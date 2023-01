Renato Tapia y los mensajes que intercambiaba con Daniela Castro: reclamos, promesas y peleas

Los chats entre Renato Tapia y Daniela Castro.

Este lunes 23 de enero, Daniela Castro Neciosup denunció en el programa de Magaly Medina que el futbolista Renato Tapia es, supuestamente, el padre de su hijo de seis años. Acusó al centrocampista de la selección peruana de no querer darle su apellido al menor, pues no quiere manchar su carrera deportiva.

Entre sus pruebas, la mujer autorizó que ‘Magaly TV, La Firme’ difundiera las fotografías del pequeño, a fin de evidenciar el gran parecido físico con el deportista. Además, compartió imágenes de la vez que Renato Tapia y su familia conocieron al niño, quien nació en mayo de 2017.

Además, Daniela Castro, quien fue pareja del futbolista durante su infancia, difundió los mensajes y las conversaciones de WhatsApp que mantuvo con el actual jugador del Real Club Celta de Vigo. En dichas capturas de pantalla, Tapia aseguraba que pronto firmaría al menor como su hijo.

Renato Tapia tendría un hijo fuera de su matrimonio: La historia de Daniela Castro. (ATV)

23 de diciembre de 2016 - Los reclamos de Daniela Castro para que Renato Tapia asuma la paternidad del niño

Daniela Castro: “Dejaré de estudiar y el ginecólogo cambió las vitaminas, y hasta ahora no las tengo. No me queda más opción que conciliar y no quiero que me llame José Martín, no quiero seguir viviendo con él. Yo ya me estoy asesorando legalmente porque siento que se están burlando de mí y es responsabilidad de amor, no solo mía”.

Daniela Castro: “Acabo de terminar de hablar con JM (primo de Tapia), y va a hablar contigo porque lo que él dice es que tú tienes miedo de hablar conmigo. Tiene que ser lo antes posible porque las cosas no están marchando bien”.

Daniela Castro: “Hola Renato, ¿qué tal? Podrías, por favor, comunicarte conmigo lo más pronto posible.

(El futbolista no respondió).

Daniela Castro pidió a Renato Tapia que se hiciera responsable.

2021 - Renato Tapia asegura que sí firmará al menor como su hijo.

Daniela Castro: En realidad, ya me estoy cansando. Si esto no avanza y se resuelve cómo debería, vamos a tener que ir por la vía legal para ya dejar de tener estas conversaciones, que son bien molestas.

Renato Tapia: Pero ya te dije que lo voy a hacer, nunca te lo había dicho. Siempre evadía el tema, pero ya está claro. Y si no pues, se tendrá que hacer así (por la vía legal), que no creo…

Renato Tapia confimaría que firmará al menor. (ATV)

27 de junio 2022 - Renato Tapia y Daniela Castro hablan sobre el proceso de filiación.

Daniela Castro: Hola, ¿qué tal? (Nombre del niño) está bien. Más bien, quería saber si ya habías visto lo del reconocimiento del bebé, creo que ese proceso se llama filiación. ¿Averiguaste cómo será? Me cuentas”

Renato Tapia: “Hola, cómo vas. Aún no he visto nada de eso. Ha sido un montón de digerir y todo. Y sí, estoy averiguando para poder hacerlo, pero no tengo nada al 100%

Chat entre Renato Tapia y Daniela Castro. (ATV)

5 de julio 2022 - Daniela Castro se molesta con Renato Tapia por tomarle una prueba de ADN al niño sin previo aviso.

Daniela Castro: Durante estos casi 6 años he demostrado tener principios, paciencia, educación, pasando por todo lo que he pasado al elegir tener a mi hijo. Me botaron de mi casa a golpe limpio y tuve que vivir con tu primo casi 4 años, aguantando sus pésimos tratos los primeros meses porque era un perfecto desconocido para mí, que ponía en duda que (nombre del menor) era tuyo. Solo paró cuando lo vio. Nunca me metí con nadie de tu familia, pudiendo haberles escrito a tus padres o hermanos sobre el bebé.

Daniela Castro: Llevé un embarazo de riesgo y no había un día de paz por más que ponía de mi parte, apechugué por mis dos hijos y a pesar de yo no sentirme bien ni cómoda a ellos no les he fallado. He trabajado con (nombre del menor) estando pequeño. Aquí no hay nadie que quiera sacar provecho de ti.

Daniela Castro: Has ido 20 minutos a la casa exclusivamente para hacerle un prueba de ADN, así de sencillo, y no me dijiste nada un día antes, ni horas antes de hacerlo. Ya me cansé de hacer el papel de coj***, todo este tiempo cuidando qué? Cuidando más que nada tu imagen.

Renato Tapia: Sabes que este momento iba a llegar, tenía que hacerle la prueba.

Pelea entre Daniela Castro y Renato Tapia. (ATV)

1 de agosto 2022 - Según Daniela Castro, Renato Tapia no le interesaba el bienestar del menor.

Daniela Castro: (Nombre del menor) se enfermó y ya contagió al bebé, quería retirar todo ahora porque con el feriado largo va a estar difícil. Me ayudaría bastante que pudieras enviar hoy, me avisas. Gracias.

Renato Tapia: Hola, disculpa, que hoy no puedo. Voy a tratar de mandar, pero no sé si llegará hoy.

Daniela Castro: Oka, dale.

Daniela Castro: Hola Renato, ¿cómo estás? No llegó lo del mes aín, ¿sabes si hoy sí? Es que ya es primero, me avisas, gracias.

Renato Tapia: Ya mandé el dinero, a ver cuando te llega.

Según Daniela Castro, Renato Tapia no siempre cumplía con los pagos. (ATV)

