Perros y gatos
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Cuidar varias mascotas mejora los hábitos diarios y la salud mental, según la psicología

Diversos estudios indican que quienes viven con más de un animal en su casa tienden a ser más organizados y metódicos. Además, experimentan menos estrés y mayor bienestar físico y emocional

Joven de cabello corto sonríe y ríe acostada boca abajo en una cama clara, entre un perro golden retriever a la izquierda y un gato atigrado a la derecha.
Convivir con varios animales en el hogar fomenta la organización y la responsabilidad, según investigaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tener varios animales de compañía puede aportar beneficios tanto para los animales como para las personas: mejora la socialización y la actividad física, por ejemplo de perros y gatos, y se asocia con efectos físicos y emocionales que van desde menor estrés hasta mejoras en indicadores como la presión arterial y la frecuencia cardíaca de sus tutores, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH).

Por el lado de los animales de compañía, tener dos perros o dos gatos no solo se hacen compañía, también pueden mantenerse activos entre sí cuando sus cuidadores están trabajando, durmiendo o fuera de casa. Eso disminuye el aburrimiento y evita que permanezcan solos.

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Por el lado de las personas, los efectos antiestrés de convivir con perros o gatos están comprobados por la ciencia. Interactuar con un perro puede disminuir el cortisol, la llamada hormona del estrés, y elevar la oxitocina, la hormona del apego, en humanos y animales.

Diversas investigaciones psicológicas señalan que convivir con varios animales contribuye a desarrollar mejores hábitos. Las personas que cuidan distintas mascotas establecen rutinas diarias para garantizar el bienestar de los animales a su cargo. Con el tiempo, quienes asumen estas responsabilidades tienden a mostrar mayor organización y responsabilidad y mejoran su calidad de vida.

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Un hombre y una mujer adultos mayores sentados en un sofá junto a un perro salchicha, con una estantería de libros y una ventana de fondo.
Los adultos mayores que conviven con mascotas experimentan menos estrés y soledad y reportan una mejor calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía de las mascotas también puede ayudar a las personas a atravesar la soledad y a lidiar con situaciones como el duelo, la depresión e incluso el trastorno por estrés postraumático, en el caso de los animales de servicio. A eso se suma un efecto social: salir a pasear con perros o gatos favorece las interacciones espontáneas con otras personas y convierte a los animales en un recurso para iniciar conversaciones.

No todos los beneficios se circunscriben a perros y gatos. Animales como aves, conejos o incluso peces pueden proporcionar compañía e influir positivamente en el estado de ánimo. Observar a estos animales puede alejar pensamientos negativos y contribuir a una sensación de calma.

“No hay una sola respuesta acerca de cómo una mascota puede ayudar a alguien con una condición específica”, explicó la doctora Layla Espósito, quien supervisa el Programa de Investigación en Interacción humano-animal de NIH. “¿Su objetivo es aumentar la actividad física? Entonces, podría beneficiarse si tiene un perro. Tendrá que pasear a su perro varias veces al día y, así, aumentará la actividad física. Si su objetivo es reducir el estrés, a veces observar a los peces nadando puede brindar una sensación de calma. Entonces, no hay un solo tipo que sirva para todos”.

Los beneficios para la salud mental de convivir con animales de compañía

Una persona arrodillada en la calle toca el asfalto con la mano, junto a un perro Golden Retriever con correa, en un día soleado.
Pasear con perros aumenta la actividad física diaria de los tutores y favorece las interacciones sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Fundación de Salud Mental del Reino Unido, cuidar de una mascota o varias puede ayudar a la salud mental de muchas maneras, entre ellas:

  • Aumenta la actividad física. Es probable que los dueños de perros saquen a pasear o a correr a sus mascotas todos los días. Esta puede ser una forma divertida de incorporar el ejercicio a la rutina diaria.
  • Proporciona compañía. Las mascotas pueden brindar una sensación de seguridad y alguien con quien compartir el día. Cuidarlas puede ayudar a sentirse querido y necesario. Esto puede ser especialmente valioso para las personas mayores o aquellas que viven solas.
  • Reduce la ansiedad. La compañía de una mascota puede ayudar a aliviarla.
Tres gatos, uno negro, uno blanco y uno atigrado con pelaje anaranjado, juegan en un jardín con plantas y flores.
Tener más de una mascota ayuda a establecer rutinas diarias que benefician tanto a los animales como a sus cuidadores (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Incrementa la autoestima. Las mascotas pueden ser excelentes oyentes, ofrecer amor incondicional y no critican.
  • Ayuda a conocer gente nueva. Los dueños de perros a menudo se detienen a charlar entre sí durante los paseos. Pero otros animales también pueden ser una forma de conocer gente: en tiendas de mascotas, clases de adiestramiento o grupos en línea, por ejemplo.
  • Da estructura al día a día. Alimentar, ejercitar y cuidar al animal de compañía puede ayudar a mantener una rutina diaria, lo que permitirá sentirse más centrado y concentrado. Le dará un propósito al día y una sensación de logro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los efectos antiestrés de convivir con perros o gatos están comprobados por la ciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Ofrece apoyo social y emocional a los adultos mayores. Quienes conviven con animales experimentan menos estrés y soledad y perciben una mejor calidad de vida. Además, se observan menores niveles de depresión entre quienes desarrollan un vínculo estrecho con sus mascotas.
  • Son útiles ante enfermedades crónicas como el Alzheimer y la demencia. Su presencia contribuye a reducir la angustia, la soledad y la depresión en personas diagnosticadas con estos trastornos, lo que repercute positivamente en su bienestar general.

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