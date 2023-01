Congreso: aprueban adelanto de la segunda legislatura para el 15 de febrero

Pleno del Congreso de la República.

Avances. El inicio de la segunda legislatura 2022-2023 del Congreso de la República iniciará antes de lo previsto, en respuesta a la compleja situación política y social del país, tras recibir los votos necesarios en la Comisión de Constitución y Reglamento.

La medida fue aprobada en el grupo de trabajo, presidida por el congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular), tras recibir quince votos a favor y ocho en contra.

La propuesta fue formulada, días atrás, por la Mesa Directiva del Parlamento mediante una resolución legislativa. El titular del Legislativo, José Williams Zapata, comentó esto se propuso con el objetivo de aprobar en segunda votación el adelanto de elecciones para abril del 2024.

La presidente de la república, Dina Boluarte, ya había solicitado públicamente al Congreso que se acelere la ratificación del adelanto de comicios, en una segunda votación, para aplicar las movilizaciones masivas en todo el territorio nacional.

Adelanto de elecciones

El adelanto de las elecciones en el país fueron programadas para abril del 2024, el pasado veinte de diciembre del 2022, tras las intensas protestas y actos vandálicos en regiones al sur del Perú.

En aquel momento, el Pleno aprobó el dictamen con 93 votos a favor, 30 votos en contra y 1 abstención. De esta manera, el mandato presidencial de la dignataria Dina Boluarte finalizará el 28 de julio del próximo año.

El presidente del Parlamento, José Williams Zapata, manifestó en aquel momento que la medida se dispuso “en atención al número de votos alcanzado, y en ejercicio de la potestad que la Constitución Política le reserva al Congreso de la República, el texto será objeto de debate y segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria”.

Sin embargo, diversos congresistas, de bancadas de izquierda como Bloque Magisterial (BM), señalaron que sus respetivos grupos parlamentarios apoyarán esta ratificación solo si se incluye, en la agenda congresal, una eventual consulta ciudadana para convocar a una asamblea constituyente.

“La calle pide una consulta para un referéndum para la asamblea constituyente, y creo que no tomar en cuenta el adelanto de elección y agregar esta consulta no sería estar buscando solución a la crisis. No se trata solo de adelantar la fecha, hacer cambios y nos vamos todos, no (…) Estamos de acuerdo en que se ratifique la votación para el adelanto de elecciones, pero hay que escuchar a la calle. No es condicionar, es buscar una solución”, indicó el legislador Edgar Tello de BM.

