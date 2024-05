Cómo pequeños cambios en la rutina diaria pueden profundizar la conexión entre dueños y sus perros (Freepik)

El bienestar de los compañeros caninos es una prioridad sin embargo, a menudo, nos concentramos en la salud física de las mascotas, dejando de lado su bienestar mental, que es igualmente crucial. La experta entrenadora y conductista, Renee Rhoades, dio 12 consejos para mejorar significativamente la felicidad de los perros, impactando positivamente en su salud mental y reduciendo sus niveles de estrés.

“Los elementos habitualmente disociados de la salud física y mental no pueden coexistir de forma aislada”, señaló la experta en entrenamiento y comportamiento canino, Renee Rhoades. “Un perro que no se encuentra en un estado mental óptimo no puede gozar de buena salud física”, afirmó.

A continuación, cada uno de los consejos de esta especialista con mayor detalle:

1- Dejarlos olfatear

El olfato es uno de los sentidos más desarrollados en los perros. Permitirles explorar el mundo a través de su nariz no solo es una experiencia gratificante para ellos, sino que también proporciona un ejercicio mental que puede ser más exhaustivo que la simple actividad física. Esto fomenta un estado de calma y satisfacción después de las sesiones de olfateo.

Convivencia armoniosa captada en una imagen entre perros de raza grande y pequeña - (Imagen Ilustrativa Infobae)

2- Suministrar masticables seguros, naturales y variados

La acción de masticar tiene un efecto calmante innato en los perros, ayudando a aliviar el estrés y la ansiedad. Proporcionar a los perros una variedad de masticables seguros y naturales es beneficioso para su salud dental y también les ofrece una forma de entretenimiento saludable.

3- Pasar mucho tiempo individualmente con el

La calidad del tiempo que se puede pasar con las mascotas fortalece el vínculo con sus dueños y favorece el bienestar mental de los perros. Estos momentos pueden incluir actividades estimulantes como jugar con juguetes o simplemente compartir quietud y caricias, lo que aporta una sensación de seguridad y amor a nuestro perro.

El vínculo con sus dueños y pasar tiempo de calidad favorece el bienestar mental de los perros

4- Darle un lugar para cavar y ensuciarse

Para muchas razas, el instinto de cavar es poderoso y brindarles un espacio seguro donde puedan ejercer este comportamiento natural puede ser un gran alivio para su estrés. Además, esta actividad les ofrece otro nivel de estímulo mental y físico.

5- Fomentar las oportunidades de lamer

Similar al masticado, lamer puede tener efectos calmantes para los perros. Utilizando herramientas como likimats (alfombra para lamer de silicona) con algo de comida o golosinas esparcidas Esto les ofrece a las mascotas una actividad relajante que también puede ayudar en su bienestar mental.

6- Enseñarles con frecuencia tareas nuevas y divertidas

Integrar la enseñanza de nuevas habilidades o juegos en la rutina diaria de nuestros perros no solo previene el aburrimiento sino que también estimula su mente, fomentando la curiosidad y la satisfacción tras el aprendizaje.

7- Alimentarlos de maneras atractivas

La alimentación no tiene por qué ser monótona. Es posible convertir la comida en una oportunidad de juego, usando juguetes de rompecabezas o escondiendo la comida para que la busquen. Esto agrega un elemento de desafío y diversión a su rutina diaria, estimulando su mente y cuerpo.

8- Permitirles descansar lo suficiente

Un descanso adecuado es vital para todos, incluidos los perros. Asegurarse de que tengan un espacio tranquilo y cómodo para poder descansar después de jugar o ejercitarse es esencial para su bienestar general. A veces lo que se interpreta como conductas problemáticas (tales como morder en los cachorros) ocurren porque no tienen un buen descanso.

Es esencial que los perros tengan un buen descanso (Pixabay)

9- Defenderlos ante los demás

Comprender y respetar los límites del perro con otras personas y situaciones es fundamental. Además defenderlo cuando se siente incómodo no solo evita potenciales problemas, sino que también refuerza la confianza entre el perro y su dueño.

10- Llevarlos a nuevos lugares para explorar

Introducir a los perros en nuevos entornos enriquece su mundo, proporcionándoles estimulación mental al experimentar nuevos olores, sonidos y vistas. Esto puede ser tan simple como elegir una ruta distinta durante el paseo diario.

11- Utilizar únicamente refuerzo positivo

La ciencia ha demostrado que el refuerzo positivo, que enfoca en premiar los comportamientos deseados en lugar de castigar los no deseados, es la estrategia más efectiva y bondadosa en la educación canina. Esto fomenta una relación basada en el respeto y la confianza mutua.

Los perros también sufren enfermedades al igual que los seres humanos (iStock)

12- Contratar sólo profesionales éticos y calificados

En caso de necesitar apoyo adicional, es primordial elegir profesionales del adiestramiento que empleen métodos basados en el respeto y el bienestar del animal. La elección de un entrenador adecuado puede marcar la diferencia en la educación y la felicidad de nuestro perro.

Siguiendo estos consejos de la experta Renee Rhoades, se puede mejorar significativamente la calidad de vida de los perros. Además así se puede asegurar que disfruten de una salud mental óptima y una vida llena de felicidad.