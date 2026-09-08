Perros y gatos

Cuáles son las 8 plantas más tóxicas para los perros y qué efectos pueden causar

La Universidad de California estableció cuatro categorías para medir el nivel de riesgo de distintas especies, desde reacciones cutáneas y molestias hasta afecciones graves que pueden comprometer la salud de las mascotas

Ilustración en acuarela de un perro cobrador dorado sentado en un jardín rodeado de hortensias, tulipanes y narcisos.
Las plantas tóxicas pueden poner en riesgo a los perros cuando las olfatean, mastican o ingieren durante un paseo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante un paseo, es posible que un perro se detenga frente a una planta, la olfatee o incluso muerda alguna de sus partes. Aunque se trata de una conducta frecuente en muchos animales, puede representar un riesgo si el ejemplar pertenece a una especie tóxica.

Mientras algunas plantas apenas provocan irritaciones o malestares transitorios, otras pueden desencadenar cuadros clínicos de gravedad e incluso causar la muerte.

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De acuerdo con la guía de clasificación de toxicidad elaborada por la Universidad de California, existen distintas categorías para evaluar el riesgo que determinadas especies vegetales representan para los animales.

La escala abarca desde plantas capaces de provocar cuadros graves hasta aquellas que generan irritación cutánea o en la cavidad bucal.

Una veterinaria con uniforme azul examina a un perro golden retriever en una camilla. Un hombre sostiene la correa del perro. Al fondo se ven equipos médicos y estantes.
La Universidad de California clasifica la toxicidad de las plantas en cuatro clases según el tipo y la gravedad de los efectos en los animales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, una misma especie puede aparecer incluida en más de una categoría al mismo tiempo, ya que la clasificación contempla distintos tipos de efectos tóxicos posibles y no un único nivel de riesgo por planta.

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Cómo se clasifican las plantas según su toxicidad

La clase 1 corresponde al nivel de mayor peligrosidad y comprende especies que pueden provocar enfermedades graves o la muerte. La clase 2 reúne plantas de toxicidad menor, asociadas principalmente con síntomas como vómitos.

En la clase 3 aparecen aquellas que contienen cristales de oxalato, capaces de irritar la boca, la lengua y la garganta. La clase 4 está vinculada con la dermatitis, que puede manifestarse mediante erupciones o irritación cutánea. Dentro de este esquema aparecen ocho plantas señaladas por su potencial riesgo para los perros.

1. Rhododendron o azalea

El Rhododendron, conocido también como azalea, figura entre las especies de clase 1. La información compartida por la Universidad de California señala que incluso una pequeña cantidad ingerida puede llevar a un perro a necesitar atención veterinaria de emergencia. El riesgo adquiere especial relevancia en animales de menor tamaño.

El rhododendron o azalea figura entre las plantas tóxicas de mayor riesgo para perros y una pequeña cantidad puede exigir atención veterinaria de emergencia (REUTERS)
El rhododendron o azalea figura entre las plantas tóxicas de mayor riesgo para perros y una pequeña cantidad puede exigir atención veterinaria de emergencia (REUTERS)

2. Taxus baccata

El Taxus baccata también aparece asociado con una toxicidad capaz de resultar mortal. Sus agujas y las semillas presentes en sus frutos rojos constituyen las partes señaladas como especialmente peligrosas. La información de la Universidad indica que un pequeño puñado de agujas puede ser fatal para un animal.

3. Hortensias

Las hortensias están incluidas en las categorías 1 y 4 de la clasificación, por lo que su ingesta puede provocar irritaciones y malestares, y en casos de consumo abundante, derivar en cuadros graves.

Si un perro mastica o traga alguna de sus partes, puede presentar vómitos, diarrea, letargo o debilidad, dolor abdominal y salivación excesiva.

Un perro cobrador dorado sentado entre flores de hortensias azules, rosadas y violetas.
Las hortensias pueden causar vómitos, diarrea, letargo, dolor abdominal y salivación excesiva en perros, y en consumos abundantes derivar en cuadros graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Narcisos

Según la clasificación de toxicidad, los narcisos se encuentran en las categorías 2 y 4, lo que significa que la ingesta de sus partes o del agua en la que permanecen puede causar malestar o irritación. Por su frecuente uso ornamental, constituyen una especie que merece especial atención en hogares con mascotas.

5. Tulipa

La tulipa también está incluida en las categorías 2 y 4. Si bien se la considera una planta de toxicidad menor, sus compuestos tóxicos se concentran principalmente en los bulbos. Su ingesta puede causar trastornos gastrointestinales e irritación, por lo que en algunos casos es recomendable consultar al veterinario.

Maceta decorativa con tulipanes de colores vivos, ubicada en un entorno natural o doméstico. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los bulbos de tulipa concentran los compuestos tóxicos que pueden afectar a los perros (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Ruibarbo

El ruibarbo corresponde a la categoría 3, vinculada con la presencia de cristales de oxalato. Su ingesta puede provocar irritación en la boca, la lengua y la garganta, además de reducir de manera significativa los niveles de calcio en sangre.

En los casos más graves, estas sustancias pueden causar daño renal. Las hojas concentran la mayor cantidad de toxinas, por lo que resultan especialmente peligrosas.

7. Hiedra

La hiedra figura en las categorías 2 y 4 de la clasificación, lo que indica que puede provocar efectos de toxicidad menor, además de irritación o dermatitis por exposición. Si la planta roza la piel del animal, se recomienda lavar la zona con agua y jabón suave para retirar los aceites irritantes.

Primer plano de hiedra inglesa con hojas verdes cubriendo una pared de ladrillo roja y musgosa. Algunas hojas presentan gotas de agua y otras tonalidades marrones.
La hiedra puede provocar irritación cutánea y molestias tras el contacto o la ingesta (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Plantas de cebolla y ajo

Las plantas de cebolla y ajo están incluidas en la categoría 2, por lo que su ingesta puede ocasionar trastornos de toxicidad menor en los animales.

Aunque forman parte de la vida cotidiana por su uso alimentario, también pueden resultar perjudiciales para los perros si los consumen en determinadas cantidades.

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