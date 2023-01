Trujillo perderá hasta 40 millones de soles al no ser sede del Concurso de la Marinera

El Club Libertad anunció que la 63º edición programada para el mes de enero no se realizara en la ciudad de Trujillo.

Un duro golpe será para Trujillo que no se realice en su tierra el Concurso de la Marinera 2023, debido a las diferencias entre el alcalde provincial Arturo Fernández y el Club Libertad, organizador de la 63º edición programada para la última semana del mes de enero.

De acuerdo a Alfonso Medrano, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, la también llamada ‘Ciudad de la eterna primavera’ perderá aproximadamente 40 millones de soles. Los diferentes establecimientos, como centros comerciales, supermercados, restaurantes, cafeterías, hoteles y otros tendrán menos ingresos por la ausencia de turistas nacionales y extranjeros.

El tradicional Concurso de la Marinera trujillana está acostumbrado a recibir a miles de personas, no solo de la localidad sino también foráneos, interesadas en presenciar a las diversas parejas bailar y demostrar todo su talento en cada vistoso paso.

“Como trujillano, muy triste por la decisión de haberse trasladado (el evento) a Lima. Obviamente va a significar una gran pérdida para los restaurantes, hoteles, taxistas, también el servicio interprovincial, los guías turísticos. Sé que las pérdidas bordean más de los 40 millones de soles. Es una gran pérdida para Trujillo que se vaya la marinera”, declaró Medrano para el medio N60 Noticias.

Para el presidente del gremio empresarial, el burgomaestre trujillano y la directiva del mencionado club deberían volverse sentar a conversar para llegar a un acuerdo y revertir la situación. Su deseo es que los negocios puedan seguir reactivándose económicamente, sobre todo después de la pandemia.

“Nosotros como Cámara de Comercio, por nuestros asociados del sector turismo, podemos dar los espacios de diálogo y llegar a un acuerdo. Nosotros encantados de servir de facilitadores para ver si podemos llegar a un acuerdo que beneficie a la ciudad de Trujillo, porque acá ganamos todos y perdemos todos”, manifestó.

En la víspera, Arturo Fernández se pronunció sobre la posibilidad de no dar permisos al Concurso Nacional y Mundial de Marinera.

“Hay parámetros que seguir, si yo fuese quien domina la municipalidad no le daría permiso, por moral y ética. Si ellos no cumplen con Licencias y Defensa Civil, no va, porque yo no quiero que si hay un incendio, ¿a quién le echan la culpa? A mí”, afirmó a la prensa.

En ese sentido, el alcalde lanzó la idea de realizar dicho concurso al aire libre (ahora se realiza en el coliseo cerrado Gran Chimú) y gratis. “Yo sueño que la marinera sea alrededor de la plaza de Armas y que no cueste”, acotó.

Además, se refirió al Club Libertad, actualmente bajo la administración del sector privado. “Si el Club Libertad lo entregan a la municipalidad, yo me traigo abajo las paredes y hacemos un parque bonito para las familias”, expresó.

