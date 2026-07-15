Perros y gatos

Pasear a los perros cuando hace demasiado frío: cómo protegerlos

Los expertos advierten que la humedad, las superficies heladas y la menor actividad física son los principales factores que afectan la salud de los canes durante el invierno

Guardar
Google icon
Ilustración: perro naranja y blanco sentado, con manta azul, lágrimas y líneas onduladas de temblor sobre fondo celeste.
Los paseos de perros en invierno exigen cuidados especiales porque el frío y las heladas pueden afectar la salud de los canes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del invierno, las bajas temperaturas y las heladas frecuentes configuran un escenario desafiante para la salud de los perros. El frío puede representar un riesgo considerable, en especial cuando los termómetros descienden de forma abrupta o se mantienen en niveles muy bajos durante varios días. En estas condiciones, el cuidado de los canes adquiere un papel central, ya que su bienestar depende en gran medida de la protección que reciban frente a las condiciones meteorológicas severas.

A pesar de las adversidades, estos animales mantienen su entusiasmo por los paseos diarios, una actividad fundamental para su equilibrio físico y emocional. Sin embargo, tanto en las primeras horas de la mañana como durante la noche, la ausencia de sol incrementa el peligro de exposición al frío. En esos momentos, pueden quedar desprotegidos ante las bajas temperaturas, lo que puede derivar en problemas de salud si no se toman medidas adecuadas para resguardarlos.

PUBLICIDAD

Cuándo hace demasiado frío para pasear al perro

La tolerancia al frío varía según el tamaño, la raza, la edad y la condición física de cada animal, por lo que no existe una única temperatura universalmente válida para todos los perros. Sin embargo, existen señales claras y recomendaciones de expertos que permiten determinar el momento en que el clima puede resultar riesgoso para los canes.

Un perro bóxer de color marrón con un abrigo verde camina por un sendero con hojas secas y escarcha. Vapor sale de su boca. Árboles sin hojas y personas al fondo.
Las bajas temperaturas durante la mañana y la noche aumentan el riesgo en los paseos de perros en invierno por la falta de sol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer elemento a considerar es la temperatura ambiente. Según diversas fuentes, a partir de los 10 a 15 grados, especialmente durante la noche, muchos propietarios empiezan a preocuparse por la seguridad de sus perros al salir al exterior, destaca Ann Arbor Animal Hospital. Para la mayoría de las razas, el rango ideal para el ejercicio se sitúa entre 0 y 20 ℃; por encima o por debajo de este umbral, el riesgo aumenta, en especial para aquellos que son pequeños, de pelo corto, cachorros o muy mayores.

PUBLICIDAD

Cuando la temperatura desciende por debajo de 0 ℃, los perros miniatura o de bajo peso tienen más dificultades para tolerar el frío y pueden necesitar protección adicional o incluso evitar los paseos prolongados, indican los especialistas de Ann Arbor Animal Hospital.

El comportamiento del perro es otro indicador fundamental. Los signos de incomodidad frente al frío incluyen temblores, llanto, levantamiento alterno de las patas o la búsqueda de refugio. Si un perro muestra alguna de estas señales, conviene terminar el paseo y abrigarlo al llegar a casa, destacan desde Southern Cross Pet. Los dueños deben observar si dejan de moverse con normalidad, se encogen sobre sí mismos o se rehúsan a caminar, ya que estos comportamientos sugieren que la temperatura exterior es demasiado baja para continuar al aire libre.

De acuerdo con lo indicado por especialistas, no siempre es necesario suspender los paseos si el frío es moderado, especialmente en razas grandes y de pelaje denso que pueden disfrutar de actividades al aire libre incluso en invierno. No obstante, ante lluvias intensas o granizo, lo más recomendable es posponer las caminatas y optar por actividades dentro de casa para evitar riesgos innecesarios.

Un perro pequeño de pelo corto, con un abrigo gris, sentado frente a una puerta de madera. Detrás hay una ventana con gotas y ramas de árbol cubiertas de nieve.
La tolerancia al frío en los perros varía según el tamaño, la raza, la edad y la condición física de cada animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados generales para los perros en clima frío

Las patas de los perros son particularmente sensibles al frío. Los expertos citados recomiendan revisar frecuentemente si presentan zonas doloridas, grietas o cortes. Ante cualquier señal, es aconsejable aplicar una crema hidratante o bálsamo especial para patas y considerar el uso de botas para perros, especialmente si se transita por superficies heladas.

Al regresar del paseo, se debe secar bien al animal, prestando atención a estas zonas, el vientre y las almohadillas, ya que la humedad puede irritar la piel, explican expertos citados por The Independent. Si se detectan signos de sequedad o agrietamiento, existen cremas y ceras específicas seguras para mascotas recomendadas por veterinarios.

El entorno también influye en el bienestar del perro. Es importante mantener su cama elevada del suelo y alejada de corrientes de aire, proporcionando mantas adicionales para mejorar el aislamiento térmico. La ropa, como abrigos, es útil para razas pequeñas, de pelo corto o de piel delicada, que pierden calor más rápido. Estas prendas deben permitir el movimiento y la respiración sin rozaduras, y mantenerse limpias y secas después de cada uso.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En clima frío, los especialistas recomiendan proteger las patas, secar al perro al volver, usar abrigo cuando sea necesario y ajustar la alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el invierno, la actividad física al aire libre puede verse reducida por el mal tiempo. Por ello, se recomienda ajustar la alimentación: aunque es cierto que los perros gastan más energía para mantener su temperatura corporal, la menor actividad puede llevar a un aumento de peso si se sobrealimenta.

Lo ideal es adaptar el tamaño y tipo de las raciones según el nivel de ejercicio diario y evitar los excesos. Para suplir la falta de paseos largos, es útil fomentar el juego en interiores, utilizando juguetes interactivos, pistas de obstáculos improvisadas o juegos de búsqueda, de modo que el perro se mantenga activo y estimulado mentalmente, mencionan especialistas a The Independent.

Temas Relacionados

PerroPerrosAnimalesSaludNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Longevidad felina: cómo lograr que los gatos vivan más y mejor

Especialistas explican cuáles son los cuidados, hábitos y ambientes que favorecen una vida prolongada y saludable para los animales domésticos más independientes

Longevidad felina: cómo lograr que los gatos vivan más y mejor

Cómo proteger a perros y gatos del frío: cuidados clave para que no se enfermen en invierno

Si bien no hay una temperatura única que marque cuándo empiezan a sufrir las bajas temperaturas, existen señales que alertan y algunos hábitos que reducen riesgos. Qué recomiendan los especialistas

Cómo proteger a perros y gatos del frío: cuidados clave para que no se enfermen en invierno

Un entrenador de perros analizó por qué algunas razas son consideradas peligrosas y el papel que tienen los dueños

Cesar Millan, uno de los especialistas en adiestramiento canino más reconocidos, explicó los aspectos que recomienda tener en cuenta antes de elegir un animal de compañía y cómo el entorno influye en su convivencia con las personas

Un entrenador de perros analizó por qué algunas razas son consideradas peligrosas y el papel que tienen los dueños

Un estudio revela la sorprendente dieta de los gatos callejeros

Investigaciones científicas identificaron que estos felinos incorporan una amplia variedad de invertebrados y vertebrados a su alimentación, lo que evidencia su capacidad de adaptación y su impacto en la fauna urbana y rural

Un estudio revela la sorprendente dieta de los gatos callejeros

No es sólo por comodidad: por qué los gatos eligen dormir sobre la ropa de sus tutores

Encontrar a un felino instalado sobre una pila de prendas es una escena repetida para quienes conviven con ellos. La evidencia sugiere que no se trata de una elección basada únicamente de confort. Qué revela el olfato de los gatos

No es sólo por comodidad: por qué los gatos eligen dormir sobre la ropa de sus tutores

DEPORTES

Inglaterra-Argentina, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Argentina, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

A 40 años del Argentina-Inglaterra del 86: cambiaron los televisores y las reglas del juego, quedan los recuerdos como puente generacional

Argentina-Inglaterra: la historia y el presente de un clásico especial antes de una semifinal con peso propio

Sufrió como nadie a Maradona en México 86, se convirtió en “villano” de Argentina y sorprendió con un pedido de reconciliación

La tensión entre Bellingham y Tuchel que estalló en la previa de la semifinal entre Argentina y Inglaterra por el Mundial

TELESHOW

Gastón Soffritti recordó sus desaciertos en su carrera empresarial: “Soy más emprendedor que actor”

Gastón Soffritti recordó sus desaciertos en su carrera empresarial: “Soy más emprendedor que actor”

Las postales de las soñadas vacaciones de Wanda Nara con sus hijos en París: visita a Eurodisney y paseos por la Torre Eiffel

Flor Álvarez emocionó a Marcelo Tinelli al recordar sus inicios: de cantar en el subte a ser viral

Leonardo Sbaraglia mostró la intimidad de sus vacaciones en México junto a su novia: “Días perfectos”

Eugenia Tobal relató cómo vivió el duelo por su madre: “Después de seis años, ya no lloro todos los días”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra edificios residenciales en Odesa: al menos tres muertos y tres heridos

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra edificios residenciales en Odesa: al menos tres muertos y tres heridos

Rusia fue acusada de difundir desinformación a favor de la extrema derecha alemana antes de las elecciones

Australia anunció que promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos

El ex jefe militar boliviano que fue acusado por el golpe de Estado en 2024 obtuvo la prisión domiciliaria

La Fiscalía de Bolivia investiga un presunto reclutamiento de hombres para combatir con Rusia en la guerra de Ucrania