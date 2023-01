Castigan con latigazos a regidor que no acató paro en Abancay y este les responde: “no ha sido muy fuerte”

Abancay: dan latigazos a regidor por no acatar el paro | 24 Horas

La región Abancay se convirtió en escenario de un hecho por demás llamativo, en medio de las protestas que se vienen realizando a nivel nacional. Manifestantes y un regidor municipal, identificado como Marcelino Montes, fueron los protagonistas del insólito suceso.

Cuando se desarrollaban las protestas antigubernamentales en este punto, un grupo de personas encaró al regidor Montes por no acatar el paro y no solidarizarse con los reclamos de la población abancaína. A los manifestantes no les cayó nada bien ver a la autoridad intentar movilizarse a bordo de su vehículo como si nada pasara a su alrededor.

Las imágenes compartidas por redes sociales y canales de noticias mostraron que el regidor fue obligado, por un grupo no mayor a diez personas, a bajar de su vehículo para recibir un castigo por su indiferencia con la protesta social.

Las protestas antigubernamentales continúan en diversos puntos del país para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

Ya fuera del automóvil, el funcionario fue rodeado por el grupo de protestantes y convencido que debía recibir un castigo por su actitud. En el video se observa que, sin mediar más palabras, la autoridad es sujetado por cuatro hombres, mientras un quinto le aplica tres fuertes latigazos a la altura de las piernas. Tras lograr su cometido, los manifestantes lo dejaron.

“No ha sido muy fuerte, ha sido leve, pero previo consentimiento mío”, dijo el regidor al noticiero 24 Horas, luego de recibir los latigazos por no acatar el paro que se venía desarrollando en Abancay.

Al ser consultado por el reportero si estaba de acuerdo con haber recibido el castigo, Montes respondió: “Sí, sobre las bases de la regla del paro, estoy de acuerdo, pero eso no quieren decir que eso le hagan a toda la gente que esté en contra”.

En varias partes del país las protestas se vienen radicalizando y está el temor latente que se produzcan más muertes. (AFP)

Pidió a los manifestantes evaluar a quiénes se les aplica este tipo de “correctivo” y en qué situaciones, y se mostró en desacuerdo que lo hagan, por ejemplo, a mujeres o ancianos. “En eso sí estoy discrepando porque sería un abuso”, indicó.

Siguen las protestas

Las manifestaciones contra el gobierno liderado por la presidente Dina Boluarte continúan en diversos puntos del interior del país. La ciudadanía sigue organizada para exigir, entre otras cosas, la renuncia de ella, el cierre del Congreso y el llamado a nuevas elecciones generales.

En Puno, Arequipa, Apurímac y Moquegua, así como en otros departamentos del Perú, los protestantes vienen uniendo esfuerzos para hacer sentir su voz y que las autoridades del Ejecutivo cumplan las peticiones de los pueblos que se sienten olvidados.

Es cada vez más fuerte en el interior del país el pedido de renuncia a la presidenta Dina Boluarte. (Reuters/Angela Ponce)

Se supo que cientos de personas se encuentran viajando con destino a Lima para sumarse de manera pacífica a las protestas y para expresar su solidaridad por las muertes de civiles ocurridas durante los enfrentamientos con policías y militares.

“Nosotros venimos del sur del Perú para solidarizarnos con los hermanos que han fallecido. Venimos pacíficamente con nuestras pequeñas movilidades, simplemente llevando nuestra alimentación y ropa para poder llegar a Lima y a la vez protestar contra este gobierno que realmente está haciendo daño a este país”, declaró uno de las manifestantes.

