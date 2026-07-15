Pasear a los perros cuando hace demasiado frío: cómo protegerlos

Los paseos de perros en invierno exigen cuidados especiales porque el frío y las heladas pueden afectar la salud de los canes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del invierno, las bajas temperaturas y las heladas frecuentes configuran un escenario desafiante para la salud de los perros. El frío puede representar un riesgo considerable, en especial cuando los termómetros descienden de forma abrupta o se mantienen en niveles muy bajos durante varios días. En estas condiciones, el cuidado de los canes adquiere un papel central, ya que su bienestar depende en gran medida de la protección que reciban frente a las condiciones meteorológicas severas.

A pesar de las adversidades, estos animales mantienen su entusiasmo por los paseos diarios, una actividad fundamental para su equilibrio físico y emocional. Sin embargo, tanto en las primeras horas de la mañana como durante la noche, la ausencia de sol incrementa el peligro de exposición al frío. En esos momentos, pueden quedar desprotegidos ante las bajas temperaturas, lo que puede derivar en problemas de salud si no se toman medidas adecuadas para resguardarlos.

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Cuándo hace demasiado frío para pasear al perro

La tolerancia al frío varía según el tamaño, la raza, la edad y la condición física de cada animal, por lo que no existe una única temperatura universalmente válida para todos los perros. Sin embargo, existen señales claras y recomendaciones de expertos que permiten determinar el momento en que el clima puede resultar riesgoso para los canes.

Las bajas temperaturas durante la mañana y la noche aumentan el riesgo en los paseos de perros en invierno por la falta de sol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer elemento a considerar es la temperatura ambiente. Según diversas fuentes, a partir de los 10 a 15 grados, especialmente durante la noche, muchos propietarios empiezan a preocuparse por la seguridad de sus perros al salir al exterior, destaca Ann Arbor Animal Hospital. Para la mayoría de las razas, el rango ideal para el ejercicio se sitúa entre 0 y 20 ℃; por encima o por debajo de este umbral, el riesgo aumenta, en especial para aquellos que son pequeños, de pelo corto, cachorros o muy mayores.

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Cuando la temperatura desciende por debajo de 0 ℃, los perros miniatura o de bajo peso tienen más dificultades para tolerar el frío y pueden necesitar protección adicional o incluso evitar los paseos prolongados, indican los especialistas de Ann Arbor Animal Hospital.

El comportamiento del perro es otro indicador fundamental. Los signos de incomodidad frente al frío incluyen temblores, llanto, levantamiento alterno de las patas o la búsqueda de refugio. Si un perro muestra alguna de estas señales, conviene terminar el paseo y abrigarlo al llegar a casa, destacan desde Southern Cross Pet. Los dueños deben observar si dejan de moverse con normalidad, se encogen sobre sí mismos o se rehúsan a caminar, ya que estos comportamientos sugieren que la temperatura exterior es demasiado baja para continuar al aire libre.

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De acuerdo con lo indicado por especialistas, no siempre es necesario suspender los paseos si el frío es moderado, especialmente en razas grandes y de pelaje denso que pueden disfrutar de actividades al aire libre incluso en invierno. No obstante, ante lluvias intensas o granizo, lo más recomendable es posponer las caminatas y optar por actividades dentro de casa para evitar riesgos innecesarios.

La tolerancia al frío en los perros varía según el tamaño, la raza, la edad y la condición física de cada animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados generales para los perros en clima frío

Las patas de los perros son particularmente sensibles al frío. Los expertos citados recomiendan revisar frecuentemente si presentan zonas doloridas, grietas o cortes. Ante cualquier señal, es aconsejable aplicar una crema hidratante o bálsamo especial para patas y considerar el uso de botas para perros, especialmente si se transita por superficies heladas.

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Al regresar del paseo, se debe secar bien al animal, prestando atención a estas zonas, el vientre y las almohadillas, ya que la humedad puede irritar la piel, explican expertos citados por The Independent. Si se detectan signos de sequedad o agrietamiento, existen cremas y ceras específicas seguras para mascotas recomendadas por veterinarios.

El entorno también influye en el bienestar del perro. Es importante mantener su cama elevada del suelo y alejada de corrientes de aire, proporcionando mantas adicionales para mejorar el aislamiento térmico. La ropa, como abrigos, es útil para razas pequeñas, de pelo corto o de piel delicada, que pierden calor más rápido. Estas prendas deben permitir el movimiento y la respiración sin rozaduras, y mantenerse limpias y secas después de cada uso.

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En clima frío, los especialistas recomiendan proteger las patas, secar al perro al volver, usar abrigo cuando sea necesario y ajustar la alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el invierno, la actividad física al aire libre puede verse reducida por el mal tiempo. Por ello, se recomienda ajustar la alimentación: aunque es cierto que los perros gastan más energía para mantener su temperatura corporal, la menor actividad puede llevar a un aumento de peso si se sobrealimenta.

Lo ideal es adaptar el tamaño y tipo de las raciones según el nivel de ejercicio diario y evitar los excesos. Para suplir la falta de paseos largos, es útil fomentar el juego en interiores, utilizando juguetes interactivos, pistas de obstáculos improvisadas o juegos de búsqueda, de modo que el perro se mantenga activo y estimulado mentalmente, mencionan especialistas a The Independent.

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