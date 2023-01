San Marcos: Rectora de UNMSM denunció que Guillermo Bermejo acudió a universidad para azuzar a manifestantes

Rectora de San Marcos en contra de Guillermo Bermejo por azuzar a estudiantes.

La rectora de la universidad San Marcos, Jerí Ramón, se mostró en contra de que los manifestantes que llegaron de diversas partes del Perú para ser parte de la denominada ‘Toma de Lima’, se hayan instalado en la casa de estudios superiores, motivo por el cual, solicitó la presencia de la Policía Nacional del Perú para desalojarlos.

Sin embargo, esta no fue la única denuncia que realizó la autoridad universitaria, pues aseguró que en las instalaciones de la ‘Decana de América’, también había llegado el congresista Guillermo Bermejo para azuzar a los manifestantes, hecho que denunció públicamente y rechazó el comportamiento del parlamentario.

Además, indicó que junto al legislador, otros congresistas también habían llegado hasta la universidad San Marcos para conversar con los protestantes que saldrán este jueves 19 de enero a las calles de Lima.

“No preveníamos que iban a llegar, el congresista Guillermo Bermejo y otros congresistas, a la universidad, a azuzar e incentivar a los estudiantes. Ellos, como demócratas que representan al Estado, deberían medir todos los efectos”, refirió la rectora en conversación con TV Perú.

Pide que se retiren de instalaciones de San Marcos

Jerí Ramón, rectora de la Universidad de San Marcos, informó que las personas que están refugiados en el campus de esta, ser parte de la protesta ‘Toma de Lima’, deberán abandonar esta sede a más tardar al mediodía de este jueves 29 de enero. Esto se dio luego de un diálogo que se mantuvo entre manifestantes y autoridades estudiantiles.

“El acuerdo de Consejo es que se retiren mañana a mediodía. Salen a su manifestación y ya no deben regresar y, por otro lado, estando en estado de emergencia, nosotros no podemos responder ante lo que hagan las autoridades del Ejecutivo”, sostuvo en “Las Cosas como Son” de RPP.

Ramón explicó también que hay entre 150 a 200 personas en el campus de San Marcos porque otro grupo de los que vienen desde otras regiones del país están pernoctando en la Universidad Nacional de Ingeniería.

“El jefe de seguridad me ha reportado un promedio de 150 a 200 personas que se encuentran dentro del campus. No ha sido posible controlar la relación de identidad porque han llegado en bus y no han permitido que les revisen ni las mochilas”, manifestó.

No autorizó permiso para que manifestantes tomen universidad

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón Ruffner, se pronunció tras el ingreso de manifestantes a la Decana de América y dejó en claro que ella jamás ha dado permiso para qué llegarán a pernoctar en la casa de estudios.

“Yo como rectora no he autorizado nada. Tampoco se ha coordinado con ningún gremio. Es la federación de estudiantes que son 30 personas y gente infiltrada que ha estado saliendo en la madrugada y ha tomado la universidad”, indicó.

“Esta Toma está perjudicando a la investigación porque los laboratorios que trabajan las 24 horas están paralizados, encima hay riesgo de que nos malogren la infraestructura que tanto esfuerzo nos ha costado. Los estudiantes sanmarquinos no están a favor de la violencia, si no son conscientes del cambio del país, pero sin violencia. El diálogo es un factor importante”, expresó.

