Innovación en la salud de las mascotas: una startup desarrolla fármacos para prolongar la vida de los perros

La fundadora Celine Halioua impulsa la longevidad animal con apoyo de inversores y experiencia en biomedicina (Crédito: Forbes/Ethan Pines)

En el mundo de la biotecnología, pocas ideas generan tanto interés como la posibilidad de prolongar la vida de las mascotas. En Estados Unidos, donde existen cerca de 90 millones de perros distribuidos en unos 60 millones de hogares, el apego emocional hacia estos animales y el creciente gasto en su cuidado abrieron un nicho de mercado de alto potencial.

Solo en 2024, los dueños de perros gastaron un promedio de USD 1.852 por mascota, un 6% más que en 2023, según la Asociación Médica Veterinaria Americana.

En este escenario se posiciona Loyal, una compañía de San Francisco que desarrolla medicamentos para retrasar el envejecimiento canino. Fundada por Celine Halioua, la empresa recaudó USD 135 millones en capital y USD 20 millones en deuda de riesgo de inversores como Bain Capital, First Round, Khosla Ventures y Valor Equity Partners.

La meta es llevar al mercado, en 2026, la primera pastilla para la longevidad dirigida a perros mayores, con sabor a carne y diseñada para imitar los efectos de una dieta baja en calorías.

Un enfoque científico con motivación personal

Halioua, de 30 años, cuenta con experiencia en investigación biomédica y fue jefa de personal del Longevity Fund, el primer fondo de capital riesgo centrado en biotecnologías de longevidad.

Estudios en labradores retrievers evidencian que ajustar la alimentación puede extender años de vida, sentando bases para nuevas terapias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su interés por el envejecimiento saludable se consolidó tras estudiar los efectos de la restricción calórica en animales y conocer el caso de los labradores retrievers, cuya esperanza de vida se prolongó casi dos años al reducir su ingesta calórica un 25%. “No me parece lógico esperar a que a estos animales se les diagnosticara una enfermedad terminal aguda para intentar intervenir y ayudarlos”, comentó Halioua.

La inspiración también es personal: su perra Della, una mestiza de rottweiler rescatada, representa para ella el impacto emocional del envejecimiento canino. “Me di cuenta de que hacer esto en humanos requeriría miles de millones de dólares, problemas de patentes y traumas, pero se podría hacer en perros”, señaló Halioua a Forbes.

Productos en desarrollo y regulaciones

El primer medicamento de Loyal apunta a perros de 10 años o más y busca regular su metabolismo para simular los beneficios de una dieta reducida en calorías.

La compañía avanza bajo el programa de aprobación condicional de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para medicamentos veterinarios innovadores, lo que permite su comercialización tras demostrar seguridad y capacidad de fabricación, con un plazo de cinco años para completar los estudios de eficacia.

La empresa biotecnológica de San Francisco busca retrasar el envejecimiento canino con medicamentos innovadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

En febrero de 2025, la FDA determinó que el fármaco de Loyal tenía una “expectativa razonable” de eficacia, lo que permitió avanzar hacia su aprobación condicional.

El medicamento se está probando en un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo, donde ni veterinarios ni dueños saben qué perros reciben el fármaco, garantizando resultados objetivos. Participan 1.300 perros en más de 70 clínicas de Estados Unidos, siendo el mayor estudio de este tipo realizado con animales.

Un segundo objetivo: los perros grandes

Además de la fórmula para perros mayores, Loyal trabaja en un medicamento específico para razas grandes, cuya esperanza de vida suele ser más corta. Este fármaco busca limitar una hormona del crecimiento más abundante en estos animales.

La base del tratamiento es una molécula desarrollada por Crinetics Pharmaceuticals para tratar problemas humanos relacionados con el exceso de esta hormona, ya probada en ratas y perros.

Loyal desarrolla un fármaco para perros de razas grandes que aprovecha una molécula probada en humanos, ratas y perros para limitar la hormona del crecimiento y prolongar la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Steve Betz, cofundador y director científico de Crinetics, la coincidencia de intereses permitió aprovechar un compuesto clínico con potencial en el ámbito veterinario. Desde la perspectiva de Loyal, esta colaboración ofrece una ventaja en tiempo y pruebas previas.

Trayectoria y visión empresarial

Nacida en Austin, Texas, Halioua creció en un hogar rodeado de animales rescatados. Su madre, inmigrante marroquí con doctorado en nutrición, y su padre, inmigrante alemán carpintero, fomentaron su interés por la ciencia.

Tras comenzar estudios de arte en la Universidad de Texas, se orientó hacia la biología y la medicina preventiva, participando en investigaciones neurológicas y en proyectos de medicina regenerativa.

En 2019, conoció al inversor Greg Rosen, quien compartía su interés por la longevidad animal. En enero de 2020, lanzaron Loyal con USD 4,5 millones de financiación inicial.

La crianza en un hogar con animales rescatados y la influencia de sus padres fomentaron la pasión de Halioua por la ciencia y la investigación (Captura de video: YouTube/Forbes)

El primer enfoque fue una inyección de terapia génica, descartada por su elevado coste y riesgos asociados. La estrategia cambió hacia pastillas e inyecciones convencionales, más seguras y accesibles, con un precio estimado de menos de USD 150 al mes.

Potencial de crecimiento

La compañía figura en la lista Forbes de Próximas Startups de Mil Millones de Dólares 2025, junto a empresas de inteligencia artificial y otros sectores. El inversor Vinod Khosla declaró a Forbes: “Hay cosas demasiado importantes como para no intentarlas. Loyal estaría entre ellas, y parece haber funcionado bastante bien”.

Aunque el enfoque inicial está en el mercado veterinario, Halioua considera que estos desarrollos podrían abrir la puerta a medicamentos de longevidad para humanos. “Creo que el público en general quedará maravillado cuando se dé cuenta de que puede ir al veterinario y conseguir un medicamento para prolongar la vida de sus perros”, afirmó a Forbes.