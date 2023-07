Cuál es la verdad sobre el perro dogo argentino

El zoólogo y etólogo Konrad Lorenz, Premio Nobel de Medicina de 1973, determinó a través de la investigación de toda su vida que en las especies gregarias como el perro, que el 20% de la conducta final es genética y el 80% es ambienta (Gettyimages)

Un nuevo caso de una persona que muere por el ataque de un perro conmocionó a la Argentina en las últimas horas. Esta vez la víctima fue una adolescente de 15 años que caminaba por su barrio, en la ciudad de Córdoba, cuando le salieron al encuentro los dos dogos pertenecientes a un vecino que la dejaron malherida. Murió pocas horas después.

Tras el ataque a la joven, de nombre Trinidad, los perros siguieron su raid agresivo. Ingresaron a la vivienda de un vecino y atacaron a uno de sus animales de compañía. Allí, un hombre, de 28 años, tomó un cuchillo y apuñaló a ambos dogos, que murieron en el lugar.

¿Qué perros se cruzaron para crear al dogo argentino?

El dogo argentino es una raza de perro originaria de la provincia de Córdoba. Fue creada por el doctor Antonio Nores Martínez a partir de la década de 1920 en busca de un perro fuerte, resistente y apto para la caza mayor de animales como jabalíes, pumas y zorros.

Para esto cruzó al perro de pelea cordobés, que se encuentra extinto, con otras razas como bulldog, bull terrier, boxer, mastín de los Pirineos, alano español, pointer, gran danés, dogo de Burdeos e Irish Wolfhound. Después de varias generaciones, consiguió un perro blanco, musculoso y valiente, que se adaptaba al clima y al terreno argentinos.

No existe ninguna raza proclive a la agresión (Gettyimages)

El dogo es el único perro de origen argentino reconocido por la Federación Cinológica Internacional (FCI) desde 1973. Es parte del grupo Generación Bullenbeisser. Es un perro musculoso, de apariencia imponente, siempre de color blanco, con una altura a la cruz entre 65 y 70 cm y un peso de alrededor de 50 kg.

¿Cómo eran los dogos que atacaron a la adolescente?

El joven que mató a los animales, en diálogo con el mismo medio, contó: “Me salió del alma agarrarlo con la cuchilla de la impotencia que tenía”. Según relató, los animales se le metieron en el living. Ahí estaba su bebé de 11 meses y temía que se lo comieran de un bocado”. Luego contó que cuando ingresaron a su casa “no los podía sacar de lo pesados que eran. Lo único que atiné fue a sacar una cuchilla y matarlos”. El hombre afirmó que “a estos perros los entrenaban con pumas. Vos vieras la leche que tenían esos perros”, afirmó.

Algunos vecinos dijeron que los dueños de los perros, que no estaban al momento del ataque, los usaban para salir a cazar. Además, aparentemente ya se habían producido otros incidentes con los animales sin que se adoptaran medidas para evitar la tragedia que finalmente tuvo lugar.

La agresividad de un perro es un problema del ser humano irresponsable

¿Los dogos argentinos son peligrosos?

No existe ninguna raza proclive a la agresión, el zoólogo y etólogo Konrad Lorenz, Premio Nobel de Medicina de 1973, determinó a través de la investigación de toda su vida que en las especies gregarias como el perro, que el 20% de la conducta final es genética y el 80% es ambiental. Y el ambiente en el perro es generalmente el ser humano, que es quien debe proporcionarle educación y mantener al cachorro hasta los 60 días con su madre y sus hermanos para que se produzca el fenómeno de inhibición de la mordida.

Esto es fundamental para morigerar la mordida y esto se obtiene socializándolo adecuadamente en el período sensible que en el perro es hasta los cuatro meses. En ese momento se lo debe vincular con el entorno de manera amigable. Es el tutor del animal quien debe educarlo.

Como un primer perro para una familia con niños lo recomendable es un perro pequeño o mediano (Getty Images)

Por lo tanto, la agresividad de un perro es un problema del ser humano irresponsable. Entonces esto lo que genera es consecuencias como la vivida en Córdoba porque se trata de un perro de gran porte o un perro de potencia de mordida que son fatales o terribles. Esto es lo que hay que entender: el dogo es un perro de 60 kilos de peso con potencia de mordida de 350 kilos-fuerza por centímetro cuadrado. No es lo mismo que un caniche ataque a que un dogo lo haga. Pero es lo mismo desde el punto de vista conceptual en cuanto a la causa de la agresión.

¿Cuáles son las principales características del dogo argentino?

El dogo argentino es un perro maravilloso, hermoso, equilibrado, siempre y cuando se cumplan las premisas que mencioné antes que son la inhibición de la mordida, mantenerlo con la madre y sus hermanos hasta los 60 días, sociabilizarlo adecuadamente, tratarlo con adiestramiento positivo sin castigos y, por supuesto, no fomentar su instinto de cacería.

Fue creado para la caza de montería, como ha hecho en este caso el dueño en Córdoba, que aparentemente los llevaba a luchar contra pumas. No se ha cumplido ninguna de esas premisas. Los animales que atacaron a la adolescente no son el dogo argentino típico, sino que se lo ha incentivado aprovechando su porte y su potencia de mordida.

El doctor Romero explicó por qué siempre la responsabilidad de evitar un ataque es del ser humano. El tutor es el encargado de la educación (Getty Images)

Como se mencionó, llega a medir hasta 70 cm y pesa unos 50 kg. Es un perro que por su origen se lo suele usar para caza mayor de animales como jabalíes, zorros, pecaríes y pumas. Es un perro de color blanco, con el pelo corto, liso y suave al tacto. La nariz es negra y los ojos son oscuros o color avellana.

Manuales de etiología señalan que es un perro protector, leal, fiel, activo y cariñoso. Tiene un carácter equilibrado y sociable, pero necesita una buena educación y socialización desde cachorro. Es un perro que se adapta al clima templado y que necesita una actividad física moderada a alta. Requiere cuidados básicos como cepillado, limpieza de oídos y uñas, y una alimentación adecuada.

¿Qué perros son amigables con los niños?

Los animales medianos y pequeños son el mejor compañero para adoptar en caso de tener un perro por primera vez y si se lo quiere para acompañar a los niños. Tomar la decisión de adoptar un perro tiene que ver muchas veces con las disponibilidades de tiempo de las personas y con las disponibilidades de espacio. Diría que en una mano se juntan las cinco condiciones para tener un perro: ganas, tiempo, espacio, el conocimiento y los recursos mínimos para sostenerlos.

Tras cumplir estas condiciones lo lógico es que uno elija un perro de pequeño a mediano como primer perro de la familia, los perros grandes tienen gastos grandes en función de todo lo que se necesita y además, no sería el mejor de los debuts como para tener la primera adopción.

El dogo argentino tiene un carácter equilibrado y sociable (Gettyimages)

No voy a sugerir una raza porque sería contradecir el concepto científico de la conducta del perro, pero cualquier raza pequeña o cualquier animal pequeño siempre va a ser más fácil de vincular estrechamente a un niño y una hembra va a cuidar más a un chico por el instinto maternal que un macho.

¿Por qué atacan los perros?

Es muy importante destacar que el perro nunca es el responsable de estos incidentes que a veces llevan a la muerte. En ese sentido detalló que en Argentina llevamos 94 incidentes fatales en los últimos 13 años con variadas estirpes. Ahora son dogos argentinos, antes fueron mestizos, en el número 92. También fueron golden retriever y así sucesivamente, varía la raza, pero lo que se cumple siempre es que es el perro de la casa, un perro que se escapó, que atacó en la vereda de su propia casa. El 90% de los casos es un perro vinculado a la víctima por cercanía o por afectividad.

Esto último demuestra que la tutoría responsable es la solución al problema porque el problema no es estigmatizar una raza o señalar una raza, sino lograr que un individuo para que acerque a su entorno un animal, sobre todo de potencia de mordida y de gran tamaño.

Manuales de etiología señalan que es un perro protector, leal, fiel, activo y cariñoso. Tiene un carácter equilibrado y sociable, pero necesita una buena educación y socialización desde cachorro

Se debería establecer lo que en países como Estados Unidos, Suiza y Bélgica se denomina “buen ciudadano canino” que promueve un examen de la misma manera que se rinde para manejar un auto de forma tal que el tutor de un perro demuestre que le responde a las órdenes, con correa y sin correa, y que el animal pueda circular entre seres humanos desconocidos y entre perros desconocidos sin ningún tipo de agresividad, ni problema.

En los países donde existe esta legislación, si el tutor y el animal pasan esa prueba no le cobran una patente, si no rinde el examen, le cobran una patente altísima y tiene que cumplir todos los requisitos. Entonces no estigmatizamos la raza dogo, pero sí hablemos de perro de porte y perro de potencia de mordida. Esto es fundamental y entendamos que la responsabilidad de lo que pasa con el perro siempre es del ser humano. Así como Ortega y Gasset decía, ‘el hombre es el hombre y su circunstancia’, yo digo que el perro es el perro en su circunstancia y las circunstancias del perro es el ser humano.

Seguir leyendo