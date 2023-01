Renato Tapia reconocerá a su hijo de seis años y pide disculpas públicas a su familia

Renato Tapia se pronunció por denuncia de filiación en su contra.

El jugador peruano Renato Tapia, rompió su silencio y usó sus redes sociales para escribir un comunicado en el que aclara el tema de la denuncia de Daniela Castro, quien lo acusa de no firmar al hijo que tienen juntos. El futbolista afirmó que el menor si es suyo y que ya tienen algunos meses en un proceso de conciliación, pero que no ha logrado concretarse.

Es por ello que, el centrocampista decidió dar su versión a través de sus plataformas. Allí, lamentó la forma en que se hizo público este tema y no dudó en pedirle disculpas a su familia, quienes se han visto involucrados.

“Sobre el reportaje de ayer, quería comunicar lo siguiente. Primer, lamentar la forma como manejé el tema y pedirle disculpas públicas a cada una de las personas de mi familia que se vieron afectadas por ello”, expresó al inicio.

Tras ello, Renato Tapia señaló que ha sido responsable con las necesidades del menor y que desde siempre ha cumplido con las obligaciones que tiene como padre. “Segundo, aclarar que desde el primer momento estuve presente para mi hijo Fabrizio, cubriendo sus necesidades y asumiendo las obligaciones que corresponden como padre”, explicó.

Por último, aseguró que trabaja en una conciliación y que espera que todo se dé de manera privada y lo más pronto posible para evitar involucrar a todos en un conflicto público.

“Finalmente, comunicar que hace varios meses estamos en un proceso de conciliación para llegar a un acuerdo formal y ordenado, velando siempre por el bienestar de mi hijo Fabrizio. Lamentablemente, este acuerdo aún no ha podido concretarse, pero estoy seguro que lo lograremos lo más pronto posible. Continuaremos manejando este tema de manera privada por el bien de mi hijo y nuestra familia”, finaliza en la publicación.

Renato Tapia emitió comunicado en redes sociales. (Instagram)

¿Cuál fue la denuncia de Daniela Castro?

El lunes 23 de enero se emitió el primer programa del 2023 de “Magaly TV: La Firme”, la conductora señaló que tendría una importante denuncia que dejaría a más de uno con la boca abierta. Fue entonces que se reveló que el personaje en cuestión era Renato Tapia.

El popular ‘Capitán del futuro’ fue denunciado públicamente por su expareja Daniela Castro, quien lo acusó de no reconocer al hijo que tienen juntos. Daniela y Renato fueron pareja en su adolescencia, pese a que terminaron nunca dejaron de comunicarse. Sin embargo, en el 2016 se reencontraron y mantuvieron relaciones sexuales sin imaginar que se convertirían en padres.

Según señaló Daniela Castro, el seleccionado peruano no habría querido firmar a su hijo porque no se iba a ver bien en su carrera futbolística. Pese a ello, trató de hacerse cargo de él a través de un primo, pero no lo llegó a firmar. Es por eso que la madre pide que sea reconocido ante la ley y salió a denunciarlo públicamente.

“Hasta ahora (mi hijo) no está reconocido y me duele que se esté burlando de mi hijo. Me da vergüenza pensar en su carrera, pero ya me cansé. Siento decepción. Nunca le reclamé, no podía y siento que él se aprovechó de eso. Yo inscribo a mi hijo en 2018 con mis apellidos, él tiene mis dos apellidos como si fuese mi hermano”, dijo la joven entre lágrimas.

Renato Tapia tendría un hijo fuera de su matrimonio: La historia de Daniela Castro. (ATV)

