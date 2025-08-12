Perros y gatos

5 datos sorprendentes sobre los gatos naranjas: la ciencia detrás de su color, su carácter y por qué casi todos son machos

Un resumen sustentado en National Geographic y estudios científicos explica por qué estos animales son mayormente machos y analiza las claves genéticas y de carácter que los distinguen dentro del mundo felino

Por Fausto Urriste

Guardar
La genética explica por qué
La genética explica por qué la mayoría de los gatos naranjas son machos, pero no determina su personalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gatos naranjas, conocidos por su carisma y popularidad en internet, despertaron el interés de científicos y amantes de los animales por igual.

Un trabajo de la Universidad de California, Davis, publicado en Applied Animal Behaviour Science, analizó el comportamiento de más de mil gatos domésticos y encontró que, si bien los dueños describían a los ejemplares naranjas como más sociables y afectuosos, las diferencias reales en su temperamento eran mínimas frente a otros colores.

La genética, la percepción popular y la curiosidad sobre su temperamento generaron mitos y estudios sobre estas criaturas. A continuación, cinco datos clave que explican el enigma de los gatos naranjas desde una perspectiva científica.

1. El color naranja no define una raza

Contrario a lo que muchos creen, el pelaje naranja no define una raza exclusiva. Esta tonalidad puede aparecer en diversas razas felinas, incluyendo Maine Coons, munchkins, bobtails americanos y siberianos.

Estudios científicos desmienten que el
Estudios científicos desmienten que el color naranja defina el temperamento de los gatos domésticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenotipo “naranja” se presenta en gatos domésticos con antecedentes genéticos diversos, lo que provocó un debate sobre si existe realmente una “personalidad naranja” o si se trata de generalizaciones influenciadas por el color y la raza.

2. Casi todos los gatos naranjas son machos, y la genética tiene la explicación

La razón por la que la mayoría de estos felinos son machos reside en su herencia genética. Investigaciones recientes identificaron el gen ARHGAP36, responsable de la pigmentación naranja, situado en el cromosoma X.

Para que una hembra sea naranja, debe heredar dos copias del gen, mientras que los machos solo necesitan una. Esto hace que aproximadamente el ochenta por ciento de los gatos naranjas sean machos. La diferencia genética influye en la distribución del color, estando relacionada con ciertos rasgos de comportamiento observados en estos animales.

3. ¿Ser naranja implica ser travieso?

El color naranja puede aparecer
El color naranja puede aparecer en diversas razas felinas, no es exclusivo de una sola (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abundan videos y relatos de comportamientos traviesos en gatos naranjas: saltos temerarios, persecuciones inesperadas o situaciones cómicas conquistaron plataformas digitales. Sin embargo, los estudios científicos desmitifican la idea de que el tono del pelaje determina el nivel de picardía.

La investigación más citada, realizada en la Universidad de Pensilvania y publicada en el Journal of Veterinary Behavior, evidenció que, aunque las personas perciben a estos felinos como más extrovertidos, los gatos naranjas tienden a mostrar mayor agresividad por miedo ante extraños y un interés especial por las presas. No existe una base concluyente que vincule directamente el color del pelaje con una personalidad traviesa.

4. El poder de la percepción: la influencia del sesgo humano

La imagen de estos gatos como sociables o traviesos está sostenida en buena medida por la percepción de sus propietarios. Las encuestas analizadas en distintos estudios revelan que la simpatía hacia el color puede influir sobre el modo en el que interpretamos sus comportamientos.

Los gatos naranjas son percibidos
Los gatos naranjas son percibidos como sociables y traviesos, pero la ciencia no respalda esta generalización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carlo Siracusa, científico clínico y experto en comportamiento animal, enfatiza que la mayoría de los datos sobre la personalidad provienen de cuestionarios respondidos por dueños, los cuales pueden estar condicionados por experiencias personales y expectativas previas.

5. La genética y el comportamiento: una relación en estudio

Aunque se comprobó que el gen ARHGAP36 se expresa tanto en el pelaje como en el cerebro y las glándulas hormonales, aún no se estableció un vínculo directo entre este gen y la personalidad felina. Hiroyuki Sasaki, genetista de la Universidad de Kyushu, explicó que las células pigmentarias y las neuronas comparten origen embrionario, lo que sugiere la posibilidad de cierta relación genética entre color y carácter.

Sin embargo, esta hipótesis se considera especulativa, pues todavía faltan pruebas concluyentes para afirmar que una mutación genética pueda determinar el temperamento de los gatos naranjas.

Expertos insisten en que la
Expertos insisten en que la personalidad de cada gato es única y depende de múltiples factores (Imagen ilustrativa Infobae)

La ciencia continúa investigando el complejo universo de los gatos domésticos. Aunque los mitos sobre los gatos naranjas persisten, los expertos coinciden en que la personalidad de cada animal surge de múltiples factores y no puede explicarse únicamente por el color de su pelaje.

La naturaleza de estos felinos sigue siendo un misterio fascinante, capaz de inspirar admiración y curiosidad tanto en científicos como en quienes comparten su hogar con ellos.

Temas Relacionados

Gatos naranjasGen ARHGAP36Comportamiento de gatosGenética felinaCarlo SiracusaUniversidad de PensilvaniaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Qué son los “ojos de cachorro”, la estrategia canina que conquista corazones humanos

Los perros cuentan con músculos faciales que evolucionaron para generar una conexión emocional con los humanos, facilitando la comunicación y la adopción, según un estudio citado por National Geographic

Qué son los “ojos de

Cuáles son los beneficios del caldo de huesos para los perros, según los expertos

Puede ofrecerse como complemento diario, solo o mezclado con otros alimentos. Cómo prepararlo de forma casera

Cuáles son los beneficios del

Qué revela el comportamiento de los gatos al seguir a sus dueños

Los cambios en la conducta pueden indicar desde necesidad de atención hasta posibles cuadros de estrés o enfermedades, según expertos en comportamiento felino y veterinaria citados por HowStuffWorks

Qué revela el comportamiento de

Qué razas de perro corren mayor riesgo de tener sobrepeso, según un estudio

Una investigación en Estados Unidos reveló que la combinación de factores genéticos, urbanos y el control alimentario de los tutores aumenta la motivación canina por la comida

Qué razas de perro corren

Qué deben comer los gatos: los consejos de los veterinarios para cuidar su nutrición y bienestar

En el Día Internacional de los felinos domésticos, un repaso por medidas que ayudan a mantener el peso ideal y a prevenir enfermedades

Qué deben comer los gatos:
ÚLTIMAS NOTICIAS
El polémico exabogado de la

El polémico exabogado de la tía de Loan Peña va a juicio por estafas

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: las últimas noticias sobre el crimen de Coghlan hoy, 12 de agosto

Ni contenedor, ni prefabricada: Tiny House, la casa que se consigue por $880.000 lista para instalar

Crisis en los kioscos: cerraron 16.000 locales en el último año y el sector cae a mínimos históricos

Misterio en Coghlan: declara el albañil que encontró los restos de Diego Fernández Lima

INFOBAE AMÉRICA
Crisis económica en Irán: el

Crisis económica en Irán: el régimen aprobó un plan para eliminar cuatro ceros de su moneda nacional

Fito Páez presentó su nuevo libro: “Lo poético también es una madre dando la teta”

“Van por nafta pero te clavan un surtido”: advierten al gobierno uruguayo por tours de compras en Argentina

Las medidas que tomaron vecinos de un country en Uruguay luego de allanamientos y presencia de narco

Uruguay: la Iglesia se expresó contra el proyecto de eutanasia a horas de su debate en el Parlamento

TELESHOW
Las fuertes indirectas del exnovio

Las fuertes indirectas del exnovio de Tamara Báez luego de confirmarse la reconciliación con L-Gante

La felicidad de Marta Fort por cumplir un sueño que esperó muchos años: “Se viene una nueva etapa”

Las románticas fotos de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en la noche porteña: besos, abrazos y miradas cómplices

Alejandra Maglietti fue mamá por primera vez: la tierna foto de su hijo Manuel

El doble robo entre Lali y Miranda! que produjo un caos en La Voz Argentina: “No me pueden decir esto”