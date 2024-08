El proyecto de Ley Sintientes: los animales deben dejar de ser tratados como cosas

Los animales, desde las criaturas más pequeñas hasta los más majestuosos, demostraron a lo largo del tiempo que son seres sintientes con una capacidad notable para experimentar una amplia gama de emociones. La investigación científica reveló que estas criaturas no solo perciben el dolor y el placer, sino que también muestran signos de alegría, tristeza, miedo y empatía. Estos hallazgos cambiaron profundamente la comprensión humana sobre su bienestar.

La Declaración de Cambridge, presentada en 2012, marcó un hito significativo en la discusión sobre los derechos animales al reconocer formalmente que los animales no humanos tienen una capacidad única para sentir emociones y sufrimiento. Este documento, respaldado por un grupo de prominentes científicos y expertos en ética animal, implica una responsabilidad moral y ética hacia el bienestar de estos seres.

En esto se basa el proyecto de Ley Sintientes, que se encuentra actualmente en el Congreso de la Nación. Tiene como objetivo el modificar el Código Civil y Comercial de la Argentina para que se considere a los animales como “personas no humanas sintientes” y se los pueda retirar de su categoría actual como objetos o “cosas”. De esta manera se les podría brindar la dignidad y los derechos que merecen.

En un nuevo capítulo de Data Animal, la actriz y fundadora de Movimiento por los Sintientes, Liz Solari, resaltó la importancia del reconocimiento legal de la sintiencia de los animales, y detalló la influencia que proyectos de ley como Sintientes y la llamada “Ley Conan” tendrían sobre la industria alimentaria.

Las denuncias contra el maltrato animal aumentaron gracias a la concientización social, pero las herramientas legales son precarias (Pixabay)

“La jurisprudencia en Argentina ha avanzado mucho. Somos un país líder en fallos de jueces que han considerado a diferentes animales, desde chimpancé, puma, perros, gatos, caballos, como persona no humana sujeto de derecho. La sociedad concibe a los animales como seres sintientes”, resaltó Solari.

Debido al reconocimiento a nivel mundial de los animales como seres sintientes a partir de la Declaración de Cambridge, desde el movimiento fundado por la actriz consideran que es el momento ideal para que se apruebe esta ley en el país.

-¿Qué pasaría si se aprueba esta ley?

-Argentina estaría en la vanguardia de los derechos animales, porque seríamos uno de los primeros países en dar el paso de considerarlos sintientes y sujetos de derecho. Después lo que pasaría sería que las adopciones, por ejemplo, pasarían a ser legítimas. Los animales pasarían a ser considerados como parte de la familia. Habría actividades que se prohibirían. Todo tipo de actividad que hostilice, parodie, torture, dañe a los animales, tendría que ser prohibida.

La Declaración de Cambridge de 2012 reconoció formalmente a los animales no humanos como seres sintientes, lo que marcó un hito en la discusión de bienestar animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Solari destaca que podría ser un gran instrumento en las manos de los jueces para abordar casos que suceden diariamente. Las denuncias contra el maltrato animal aumentaron en el último tiempo en gran parte gracias a la concientización social, pero las herramientas legales que existen son precarias.

“Es hora de que la ley se ponga a la altura de lo que está pasando con la conciencia social y con lo que está pasando con la jurisprudencia”, declaró la modelo.

-Una de las cosas que plantea la ley es cómo prohibir ciertas prácticas crueles hacia los animales. Cuando hablamos de estas prácticas crueles, ¿a qué se refieren?

-Hay prácticas que se hacen sin anestesia. A los chanchos bebés se los descolmilla, se los castra y se les corta la cola sin anestesia. A las gallinas se les sacan los picos sin anestesia. Las vacas en la industria lechera no son vacas que están pastando, como nos gusta imaginarnos a nosotros, libres. No, son vacas que durante el día se las enchufa a unas máquinas donde les están sacando de forma continua la leche y no tienen posibilidad de expresar su comportamiento natural todos estos animales. Sobre todo el hacinamiento, en la industria avícola, las gallinas, viven en jaulas del tamaño de una caja de zapatos. No pueden desplegar sus alas, no pueden girarse. Las chanchas antes y después de parir están en unas jaulas que están acostadas. Entonces es muy peligroso, es muy cruel. Estamos hablando de crueldad, para los animales.

El veganismo gana popularidad por los beneficios de una dieta basada en plantas y el impacto ambiental negativo de la industria cárnica

Solari resalta que estas prácticas son peligrosas también para los humanos. Explica que una gran parte de la sociedad consume estos animales que sufren estrés y que, como consecuencia, sus defensas inmunológicas se ven comprometidas y se enferman con virus y bacterias.

“Si miramos hacia atrás, miramos las pandemias, miramos COVID, miramos la gripe porcina, la gripe aviar, SARS, MERS, ébola. Todas estas enfermedades zoonóticas están vinculadas a este tipo de agro intensivo, donde los animales son considerados cosas y son tratados como cosas porque son explotados al máximo con una crueldad inescrupulosa”, agregó.

-Hoy hay mucha más conciencia, como decías, y la gente se está manifestando más, está hablando. No van a dejar de consumir animales, pero sí quieren la dignidad para ellos. ¿Esto está pasando, verdad?

-Sí, está pasando. La verdad es que hay diferentes cosas. El veganismo está ganando muchísima popularidad. Cada vez más gente deja de consumir animales por diferentes razones. Por los beneficios que tiene una dieta basada en plantas, o porque saben que realmente los efectos en el ambiente y en la naturaleza son catastróficos. Nosotros sabemos que esta industria es la que está contaminando más nuestro aire, nuestra tierra y el agua, acelerando una crisis que a lo que afecta más es a los sectores pobres, y es desproporcionado como los afecta. Entonces es donde empezamos a entender que nuestra forma de consumir tiene un impacto, no solo en nosotros, sino en todo lo que nos rodea.

La modificación de la Ley de Maltrato Animal busca actualizar y aumentar las penas por crueldad animal, además de incluir nuevos delitos (Archivo Infobae)

Las personas que deciden consumir menos productos que provienen de animales también están desarrollando una forma consciente de asistir al proceso de transición que, según Solari, se debe hacer sí o sí, ya que el tipo de producción actual es insostenible.

La sociedad rechaza cada vez más las torturas infligidas hacia los animales, y es por eso que surgen proyectos de ley para modificar la situación. “Y en ese marco nace Ley Sintientes, que es una ley madre, que lo que hace es sellar ese consenso de dejar atrás el paradigma de cosificar a los animales, de darles dignidad, de tratarlos por lo que son: seres que sienten dolor, alegría, tristeza. Seres que sienten. Y todos, no solo los perros y los gatos. Todos los animales sienten”, manifestó la actriz. Aclaró, además, que la ley no prohíbe el consumo de animales.

-¿Cómo puede influir en la producción que se apruebe este proyecto de ley?

-Ley Sintientes no es una ley prohibitiva. Es una modificación del Código Civil y Comercial Argentino. Y la Ley de Maltrato Animal que se está proponiendo ahora, que la prensa la denominó “Ley Conan”, tampoco prohíbe la producción de animales ni el consumo. Lo que se está buscando con estos proyectos de ley es que las prácticas crueles cesen, y es un compromiso de estas industrias a mejorar sus estándares. No solo por los animales, sino por la salud de la sociedad y quienes consumen esos animales.

La Ley Sintientes no prohíbe el consumo de animales, sino que busca cesar prácticas crueles y mejorar los estándares de producción (REUTERS/Mike Blake)

-¿Qué tiene de positivo Ley Conan? ¿Qué es lo que va a aportar a la ley de maltrato que tenemos de hace muchísimos años?

-Nosotros tenemos una ley de maltrato animal, como decís vos, hace 70 años. En 70 años la conciencia de la humanidad evolucionó. Lento, pero evolucionó. Entonces es una ley que necesita una actualización, una modificación. Hay cosas que hoy consideramos delito, que hace 70 años no las considerábamos. Entonces tiene aspectos positivos, como por ejemplo el aumento de penas y de multas en los casos de maltrato y crueldad animal. Las penas van hasta seis años y eso permite que haya penas efectivas, que es algo que la gente está pidiendo, que la gente vaya efectivamente a prisión si tortura o maltrata a un animal. Y se tipifican nuevos tipos de delitos, por ejemplo, el abuso sexual, el empalamiento, la tortura, atropellar intencionalmente un perro, la experimentación con animales en la industria cosmética, los ritos religiosos. Es un montón. Por ejemplo, la vivisección en todos los animales. Son un montón de delitos que ahora no están.

Desde Sintientes se propuso la inclusión de otros delitos que se hacen llamar “tradición”, como las jineteadas y las cinchadas. En el caso de la tracción a sangre, Solari expresó que no solamente los animales son los que sufren, sino también las personas que los utilizan. “Realmente es un círculo que hay que cerrar y ahí el Estado tiene que aparecer y hacer su parte”, declaró.

“La caza con jauría, la caza con perros, los criaderos de animales domésticos, la extracción de sangre a los animales con fines comerciales como lo son la sangría de yeguas. Son tantas formas, pero lo importante es que avancemos. Ahora quiero decir algo: hay riesgos. Siempre hay riesgos a la hora de ponernos a decir ‘modifiquemos y mejoremos estas leyes’, porque hay sectores que no quieren que esto se modifique”, agregó la entrevistada.

Propuestas como la prohibición de la caza con perros y de la extracción de sangre a yeguas buscan mejorar el bienestar animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

-¿Quién se podría oponer a estos proyectos?

-Hay sectores políticos. Hay sectores que van a hacer todo lo posible para frenar las buenas modificaciones para mejorar los derechos de los animales. Y pueden llegar tan lejos como para querer empeorarlos. Son sectores que tienen mucho poder económico y su poder llega hasta el lobby en el mismo Congreso. Esto no es ninguna novedad. Entonces está ese riesgo. Somos conscientes, pero no lo vamos a permitir. Todo el trabajo de las ONGs, animalistas y ambientalistas van de la mano con el pensamiento colectivo de la sociedad. Ya no podemos más aceptar este tipo de crueldad. Y yo creo que si la gente, la sociedad en general, se empieza a expresar más a favor de la mejora de los derechos de los animales y la mejora en la producción, se va a generar un cambio sistémico en estas industrias porque ellos tienen que responder a las necesidades de los consumidores. Ese es el poder que tenemos y ese es el poder que estamos llamando a que la gente vuelva a tomar.

-¿Cómo podemos, desde nuestro lado, aportar a esta causa? Las personas que están viendo esto en este momento, ¿cómo pueden informarse más?

-Mirando documentales, informándose. Yo me dediqué a producir documentales de alto impacto hace cinco años porque lo encontré como una forma de puentear mi activismo con el entretenimiento que hace 25 años estoy haciendo en esta industria. Y entendí porque a mí me pasó. Hace 15 años vi Earthlings, que es un documental muy conocido que Joaquin Phoenix hace la voz. Terminé de ver el documental que son cámaras ocultas en las llamadas granjas, yo le digo fábricas porque son fábricas de animales donde uno ve el nivel de humillación y de tortura que toleran estos seres, que además son seres puros, pacíficos. Y terminé de ver eso. También hay una parte del documental que muestra cómo los tratan en el mal llamado “entretenimiento”, donde los animales son expuestos. Y dije no, yo no quiero ser parte de esto. ¿Qué es lo más efectivo que puedo hacer? Porque esa decisión depende de mí. Dejar de consumir animales, dejar de consumir entretenimiento o ropa o productos que vea que vienen de procedencia animal.

Los criaderos también deberían regularse legalmente debido a las malas condiciones en las que mantienen a los animales de compañía (Reuters)

La compra de animales también es algo que debería cesar, según Solari. La actriz comenzó su camino en el activismo a favor de los derechos de los animales hace 15 años como rescatista. Luego pudo crear documentales que les ayudan a las personas a informarse y, de esta manera, actuar conforme a sus responsabilidades.

“Hasta el momento donde nosotros no sabemos, no somos responsables. Pero en el momento que sabemos que hay crueldad detrás de lo que nosotros consumimos, pasamos a ser responsables de esas decisiones”, finalizó.