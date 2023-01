Constitucionalista Aníbal Quiroga explicó si es viable o no el adelanto de elecciones para este 2023

Constitucionalista Aníbal Quiroga habla de la viabilidad de adelantar elecciones. Canal N

El último miércoles, el constitucionalista Aníbal Quiroga habló sobre la posibilidad de un adelanto de elecciones para octubre del 2023, precisando si esto podría generar confusiones por la votación en primera instancia el pasado 20 de diciembre para que el proceso sea el 2024.

Antes de responder sobre si es posible que las elecciones generales se celebren este año, el intérprete de la Constitución política del Perú responsabilizó a la presidenta Dina Boluarte de ahondar aún más en la crisis social que se vive con sus cambiantes decisiones manifiestas.

“Ella juramentó hasta el 2026. Al día siguiente dijo hasta el 2024, ahora quiere al 2023; por eso, de alguna manera, eso propicia que la gente te diga: ‘, ni el 24, ni el 23, te vas de una vez’. Un estadista se hace cargo del Estado para ser estadista, no para estar en esos temas dilatantes, de pido disculpas o no pido disculpas. No maneja el país y da la impresión de que está ahí pero no quiere estar ahí”, mencionó en diálogo con Canal N.

¿Se puede adelantar las elecciones al 2023?

Para responder a esta presunta, Alberto Quiroga explicó:

“La reforma de la Constitución se hace en dos momentos distintos: bien sea la aprobación del Congreso y un referéndum sobre lo que el Congreso ha aprobado o la aprobación en dos legislaturas ordinarias diferentes respecto del mismo hecho. Por lo tanto, si hay una primera votación de un tema para el 2024 y se quiere votar por el 2023, es una nueva votación “.

De suceder de esa manera, la votación para el 2023 dejaría sin efecto la votación para el 2024, “porque el acto para hacerse realidad tiene que tener dos secuencias”, menciona y vuelve a resaltar que sí es posible que el Parlamento lleve a discusión el adelanto de elecciones para este año para su respectiva aprobación, “pero tendría que aprobarse en esta legislatura y esperar a la siguiente legislatura que empieza en julio. No habría decisión hasta julio si es que la hay”, indicó en clara referencia a que la Representación Nacional siempre ha sido como “un escudo” para impedir una Nueva Constitución bajo términos socialistas como los que han sido instaurados en países vecinos como Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, Venezuela.

Ejecutivo apuesto por el adelanto de elecciones junto a reformas políticas.

Un referéndum sujeto a...

En caso de ir a referéndum, el cual es un recurso opcional mas no obligatorio para el Congreso de la República, éste tendría que ser redactado fielmente según lo que se ha votado en el Pleno y no instaurar preguntas puestas por la voluntad de la nueva legislatura.

“¿Se puede hacer un referéndum sobre varias cosas que se ha votado en el Congreso?”, preguntó el periodista de Canal N.

“En el caso de la reforma de la Constitución, el referéndum es respecto a lo que se aprobó en el Congreso con 62 votos”, respondió Quiroga y agregó que esta consulta se realizaría solo con una pregunta y no se podría vulnerar porque se debe respetar las dos secuencias.

Sobre la posibilidad de que se lleve a votación de forma conjunta el voto a la investidura y el referéndum, el intérprete constitucionalista explicó que podría realizarse sólo si es que ambos puntos están en el mismo trámite. Es decir, “tendrían que tener la misma secuencia procesal en el Congreso”, señaló de forma teórica y agregó que esto en la práctica es inverosímil.

Por último, indicó que el interés de “un grupo” para que se lleve a cabo la Asamblea Constituyente es tan fuerte que se valen de la insistencia de las protestas al ver que, de forma constitucional y legítima, es casi imposible que se lleve a cabo su lucha por instaurarse en el poder.

Sigrid Bazán busca que la ciudadanía sea consultada sobre la Asamblea Constituyente.

