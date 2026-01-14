Las emocionantes demostraciones de rescate acuático de perros entrenados y guardavidas en Cariló

La selección genética y el adiestramiento lúdico garantizan el bienestar animal y la preparación física óptima para el rescate

La demostración de rescate acuático canino realizada en las playas de Cariló reunió a veraneantes con el objetivo de visibilizar los alcances del entrenamiento responsable y el bienestar animal, además de resaltar el valor social que los perros de rescate aportan en situaciones de emergencia.

Según la Asociación Civil Escuela Canina de Catástrofe (ACECC), encargada del entrenamiento, este tipo de exhibiciones abiertas genera una mayor comprensión sobre el aporte de estos equipos en la seguridad costera y fortalece el vínculo entre los animales, sus cuidadores y la comunidad.

Entre los desafíos más recientes identificados por el presidente de ACECC, Juan Carlos Lombardi, se encuentra la integración eficaz de canes junto a guardavidas en operativos reales. Lombardi explicó a Infobae que, especialmente en la Costa Atlántica, el perro cumple un rol esencial al acompañar al socorrista en la remoción de víctimas en aguas agitadas.

La cooperación entre perros y socorristas es fundamental para la eficacia de los operativos de rescate acuático en playas argentinas

“El gran desafío es socializar y darle fuerza al perro para romper las olas y penetrar; es mucho más rápido nadando el perro y así complementa ayuda con su chaleco a remolcar a las víctimas mientras el guardavidas da sus primeras atenciones a la víctima. ”Esta cooperación ya es habitual en playas europeas, donde la presencia canina ha incrementado la eficacia de los rescates", dijo.

Durante la actividad, realizada en el Balneario Divisadero de Cariló, los asistentes observaron de cerca el proceso de formación, obediencia y destreza de los perros, reconocidos por su capacidad avalada por la Federación Cinológica Internacional (FCI).

Esta formación abarca tres ámbitos: en tierra, se desarrolla la obediencia básica, la socialización y los ejercicios iniciales que luego se trasladarán al agua; el entrenamiento acuático incluye sesiones de nado, juegos, saltos desde embarcaciones y trabajos de traslado de objetos; en el hogar, se refuerza la capacidad del perro para distinguir entre los comandos operativos y las reglas cotidianas. La supervisión veterinaria constante es indispensable, ya que el control de la salud asegura tanto el rendimiento como el bienestar de los animales participantes.

Los controles veterinarios exhaustivos antes y después de cada intervención aseguran la salud de los perros de rescate

Los controles físicos y de salud previos y posteriores a cada intervención son exhaustivos, según precisó el doctor Juan Atilio Di Paolo, veterinario y asesor técnico de Royal Canin, que proporciona el alimento a los perros. Se incluyen exámenes físicos primarios y secundarios, análisis de sangre, orina, coproparasitológico y evaluaciones cardiológicas. “Estos controles aseguran un estado completo de salud óptimo para la alta exigencia”, afirmó. “Una vez constatado el estado de salud general, se evalúa rutinariamente, durante y después de la actividad el estado de salud general mediante el examen físico primario y secundario”.

La alimentación específica, dijo Di Paolo, “es, sin lugar a dudas, la única forma en la que estos perros obtendrán todos los nutrientes que necesitan para cubrir sus altísimos requerimientos.” Una dieta diseñada para cubrir las necesidades precisas repercute, además, en la prevención de lesiones y en una óptima condición física y cognitiva.

La selección genética y el proceso de entrenamiento representan etapas fundamentales para ACECC. Lombardi señaló: “Lo que buscamos mucho es la línea genética para lograr que nuestros perros tengan un buen olfato y una buena motivación muy estable en el proceso de entrenamiento. Desde su primer día tras el nacimiento vamos fortaleciendo todas sus cualidades para lograr que nos dé todo, con un gran vínculo con su guía”.

La alimentación específica y el seguimiento nutricional contribuyen a la condición física y cognitiva de los animales

La formación inicial, dijo, concluye, generalmente, entre los seis y los doce meses, y culmina con la evaluación de la FCI. Todo el adiestramiento se basa en la recompensa mediante juego y alimento, eliminando cualquier componente coercitivo, aseguró.

La capacitación de estos animales no se limita solamente a los rescates en superficie. Según Lombardi, los perros elaboran un aporte distintivo gracias a su olfato en la localización de víctimas sumergidas: “Su extraordinario sentido del olfato les permite localizar cuerpos, incluso en condiciones complejas; por este motivo, su entrenamiento es cotidiano y exige un alto nivel de precisión y disciplina”. Esta metodología de trabajo permite que la ayuda canina cubra tanto el remolque de víctimas como la búsqueda específica en entornos adversos.

La actividad física regular y la ausencia de coacción caracterizan el programa de ACECC, donde cada perro realiza rutinas voluntarias de entre 30 y 45 minutos en cinta y al menos media hora de nado diario. Lombardi insistió en que solo aquellos animales que asumen la preparación como un acto lúdico y natural logran superar los retos que se presentan en operaciones reales. “La preparación física de nuestros perros es sin ninguna obligación; debe ser un trabajo que el perro disfrute hacerlo. Realiza solo entre 30 y 45 minutos, solo sobre una cinta para correr se sube solo y se queda, después ingresa en la pileta se tira de cabeza y nada por lo menos 30 minutos, conoce su salida y nadie lo obliga”, explicó. Además, el control veterinario establece qué musculatura conviene fortalecer y qué ejercicios resultan más adecuados en cada caso.

El entrenamiento diario en tierra y agua es clave para desarrollar la obediencia, la socialización y las destrezas necesarias en emergencias

En relación con la detección y el manejo de señales de estrés o fatiga en los perros de rescate, Lombardi detalló que las verdaderas alertas provienen de la conducta del animal frente al juego o la comida y que solo aquellos canes que aceptan de forma voluntaria los ejercicios pueden afrontar con éxito los desafíos.

La actividad celebrada en Cariló coincidió con el segundo año consecutivo de presencia de la ACECC en la Costa Atlántica.