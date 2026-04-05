Nueva York estudia permitir deducciones de impuestos a quienes tengan mascotas

Un proyecto de ley en Nueva York propone un alivio fiscal para quienes conviven con perros o gatos, reconociendo los gastos de su cuidado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una propuesta de ley en la Asamblea Estatal de Nueva York busca aliviar la carga económica de quienes sean dueños de mascotas al conceder un crédito fiscal de hasta USD 900 anuales para quienes mantengan hasta dos animales de compañía, con entrada en vigor planeada para el año fiscal 2026.

La medida cubriría gatos y perros, y permitiría deducir tanto gastos cotidianos como veterinarios, en contraste con las regulaciones actuales que excluyen a los animales de las deducciones tributarias federales, según informaron diferentes medios estadounidenses.

La iniciativa detalla la posibilidad de deducir USD 150 por animal para insumos diarios y USD 300 por animal para atención médica, alcanzando un tope conjunto de USD 900 por declaración. Esta cifra supera anteriores intentos en el estado, como el crédito de USD 100 por adopción impulsado por la asambleísta Rebecca Seawright, y representa la primera vez que se presenta un proyecto orientado específicamente a quienes poseen perros o gatos en su hogar, según señala The New York Sun.

La iniciativa busca que los propietarios puedan descontar hasta 900 dólares anuales en su declaración impositiva por gastos relacionados a sus mascotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deducción incluye alimentación, artículos y atención veterinaria

El texto apoyado por los asambleístas Steven Raga y Rebecca Seawright indica que sólo califican los perros o gatos mantenidos principalmente como compañía, exceptuando especies de trabajo, animales de cría o empleados en investigaciones.

Quienes soliciten el crédito deberán presentar comprobante de propiedad y documentación de los gastos ante el Departamento de Impuestos estatal, tal como confirmó NBC New York.

Los gastos contemplados incluyen alimentos, correas, arneses, productos de aseo, transportadoras, juguetes y otros insumos esenciales para el bienestar animal. Bajo el rubro veterinario, se reconocen las consultas anuales, medicamentos, controles y atenciones de urgencia, siempre que los procedimientos sean certificados como necesarios por un profesional, de acuerdo con el proyecto revisado por National Today.

El beneficio cubriría desde alimento y productos básicos, hasta consultas médicas, medicamentos y emergencias veterinarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cambia respecto a la ley federal y por qué es destacado en Nueva York

La propuesta responde, en parte, a los elevados costos asociados a la manutención de animales en Nueva York, donde actualmente no existe un alivio impositivo a nivel estatal y la mayoría de los dueños no pueden deducir mascotas en sus impuestos federales.

The New York Sun señala que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) sólo permite deducciones para animales de asistencia certificados, excluyendo a perros y gatos considerando como mascotas de compañía. Esta situación cobró relevancia recientemente cuando la abogada Amanda Reynolds demandó al IRS después de que rechazaron registrar a su perro Finnegan como dependiente en la declaración federal.

El asambleísta Steven Raga, citado por The New York Sun, puntualizó: “Nadie debería verse obligado a elegir entre sostenerse o cuidar a la familia”. El texto fue remitido a la Comisión de Medios y Arbitrios para evaluación.

A diferencia de la normativa nacional, que sólo contempla animales de asistencia, esta propuesta extendería el alivio fiscal a cualquier perro o gato de compañía en el estado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respuesta directa: Quiénes serían beneficiados y cuál es la implicancia práctica

La medida excluye especies destinadas a cría, trabajo o experimentación. De ser aprobada, convertiría a Nueva York en el primer estado en Estados Unidos que establece un beneficio fiscal explícito vinculado a la tenencia responsable de animales de compañía, según informa National Today.

Quienes impulsan la medida sostienen que el crédito busca facilitar el cumplimiento de los requisitos de cuidado para perros y gatos, extendiendo beneficios tributarios actualmente reservados para quienes poseen animales de asistencia.

Hasta el momento, el proyecto permanece en trámite legislativo a la espera del aval de la Legislatura y la firma del gobernador para su entrada en vigor, conforme reportan NBC New York y ABC7 New York.