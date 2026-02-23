Perros y gatos

La convivencia con perros grandes modifica el aire que se respira en espacios interiores, según científicos

Un estudio demostró que la presencia de canes altera la composición de gases, partículas y microbios del ambiente. Las razas grandes, como el mastín, son las que más impactan

Guardar
El contacto físico y el
El contacto físico y el movimiento de los perros liberan ráfagas de partículas y microorganismos provenientes de su pelaje, piel y secreciones (REUTERS / Andrew Kelly)

La convivencia diaria con perros implica más que compañía: la calidad del aire interior puede variar notablemente debido a su presencia, de acuerdo con investigaciones lideradas por el Laboratorio de Entorno Construido Orientado al Ser Humano (HOBEL) de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza (EPFL).

El estudio, publicado en la revista Environmental Science & Technology, reveló que los perros, en especial los de mayor tamaño, modifican el aire en espacios cerrados mediante la emisión de partículas, gases y microorganismos. En algunas situaciones, estos volúmenes superan incluso a los generados por las personas.

Los experimentos se realizaron en una cámara ambiental controlada en EPFL Friburgo, Suiza. Por primera vez se midió con precisión la influencia de los perros en la composición del aire doméstico.

La dieta y el metabolismo de los perros influyen en los gases liberados al ambiente

Dusan Licina, profesor de Hobel
Dusan Licina, profesor de Hobel Lab y Tatjana Arnoldi-Meadows,estudiante de doctorado que realizaron el estudio (Hobel Lab)

Tanto perros como humanos producen cantidades similares de dióxido de carbono y amoníaco; sin embargo, la proporción de amoníaco respecto al dióxido de carbono es mayor en los perros, algo que los especialistas atribuyen a la dieta rica en proteínas y a un metabolismo particular.

Durante las pruebas, los científicos compararon los cambios en el aire generados por humanos y perros. De acuerdo con un comunicado de EPFL, en momentos de juego, movimiento o cuando eran acariciados, los perros liberaron cantidades destacadas de partículas sólidas y líquidas: polvo, polen, restos vegetales y, sobre todo, microorganismos.

Este fenómeno fue más notable en los perros grandes, cuyos niveles de microorganismos llegaron a ser hasta cuatro veces superiores a los de las personas presentes en el mismo entorno.

Las partículas y microorganismos desprendidos por los perros provienen de su pelaje —que recoge residuos del exterior—, de su piel y de sus propias secreciones.

Cada acción como moverse, sacudirse o recibir caricias provocaba la liberación de “ráfagas” de partículas detectadas en tiempo real por los sensores de la cámara experimental. Este aumento en la diversidad microbiana puede tener efectos ambiguos.

La actividad de los perros y el nivel de contaminación microbiana en el hogar

La composición del aire varía
La composición del aire varía según el tamaño del perro, siendo las razas grandes las que más alteran la calidad y diversidad microbiana del ambiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dusan Licina, investigador de EPFL, señaló: “Un alto nivel de diversidad microbiana no es necesariamente una mala noticia”. Algunos estudios sugieren que la exposición a mayor variedad de microbios podría fortalecer el sistema inmunológico, especialmente en niños.

Sin embargo, Licina subrayó que “el impacto preciso sobre la salud humana aún se desconoce y puede variar según el individuo”.

Al analizar los gases principales, los especialistas constataron que perros y humanos emiten cantidades comparables de dióxido de carbono y amoníaco.

El amoníaco destaca por su olor fuerte e irritante y es un subproducto común de humanos y animales, derivado tanto de la piel como de la respiración. L diferencia clave radica en la proporción entre amoníaco y dióxido de carbono, superior en los perros.

Los investigadores descubrieron que la
Los investigadores descubrieron que la proporción de amoníaco a CO₂ es mayor en perros que en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Licina explicó que esto se relaciona con la alimentación rica en proteínas, el metabolismo característico y el patrón de respiración rápida propio de los canes para regular su temperatura.

Al final de la jornada, la emisión total de ambos gases tiende a igualarse entre perros y humanos. El tamaño del perro resulta determinante para su impacto en el aire interior.

Las razas grandes como el mastín o el boyero de Terranova pueden igualar o superar los niveles de emisiones humanas.

Las mediciones demuestran que estos perros dispersan desde el doble hasta cuatro veces más microorganismos que un adulto en reposo, especialmente durante periodos de actividad.

Las pruebas reprodujeron condiciones de un salón doméstico, lo que permitió observar cómo el movimiento, la interacción y el tamaño corporal inciden en los picos de contaminación microbiana y particulada. En total participaron siete perros, divididos en grupos de grandes y pequeños, junto a sus cuidadores.

Los perros generan hasta 40%
Los perros generan hasta 40% menos compuestos derivados del ozono que los humanos, debido a diferencias en la composición cutánea y reactividad química (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también detectó diferencias importantes en las reacciones químicas asociadas a la presencia de perros y humanos.

Al introducir ozono en el ambiente, este reacciona con los lípidos de la piel humana —como el escualeno— y produce compuestos secundarios como aldehídos, cetonas y partículas ultrafinas. Aunque los perros no sintetizan escualeno, los restos cutáneos humanos depositados en su pelaje pueden reaccionar con el ozono.

Pese a recibir caricias continuas, los perros generaron en promedio 40% menos productos derivados del ozono que las personas presentes. Este dato confirma que la contribución química de los perros a la contaminación por ozono es inferior a la de los humanos, lo que permite comprender mejor las interacciones químicas en espacios habitados conjuntamente.

Los autores, encabezados por Dusan Licina, coinciden en que la evidencia sobre los posibles riesgos o beneficios todavía es limitada y su impacto puede variar entre individuos.

“Simplemente proporcionamos cierta claridad científica sobre factores que antes solo se conocían superficialmente”, puntualizó Licina a ambos medios.

Además, remarcó que “estos resultados ofrecen factores de emisión cuantitativos que pueden integrarse en los modelos de calidad y exposición del aire interior”.

Temas Relacionados

Calidad Del Aire InteriorPerroscontaminaciónmicrobiosúltimas noticias

Últimas Noticias

Día Mundial del Gato: Larry, el felino que vio pasar seis ministros británicos y es influencer en redes

Acaba de cumplir 15 años en Downing Street, la residencia oficial del jefe del Gobierno británico. Los niños que visitan su hogar preguntan por él y no por los mandatarios. “Los líderes son transitorios, pero Larry permanece”, dice su cuenta de X

Día Mundial del Gato: Larry,

Por qué convivir con un gato es bueno para la salud mental

En el Día Mundial de los felinos domésticos, las investigaciones señalan que ayudan a disminuir la ansiedad y brindan apoyo emocional en situaciones de crisis o soledad

Por qué convivir con un

El mayor mapa genético del cáncer en gatos identificó similitudes con los tumores humanos

Una investigación internacional obtuvo el primer oncogenoma felino a gran escala. Detectaron mutaciones clave que podrían inspirar nuevas terapias y el trabajo conjunto entre veterinaria y medicina

El mayor mapa genético del

Día Mundial del Gato: 9 curiosidades sobre estos felinos reveladas por la ciencia

Investigaciones ofrecen respuestas inesperadas sobre el comportamiento, la biología y la relación de estos animales con su entorno y las personas

Día Mundial del Gato: 9

No solo perros: los pequeños animales domésticos también favorecen la salud mental infantil

Dos investigaciones europeas revelaron que la convivencia estable con hámsteres, conejos, tortugas o peces brinda beneficios emocionales a los niños

No solo perros: los pequeños
DEPORTES
Se confirmaron las lesiones de

Se confirmaron las lesiones de Juanfer Quintero, Franco Armani y Kendry Páez en River Plate: cuánto tiempo estarán sin jugar

La impactante imagen del futbolista que sufrió un brutal choque con el arquero rival en la Serie A y se desmayó

“Tres días de fiesta”: la singular estrategia de Guardiola para quitarles presión a los jugadores del Manchester City

Respira la selección argentina: se confirmó la gravedad de la lesión de Lisandro Martínez

La decisión del Benfica tras la suspensión provisional de Prestianni para el partido contra el Real Madrid por la Champions

TELESHOW
Sebastián Graviotto conoció a Timoteo,

Sebastián Graviotto conoció a Timoteo, su hijo con Juana Repetto: el encuentro más esperado

Momo Benavides: “Me ofrecieron entrar en política y siempre dije que no”

Adabel Guerrero reveló detalles de cómo es el vínculo de la China Suárez con los padres de sus hijos: “Madraza”

Jimena Monteverde le envió un mensaje a Mirtha Legrand por su cumpleaños y preparó los tres platos favoritos de La Chiqui

Cacho Deicas presentó su primera canción tras su salida de Los Palmeras: “Esto va a matar”

INFOBAE AMÉRICA

¿Puede existir vida cuando los

¿Puede existir vida cuando los mares llegan a -15 °C? El misterio de la “Tierra bola de nieve” bajo la lupa de la ciencia

La OMS alertó de un aumento del 20% en los ataques contra el sistema sanitario ucraniano en 2025

Suiza congeló más de USD 880 millones en activos vinculados a Nicolás Maduro y su entorno

Fósiles prehistóricos, ríos subterráneos y estalagmitas gigantes: así es Hang Son Doong, la cueva más grande del mundo

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional acusó a Duterte de haber autorizado asesinatos en Filipinas