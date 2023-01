Evo Morales busca el levantamiento de prohibición para ingresar al Perú

El expresidente boliviano Evo Morales sigue como activo dentro de la crisis política en el Perú. Constantemente escribe en su cuenta personal de Twitter para opinar de nuestro país y de las medidas que se han tomado contra él. Precisamente, se refirió a la acción tomada por Ronald Atencio, exabogado del expresidente Pedro Castillo.

“Agradezco la solidaridad de hermanos abogados peruanos que presentaron acciones de defensa constitucional ante las falsas acusaciones de un congresista fujimorista en nuestra contra. Nos atacan y tratan de instrumentalizar la fiscalía peruana para ocultar el genocidio en Perú”, posteó Morales esta mañana.

Luego, el expresidente boliviano señaló en entrevista con la Radio Kawsachun Coca que la demanda en su contra por “atentado contra la integridad nacional” del Perú “no tiene pies ni cabeza”.

“Consultando con mis abogados, me dicen que esa demanda no tiene pies ni cabeza. ¿Tratando de que Evo no entre (a Perú) creen que perjudican a Evo?, perdonen soy muy atrevido, creo que más bien nos hacen una campaña gratis. Tal vez no me conocían y me conocían cuando era presidente, pero están hablando de Evo Morales (sin ser presidente), muchas gracias por ser jefes de campaña”, declaró Morales

Agradezco la solidaridad de hermanos abogados peruanos que presentaron acciones de defensa constitucional ante las falsas acusaciones de un congresista fujimorista en nuestra contra. Nos atacan y tratan de instrumentalizar la fiscalía peruana para ocultar el genocidio en #Perú. pic.twitter.com/gwOHr0ETsI — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 15, 2023

El líder indígena agradecía así que Atencio presentó un habeas corpus para dejar sin efecto el impedimento de ingreso al Perú. El documento está dirigido al juez constitucional de turno de Lima Centro.

“De conformidad con los artículos 139º -numeral 3- y 200º de la Constitución Política del Perú, así como los artículos 1º y 31º del Código Procesal Constitucional, acudo a su despacho a fin de interponer acción de habeas corpus en favor de Juan Evo Morales Ayma”, se lee en el texto del oficio.

En el documento, Atencio precisa que el recurso es en contra del superintendente de Migraciones, Armando Benjamín García Chunga, quien deberá ser notificado como corresponde.

“Solicito a su despacho lo siguiente: Dejar nulo y sin efecto, cualquier tipo de disposición, resolución, acto administrativo y/o medida que impida, limite o restrinja el libre ingreso o salida de la República del Perú de Juan Evo Morales Ayma”, agrega en el oficio.

Razones del impedimento de ingreso

Sin embargo, el impedimento de que Evo Morales entre al país se da por una cronología de hechos. Tras la caída de Pedro Castillo por su fallido autogolpe de Estado, el expresidente boliviano exigió que la familia del profesor rural sea resguardada y acusó a sus opositores de la medida.

La presidenta Dina Boluarte cuestionó las visitas de Evo Morales.

“La crisis política que afecta al hermano pueblo peruano, al Perú profundo especialmente, fue provocada por la conspiración permanente de la derecha fujimorista y medios derechistas contra un gobierno elegido en las urnas cuyo ‘delito imperdonable’ fue representar a los más pobres”, escribió el 7 de diciembre.

La postura de Morales cambiaría cuando se dieron las primeras acciones represivas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú, que provocó 28 fallecidos en los enfrentamientos. Ahí lanzaría sus críticas más severas contra el nuevo Gobierno de Dina Boluarte.

“Nuestra preocupación y repudio por la represión policial que ya provocó personas muertas y heridas en las movilizaciones del pueblo en Perú para reclamar la libertad del hermano Pedro Castillo y Asamblea Constituyente. Solidaridad para las familias de los hermanos fallecidos”, añadió.

Las declaraciones públicas de Morales provocaron, como era de esperarse, la reacción del Ejecutivo peruano. “Estamos conversando con Migraciones, para que, dentro de este contexto, veamos la situación de ingreso del señor Evo Morales al país. Creo que nadie, ninguna persona, ningún expresidente, ningún líder de otro país tiene porque intervenir en temas internos de un país”, sostuvo la presidenta Dina Boluarte en PBO Radio.

Evo Morales, Vladimir Cerrón y Alejo Apaza podrían ser procesados por traición a la patria si se haya culpabilidad

Recientemente, diputados de Bolivia y Chile lo responsabiliza a Evo Morales y sus operadores políticos se encuentran detrás del incremento de actos violentos en el país. Uno de ellos sería el grupo de apoyo al líder boliviano conocido como los “Ponchos Rojos”, vinculado al Movimiento al Socialismo (MAS), “fueron sorprendidos transportando balas para armar a los partidarios de Pedro Castillo”.

Por lo pronto, la Fiscalía de Puno decidió abrir una investigación preliminar contra Morales, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón y el exgobernador regional de Puno, Germán Alejo Apaza, por los presuntos delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria, en la modalidad de atentado contra la integridad nacional.

