganaría mucho dinero. El fútbol es la dinámica de lo impensado, decía el gran periodista argentino, Dante Panzeri. No se sabe lo que va a ocurrir. Si supiéramos lo que va a ocurrir, tampoco tendríamos mucha intención de preocuparnos que jugadores vienen, o qué jugadores se van, o qué jugadores están.

Evidentemente, el fútbol es eso. Al mejor equipo que pensamos que hay, de pronto lo vemos que está en la mitad de tabla. Y a un equipo que a lo mejor en un año comenzó de mala manera, está peleando las cosas importantes arriba. Yo creo que Racing está con unos cimientos bastante importantes. Está trabajando de la mejor manera. Evidentemente, cualquier refuerzo que aparezca, y encima si es un refuerzo de calidad como el caso de Paolo Guerrero, le harán estar un poco mejor.

¿Cómo cree que Paolo Guerrero encajaría en el esquema de Racing, en la filosofía de Fernando Gago?

Habría que llamarlo Fernando Gago para que diga cómo lo va a hacer jugar a Paolo Guerrero. Pero Paolo Guerrero tiene que jugar de Paolo Guerrero. Yo no soy entrenador. Si lo fuera le preguntaría a Paolo de qué manera quiere jugar, y por supuesto trataría de hacerlo jugar en la manera que el jugador quiere. Sería absurdo que a lo mejor un entrenador lo ponga a jugar en el fondo o para marcar a un contrario. Creo que cuando un jugador llega, no lo hace por sorpresa, evidentemente llega porque debes haber dicho, sí, lo quiero, me gusta, y tienes una idea de cómo va a jugar.

¿Qué recuerda del paso de Ramón Mifflin en Racing Club?

Justo cuando llegó me fui a River y después para Europa. Fue un volante de calidad que ha jugado en la selección. Evidentemente, los que llegan a la selección nacional, no se lo regala nadie. Si él jugó en la selección, jugó en los equipos en los que estamos hablando, que jugó y pasó por donde pasó. En algunos lados le habrá ido mejor, en otros no le habrá ido tan bien, pero evidentemente sus condiciones futbolísticas intactas y fue un jugador interesantísimo.

Ramón Mifflin jugó en Racing Club antes de ir al Santos de Pelé.

¿Cómo vio la etapa de Ricardo Gareca en la selección peruana y como ve al equipo ahora con Juan Reynoso?

Yo te puedo hablar de lo que pasó con Ricardo Gareca porque lo he visto, porque lo he vivido, porque he estado con Ricardo en Perú, he ido por allí, he estado en los momentos especiales y lindos que ha vivido la selección peruana, volviendo a un campeonato mundial.

Creo que Ricardo hizo un gran trabajo. El entrenador, además de tener un gran trabajo en una selección, tiene que saber elegir a los jugadores y transmitirle las cosas que Ricardo transmitió. Es lamentable para todos que se haya ido de la selección. Me parecía que todavía tenía mucha posibilidad de quedarse, pero también era la mejor persona, que estaba bien lo que había hecho y que podría venir alguien de nuevo y tener otras chances para hacerlo.

Creo que Ricardo es una persona que llegando a Perú, puede contratarlo cualquier equipo o puede en el mundo mismo, cualquier equipo otra vez llamarlo y tenerlo a su disposición. Creo que levantó muchísimo.

¿Qué opina Luis Advíncula y su nivel en Boca Juniors?

Yo con Advíncula estuve conversando para Simplemente Fútbol en Madrid, cuando estaba en el Rayo Vallecano. Ya jugaba en la selección, no podía descubrir nada, es un jugador potente, que además les contagia a sus compañeros las posibilidades futbolísticas de pelear, de luchar, de conseguirlo. Va bien al ataque, trabaja bien defensivamente y en Boca ha conseguido tener un lugar que no es fácil conseguir. Me parece que todo lo que ha logrado, lo hace cada vez que tiene que ponerse una camiseta de fútbol. Se entrega en todo lo que tiene y en todo lo que sabe.

¿Cuál es su perspectiva del jugador peruano, cuáles han sido los que más le han gustado?

Perú ha tenido selecciones maravillosas. Desde Teófilo Cubillas, han hecho selecciones realmente muy interesantes. He jugado contra Perú, que tenía jugadores muy interesantes, como Sotil. Todos los jugadores de esas selecciones quedan en la historia. Han representado a Perú en los mundiales, han mostrado sus condiciones futbolísticas y su calidad para jugar.

Yo tengo una gran amistad con la mayoría, sobre todo con Cubillas, con el cual siempre nos encontramos y hemos tenido la posibilidad de jugar juntos en selecciones de América contra Europa. El jugador peruano respeta la pelota, respeta el balón y eso creo que es una carta de presentación muy importante.